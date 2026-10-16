Porsche Mission S a fost dezvăluit oficial. Noul supercar cu motor central readuce un detaliu spectaculos de la legendarul 917

Porsche a prezentat oficial Mission S, conceptul care anunță direcția viitorului său supercar cu motor central, poziționat deasupra lui 911. Mașina a apărut inițial într-un clip scurs online cu doar câteva ore înainte de prezentarea oficială, însă informațiile publicate ulterior de constructor confirmă unul dintre cele mai interesante detalii surprinse în acele imagini: sistemul de răcire din partea posterioară este inspirat de ventilatorul folosit pe celebrul Porsche 917.

Mission S nu este prezentat drept succesor direct al lui 918 Spyder și nici ca un hypercar produs în serie foarte limitată. Porsche spune că noua arhitectură va sta la baza unei familii permanente de modele super-sport cu motor central, amplasate în gamă peste 911. Top Gear relatează că intenția este ca viitorul model să intre în categoria supercarurilor și să fie produs în volume mai mari decât modelele Porsche ultra-exclusive din trecut.

Ventilatorul inspirat de Porsche 917 este confirmat oficial

Primele imagini neoficiale cu Mission S au atras atenția tocmai prin zona posterioară. Sub geamul din spatele habitaclului poate fi observată o soluție de răcire circulară, montată orizontal, care amintește puternic de ventilatoarele uriașe folosite pe mașinile de curse Porsche 917 în anii ’60 și ’70.

Inițial, Carscoops interpreta componenta drept o posibilă trimitere directă la sistemele de răcire ale motoarelor flat-8 și flat-12 răcite cu aer ale modelelor de competiție. Porsche a confirmat ulterior că designul soluției de răcire este într-adevăr inspirat de ventilatorul lui 917.

Asta nu înseamnă însă că Mission S folosește un motor răcit cu aer. Porsche nu a anunțat până acum configurația mecanică exactă a viitorului model, iar informațiile apărute anterior despre un posibil motor flat-8 rămân neconfirmate.

Cert este că Mission S are arhitectură cu motor central. Porsche precizează oficial că această configurație stă la baza proporțiilor mașinii și că noua platformă va fi folosită pentru un supercar amplasat deasupra lui 911 în gamă.

Design inspirat de 911, 959, GT1 și 928

Mission S combină mai multe trimiteri la modele Porsche istorice. Aripile pronunțate și farurile rotunde trimit la 911, în timp ce forma plafonului și integrarea eleronului posterior amintesc de Porsche 959.

Partea frontală plată este inspirată de GT1, iar Porsche spune că zona din spate folosește un concept „car-in-car” derivat tot din modelul de competiție GT1. Jantele reprezintă, la rândul lor, o reinterpretare a celebrului design „telephone dial” asociat modelului 928.

În imaginile apărute înainte de debutul oficial puteau fi observate și patru terminații de evacuare, două pe fiecare parte, un indiciu clar că Mission S nu este un concept electric pur. Totuși, Porsche nu a oferit încă detalii despre motorizare sau despre eventuala prezență a unui sistem hibrid.

Carscoops sugera anterior că modelul ar putea utiliza o configurație electrificată, comparabilă conceptual cu cea folosită de 918 Spyder sau de actualele versiuni hibride ale 911. Pentru moment, însă, orice detalii despre numărul motoarelor electrice, baterie sau puterea totală rămân la nivel de speculație.

Interiorul renunță la ecranul central permanent

Porsche a mers într-o direcție neobișnuită și la interior. Mission S nu are un ecran central permanent și nici un display fix pentru pasager. În schimb, producătorul propune un sistem retractabil în care poate fi montat un smartphone compatibil MagSafe, acesta putând fi utilizat pentru navigație și alte informații.

În fața șoferului se află cinci instrumente rotunde, o interpretare modernă a bordurilor clasice Porsche. Turometrul central păstrează un ac analogic, combinat cu un ecran digital amplasat în spatele acestuia. Poziționarea instrumentelor se poate modifica în funcție de modul de condus selectat.

Porsche spune că intenția este reducerea numărului de suprafețe digitale și păstrarea comenzilor fizice acolo unde acestea sunt utile. Conceptul combină butoane clasice, elemente tactile și afișaje digitale, cu toate comenzile orientate către șofer.

Mission S nu va rămâne doar un exercițiu de design

Cea mai importantă informație din prezentarea oficială nu ține însă de ventilatorul inspirat de 917 sau de design. Porsche anunță că dezvoltă efectiv o nouă platformă pentru un supercar cu motor central.

Michael Leiters, președintele Porsche AG, spune că viitorul model va fi amplasat deasupra lui 911 și nu va fi un proiect exclusivist realizat într-o singură serie foarte mică, ci o prezență permanentă și flexibilă în oferta companiei.

Mission S devine astfel mai degrabă un manifest pentru următorul supercar Porsche decât un concept fără legătură cu producția. Constructorul nu a comunicat încă data lansării modelului de serie, specificațiile motorului, performanțele sau prețul.

Premiera mondială a conceptului a avut loc la New York, într-un loc ales tocmai pentru legătura sa cu istoria Porsche. Pe același ponton din Queens au fost fotografiate în 1953 primele exemplare Porsche 550 Spyder, model pe care compania îl consideră unul dintre automobilele care au contribuit decisiv la construirea identității sale sportive în Statele Unite.