Măsura prin care ANRE vrea să îi ajute pe români să evite facturile uriașe la energie. Când vei primi avertizare pe telefon despre consum

Notificarea va conține date privind consumul înregistrat până în acel moment, consumul lunar estimat, procentul deja realizat și informații referitoare la posibilitatea ajustării consumului înainte de sfârșitul lunii.

Mesajele vor putea fi transmise prin e-mail, SMS sau prin alte canale electronice agreate între furnizor și client.

ANRE precizează că acest serviciu are un caracter exclusiv informativ și nu modifică obligațiile de plată ale consumatorilor.

Președintele ANRE, George Niculescu, explică scopul acestei măsuri:

„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli consumatori care aşteaptă factura la sfârşitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înţeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementăm cadrul în care acest lucru se poate face legal, corect şi transparent. În acelaşi timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, consumatorii vor avea timp să-şi modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum şi etichetarea pe culori a furnizorilor în funcţie de Indicele de Satisfacţie a Clienţilor sunt două modalităţi concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informaţiile necesare unei decizii simple, dar importante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual.”

Conturi online gratuite pentru toți clienții până la 1 octombrie 2026

O altă obligație introdusă prin noul ordin vizează punerea la dispoziția tuturor consumatorilor a unui cont personalizat online, fără costuri suplimentare, pe întreaga perioadă în care contractul de furnizare este activ.

Termenul stabilit pentru implementarea acestei măsuri este 1 octombrie 2026.

Prin intermediul contului online, clienții vor putea consulta date privind consumul defalcate orar, zilnic, lunar și anual, în funcție de tipul contorului instalat. Tot aici vor avea acces la istoricul consumului din ultimii trei ani sau de la instalarea contorului inteligent, la facturile emise și istoricul plăților, precum și la reprezentări grafice și comparații cu perioadele anterioare.