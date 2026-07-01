Măsura prin care ANRE vrea să îi ajute pe români să evite facturile uriașe la energie. Când vei primi avertizare pe telefon despre consum
Românii vor avea la dispoziție noi instrumente prin care își vor putea urmări mai ușor consumul de energie electrică și vor putea evita, în anumite situații, facturile mari de la finalul lunii. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pregătește modificări importante ale Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, iar una dintre cele mai importante noutăți este introducerea unui sistem de notificare care îi va avertiza pe consumatori atunci când ajung la 80% din consumul lunar estimat. Totodată, furnizorii vor avea obligația de a pune la dispoziția tuturor clienților conturi online gratuite până la data de 1 octombrie 2026.
Alerte automate când consumul ajunge la 80% din estimarea lunară
Una dintre principalele modificări prevăzute în ordinul elaborat de ANRE este introducerea unui serviciu de notificare automată pentru consumatori. Astfel, clienții care aleg să activeze această funcționalitate vor primi o avertizare atunci când consumul de energie electrică atinge un prag de până la 80% din consumul lunar estimat stabilit prin convenția de consum.
Notificarea va conține date privind consumul înregistrat până în acel moment, consumul lunar estimat, procentul deja realizat și informații referitoare la posibilitatea ajustării consumului înainte de sfârșitul lunii.
Mesajele vor putea fi transmise prin e-mail, SMS sau prin alte canale electronice agreate între furnizor și client.
ANRE precizează că acest serviciu are un caracter exclusiv informativ și nu modifică obligațiile de plată ale consumatorilor.
Președintele ANRE, George Niculescu, explică scopul acestei măsuri:
„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli consumatori care aşteaptă factura la sfârşitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înţeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementăm cadrul în care acest lucru se poate face legal, corect şi transparent. În acelaşi timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat.
În acest mod, consumatorii vor avea timp să-şi modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum şi etichetarea pe culori a furnizorilor în funcţie de Indicele de Satisfacţie a Clienţilor sunt două modalităţi concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informaţiile necesare unei decizii simple, dar importante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual.”
Conturi online gratuite pentru toți clienții până la 1 octombrie 2026
O altă obligație introdusă prin noul ordin vizează punerea la dispoziția tuturor consumatorilor a unui cont personalizat online, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă în care contractul de furnizare este activ.
Termenul stabilit pentru implementarea acestei măsuri este 1 octombrie 2026.
Prin intermediul contului online, clienții vor putea consulta date privind consumul defalcate orar, zilnic, lunar și anual, în funcție de tipul contorului instalat. Tot aici vor avea acces la istoricul consumului din ultimii trei ani sau de la instalarea contorului inteligent, la facturile emise și istoricul plăților, precum și la reprezentări grafice și comparații cu perioadele anterioare.
Platforma va permite și transmiterea indexului autocitit, actualizarea datelor de contact, consultarea contractului și comunicarea electronică cu furnizorul.
ANRE subliniază că utilizarea contului online este opțională și nu implică niciun cost pentru client.
Noi reguli pentru comunitățile de energie
Ordinul elaborat de ANRE introduce și un cadru complet privind funcționarea comunităților de energie.
Regulamentul definește concepte precum energia electrică partajată, furnizorul principal, regulamentul de funcționare al comunității și surplusul de energie electrică.
În același timp, sunt stabilite cele trei instrumente contractuale prin care va funcționa furnizarea energiei în cadrul unei comunități: contractul de furnizare a energiei partajate, contractul pentru diferența de consum și convenția multipartită încheiată între comunitate, operatorul de distribuție și furnizorul principal.
Convenția trebuie semnată în cel mult 15 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia către toate părțile implicate.
Cum se va împărți energia și ce obligații vor avea furnizorii
Potrivit noilor reguli, comunitățile de energie vor putea alege între două modalități de alocare a energiei partajate.
Prima presupune repartizarea proporțională cu consumul realizat de fiecare loc de consum în intervalul de decontare, iar cea de-a doua permite stabilirea unor procente fixe prin regulamentul de funcționare al comunității.
Operatorul de distribuție va avea rolul de a determina și valida cantitățile de energie partajată, acestea reprezentând baza pentru facturare și decontare. Eventualele erori de măsurare sau de alocare vor fi corectate prin regularizări reflectate în facturile ulterioare.
Totodată, ordinul stabilește și situațiile în care anumite comunități sunt exceptate de la obligația de a deține licență de furnizare, precum și condițiile în care celelalte comunități trebuie să dețină licență sau să delege aceste activități unui terț autorizat.
În plus, ANRE introduce reguli mai stricte privind comisioanele de încetare anticipată a contractelor cu preț fix pe durată determinată. Acestea vor putea fi aplicate doar dacă sunt comunicate înainte de semnarea contractului, sunt prevăzute explicit în acesta, nu depășesc pierderile economice directe ale furnizorului și sunt calculate pe baza unei metodologii transparente și verificabile. De asemenea, furnizorii vor avea obligația să notifice ANRE înainte de aplicarea sau modificarea unui astfel de comision, inclusiv metodologia utilizată pentru calcul.