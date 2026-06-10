Tarantino dă de pământ cu Hollywood-ul: „O fabrică de cârnați fără gust”. Singurul film nou care l-a cucerit vine de pe Netflix
Quentin Tarantino nu a fost niciodată genul de regizor care să-și îndulcească opiniile doar ca să nu supere industria. De data aceasta, însă, atacul lui la adresa Hollywood-ului modern este unul dintre cele mai dure din ultimii ani. Cineastul din spatele unor filme precum „Pulp Fiction”, „Kill Bill”, „Reservoir Dogs” și „Once Upon a Time in Hollywood” spune că majoritatea producțiilor recente îl dezamăgesc profund și că a ajuns să privească noile lansări mai degrabă cu iritare decât cu entuziasm.
Într-un text publicat în revista Sight & Sound, citat de Variety, Tarantino descrie Hollywood-ul actual drept o „fabrică de cârnați fără gust”, acuzând filmele noi că sunt adesea sabotate de distribuții nepotrivite, concesii făcute publicului, povești neverosimile sau decizii creative pur și simplu proaste. Regizorul merge și mai departe și spune că, prin comparație, filmele ultimilor șase ani fac anii ’80 să pară o perioadă de aur a cinematografiei.
Hollywood-ul modern, luat la țintă fără menajamente
Pentru Tarantino, problema nu este doar că unele filme noi sunt slabe. Problema este că, în opinia lui, întregul concept de „film” produs de marile studiouri pare să fi pierdut ceva esențial: personalitate, risc, plăcerea de a spune o poveste memorabilă. Regizorul spune că îi este aproape imposibil să se uite la o producție nouă fără să o disecă până la capăt, observând imediat defectele, compromisurile și momentele în care filmul pare construit mai mult ca produs decât ca operă de cinema.
Afirmațiile sunt cu atât mai apăsate cu cât vin de la un cineast care și-a construit întreaga carieră pe iubirea pentru filme. Tarantino a fost mereu un regizor-cinefil, un autor care a transformat influențele din westernuri, filme de arte marțiale, thrillere, exploitation și cinema european în propriul limbaj. De aceea, dezamăgirea lui față de direcția actuală a Hollywood-ului sună mai degrabă ca frustrarea unui om care încă iubește cinema-ul, dar nu mai găsește des motive să fie cucerit de el.
Regizorul a admis că au existat câteva excepții în ultimii ani. A menționat „West Side Story”, remake-ul lui Steven Spielberg din 2021, dar și „Horizon: An American Saga”, proiectul western al lui Kevin Costner. Totuși, Tarantino susține că nimic nu l-a dus cu adevărat înapoi în acea „țară magică” a plăcerii cinematografice pe care o vizita constant în trecut. Ba chiar a spus că, în prezent, preferă de multe ori să citească o carte decât să se uite la un film nou.
The Rip, filmul de pe Netflix care i-a schimbat tonul
În mijlocul acestui rechizitoriu dur, un film recent a reușit totuși să îl cucerească: „The Rip”, thrillerul polițist regizat de Joe Carnahan, cu Ben Affleck și Matt Damon în rolurile principale. Filmul, lansat pe Netflix, urmărește doi oameni ai legii din Miami-Dade Police Department care descoperă o sumă uriașă de bani provenită din carteluri și ajung să se confrunte cu corupția din propriile rânduri.
Distribuția este una solidă și mai include nume precum Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle și Kyle Chandler. Pentru Tarantino, însă, forța filmului nu stă doar în actori, ci în felul în care toate componentele lucrează împreună: regia lui Carnahan, imaginea semnată de Juan Miguel Azpiroz, tensiunea de thriller și, mai ales, scenariul scris de Joe Carnahan și Michael McGrale.
Tarantino a lăudat „The Rip” ca pe un thriller polițist cu o premisă proaspătă și o execuție inteligentă, genul de film care reușește să livreze exact ce promite. Într-o industrie pe care o acuză că produce conținut uniform, lipsit de gust și de curaj, faptul că un film de gen l-a prins de la început până la final devine aproape o declarație. Pentru el, „The Rip” pare dovada că Hollywood-ul încă mai poate scoate filme viguroase, dacă nu încearcă să le netezească până nu mai rămâne nimic din ele.
Tarantino, între ultimul film promis și scena de teatru
Declarațiile vin într-un moment interesant pentru cariera lui Tarantino. Regizorul a spus de mai multe ori că vrea să se oprească după al zecelea film, dar deocamdată nu a anunțat oficial care va fi acel proiect final. „The Movie Critic”, filmul despre care s-a vorbit intens în ultimii ani, a fost abandonat, iar fanii încă așteaptă să vadă cu ce titlu își va încheia, dacă se va ține de promisiune, cariera cinematografică.
Între timp, Tarantino lucrează la piesa „The Popinjay Cavalier”, descrisă ca o comedie de aventuri cu acțiunea plasată în Europa anilor ’30. Producția ar urma să aibă premiera pe West End, la Londra, în 2027, ceea ce arată că regizorul nu se retrage din creație, chiar dacă pare tot mai dezamăgit de starea cinema-ului mainstream.
Atacul său la adresa Hollywood-ului poate fi citit în două feluri. Pe de o parte, este încă o declarație tăioasă a unui autor celebru pentru opiniile sale fără filtru. Pe de altă parte, este și un simptom al unei discuții mai largi despre filmele produse în epoca streamingului, a francizelor, a algoritmilor și a prudenței comerciale.
Pentru Tarantino, cinema-ul adevărat trebuie să aibă gust, risc și personalitate. Iar dacă Hollywood-ul a devenit, în ochii lui, o fabrică fără aromă, faptul că laudă atât de puternic „The Rip” spune multe. Nu cere neapărat filme perfecte. Cere filme vii, cu nerv, cu miză și cu senzația că cineva chiar a vrut să spună o poveste, nu doar să livreze încă un produs pe bandă rulantă.