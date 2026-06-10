Tarantino dă de pământ cu Hollywood-ul: „O fabrică de cârnați fără gust”. Singurul film nou care l-a cucerit vine de pe Netflix

Hollywood-ul modern, luat la țintă fără menajamente

Pentru Tarantino, problema nu este doar că unele filme noi sunt slabe. Problema este că, în opinia lui, întregul concept de „film” produs de marile studiouri pare să fi pierdut ceva esențial: personalitate, risc, plăcerea de a spune o poveste memorabilă. Regizorul spune că îi este aproape imposibil să se uite la o producție nouă fără să o disecă până la capăt, observând imediat defectele, compromisurile și momentele în care filmul pare construit mai mult ca produs decât ca operă de cinema.

Afirmațiile sunt cu atât mai apăsate cu cât vin de la un cineast care și-a construit întreaga carieră pe iubirea pentru filme. Tarantino a fost mereu un regizor-cinefil, un autor care a transformat influențele din westernuri, filme de arte marțiale, thrillere, exploitation și cinema european în propriul limbaj. De aceea, dezamăgirea lui față de direcția actuală a Hollywood-ului sună mai degrabă ca frustrarea unui om care încă iubește cinema-ul, dar nu mai găsește des motive să fie cucerit de el.

Regizorul a admis că au existat câteva excepții în ultimii ani. A menționat „West Side Story”, remake-ul lui Steven Spielberg din 2021, dar și „Horizon: An American Saga”, proiectul western al lui Kevin Costner. Totuși, Tarantino susține că nimic nu l-a dus cu adevărat înapoi în acea „țară magică” a plăcerii cinematografice pe care o vizita constant în trecut. Ba chiar a spus că, în prezent, preferă de multe ori să citească o carte decât să se uite la un film nou.

The Rip, filmul de pe Netflix care i-a schimbat tonul

În mijlocul acestui rechizitoriu dur, un film recent a reușit totuși să îl cucerească: „The Rip”, thrillerul polițist regizat de Joe Carnahan, cu Ben Affleck și Matt Damon în rolurile principale. Filmul, lansat pe Netflix, urmărește doi oameni ai legii din Miami-Dade Police Department care descoperă o sumă uriașă de bani provenită din carteluri și ajung să se confrunte cu corupția din propriile rânduri.

Distribuția este una solidă și mai include nume precum Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle și Kyle Chandler. Pentru Tarantino, însă, forța filmului nu stă doar în actori, ci în felul în care toate componentele lucrează împreună: regia lui Carnahan, imaginea semnată de Juan Miguel Azpiroz, tensiunea de thriller și, mai ales, scenariul scris de Joe Carnahan și Michael McGrale.

Tarantino a lăudat „The Rip” ca pe un thriller polițist cu o premisă proaspătă și o execuție inteligentă, genul de film care reușește să livreze exact ce promite. Într-o industrie pe care o acuză că produce conținut uniform, lipsit de gust și de curaj, faptul că un film de gen l-a prins de la început până la final devine aproape o declarație. Pentru el, „The Rip” pare dovada că Hollywood-ul încă mai poate scoate filme viguroase, dacă nu încearcă să le netezească până nu mai rămâne nimic din ele.