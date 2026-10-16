Țara care schimbă regulile pentru apelurile telefonice: numele real al celui care te sună va apărea pe ecran din 1 noiembrie

India introduce una dintre cele mai ample măsuri de până acum împotriva apelurilor spam și frauduloase. Începând cu 1 noiembrie 2026, operatorii de telecomunicații vor fi obligați să afișeze, pentru apelurile primite în rețelele 4G și mai noi, numele sub care este înregistrat oficial cel care sună, alături de numărul de telefon. Măsura face parte din serviciul Calling Name Presentation, prescurtat CNAP, și a fost impusă printr-o circulară a Department of Telecommunications din India, potrivit The Hacker News.

Scopul este reducerea situațiilor în care utilizatorii răspund la apeluri de la numere necunoscute fără să știe cine se află în spatele lor. Problema este una tot mai vizibilă și în alte țări, inclusiv în România, unde apelurile spam și tentativele de fraudă de la numere necunoscute au devenit suficient de frecvente încât telefoanele și operatorii să introducă tot mai multe sisteme automate de identificare și filtrare.

Cum va funcționa noul sistem de identificare a apelantului

În cazul unui apel primit, pe ecran vor exista două informații principale. Prima rămâne numărul de telefon, exact ca în prezent. A doua va fi numele asociat oficial numărului în baza de date a operatorului de telecomunicații.

Există însă o ordine clară în care sistemul va afișa informația. Dacă ai deja numărul salvat în agenda telefonului, vei vedea numele ales de tine. Dacă numărul nu este salvat și apelul provine din India, telefonul va afișa numele înregistrat la operatorul celui care sună. Pentru apelurile provenite din străinătate va apărea mențiunea „International Call”.

Pentru ca mecanismul să funcționeze, fiecare operator va trebui să păstreze o bază de date care asociază numerele de telefon cu numele abonaților. Operatorul care primește apelul va interoga baza de date a operatorului de origine și va transmite numele către telefonul destinatarului.

Este o abordare diferită de cea folosită de aplicații precum Truecaller, care se bazează în mare parte pe baze de date proprii și pe informații colectate de la utilizatori. În cazul CNAP, numele vine direct din datele oficiale de abonat ale operatorului.

Măsura vizează în primul rând rețelele 4G și 5G

Regulile se aplică inițial rețelelor mobile 4G și generațiilor mai noi, ceea ce include în practică și 5G. Pentru 2G, 3G și rețelele fixe clasice PSTN, autoritățile indiene spun că implementarea va fi analizată separat.

Operatorii trebuie să proiecteze sistemul astfel încât numele apelantului să nu fie păstrat după încheierea apelului și să asigure infrastructura necesară pentru procesarea rapidă a solicitărilor dintre rețele. Autoritățile cer și o abordare „secure by design”, tocmai pentru ca noul sistem să nu creeze o bază suplimentară de date ușor de exploatat.

Va exista în continuare și opțiunea de restricționare a identității apelantului prin Calling Line Identification Restriction, ceea ce înseamnă că anumite persoane vor putea solicita ascunderea identității atunci când efectuează apeluri, în limitele prevăzute de regulile operatorilor.

Problema identificării apelantului a devenit mai sensibilă și din cauza tehnicilor de spoofing. În astfel de fraude, atacatorii pot falsifica numărul care apare pe ecran astfel încât apelul să pară că vine de la o bancă, o instituție sau un număr local legitim. Playtech a explicat anterior cum funcționează fraudele cu numere de telefon clonate, unde simplul număr afișat nu mai este suficient pentru a verifica identitatea apelantului.

Companiile vor putea afișa un nume comercial verificat

Regulile prevăd o situație specială pentru firme și pentru utilizatorii cu conexiuni de tip business sau bulk. Aceștia vor putea solicita afișarea unui „preferred name” în locul numelui standard din baza de date a abonatului.

Nu va putea fi ales însă orice nume. Acesta trebuie să fie fie o marcă înregistrată oficial pe numele utilizatorului, fie o denumire comercială înregistrată în sistemul fiscal indian GST. În cazul conexiunilor noi, compania va trebui să prezinte documente care demonstrează dreptul de utilizare a denumirii respective.

Ideea seamănă cu sistemele de „branded calling” pe care operatorii le testează deja în alte piețe. Orange, de exemplu, a prezentat în 2026 o tehnologie prin care numele verificat al companiei care sună poate apărea direct pe ecran, chiar dacă numărul respectiv nu se află în agenda utilizatorului.

Diferența este că, în India, afișarea numelui nu va fi doar un serviciu comercial opțional pentru anumite companii, ci o obligație generală pentru operatorii mobili eligibili.

Numele afișat nu elimină toate fraudele telefonice

Chiar dacă măsura poate face apelurile necunoscute mai ușor de evaluat, ea nu poate elimina singură fraudele. Un nume afișat pe ecran nu garantează că persoana aflată efectiv la celălalt capăt al liniei este cine pretinde că este, mai ales dacă atacatorii reușesc să compromită conturi, cartele SIM sau infrastructură telecom.

Fraudele telefonice devin și mai greu de identificat odată cu dezvoltarea clonării vocale. Playtech a analizat în 2026 modul în care vocile generate cu inteligență artificială sunt folosite în escrocherii telefonice, unde atacatorii pot imita vocea unei rude, a unui șef sau a unui reprezentant al unei instituții.

Pentru India, CNAP adaugă totuși un strat suplimentar de informație față de simpla afișare a numărului. În loc să depindă exclusiv de o aplicație terță sau de o bază de date colaborativă, utilizatorul va putea vedea identitatea asociată oficial numărului în rețeaua operatorului.

Implementarea obligatorie începe pe 1 noiembrie 2026 pentru rețelele 4G și mai noi. Pentru tehnologiile mai vechi și liniile fixe clasice, autoritățile urmează să stabilească separat dacă și cum va putea fi extins același sistem.