Cum descarci filme de pe Netflix pe telefon sau tabletă. Ghidul pentru vizionare fără internet

Cum descarci un film de pe Netflix

Deschide aplicația Netflix și conectează-te la cont. Selectează profilul pe care îl folosești, apoi caută filmul dorit. Pe pagina producției trebuie să apară pictograma Descărcare, reprezentată printr-o săgeată orientată în jos. Apasă pe aceasta și așteaptă finalizarea procesului.

Progresul este afișat în aplicație, iar durata depinde de conexiunea la internet, de calitatea aleasă și de dimensiunea filmului. Pentru a evita consumarea traficului de date mobile, descarcă producțiile când ești conectat la Wi-Fi. Nu închide forțat aplicația și nu opri conexiunea înainte ca procesul să ajungă la 100%.

Poți găsi mai ușor producțiile compatibile intrând în „Netflixul meu”, apoi în „Descărcări” și selectând „Vezi ce titluri poți descărca”. Nu toate filmele din catalog pot fi salvate offline, deoarece disponibilitatea depinde de drepturile de licențiere. Dacă pictograma lipsește, titlul respectiv nu poate fi descărcat.

Pentru mai multe informații despre folosirea aplicației pe un dispozitiv mobil, poți consulta ghidul despre cum vezi filme Netflix pe telefon sau tabletă.

Cum descarci episoadele unui serial

În cazul serialelor, intră pe pagina producției și selectează sezonul dorit. Lângă fiecare episod disponibil trebuie să apară pictograma Descărcare. Apasă pe ea pentru episoadele pe care vrei să le vezi fără internet.

Pe dispozitivele compatibile poate fi disponibil și butonul „Descărcare sezon”. Acesta salvează toate episoadele sezonului selectat, fără să mai fie nevoie să apeși separat pe fiecare. Verifică spațiul liber înainte să folosești opțiunea, deoarece un sezon întreg poate ocupa câțiva gigabyți.

După finalizarea descărcării, intră în secțiunea „Descărcări”, selectează serialul și apasă butonul Redare din dreptul episodului. Filmul sau serialul va porni chiar dacă activezi modul Avion ori nu mai ai acces la Wi-Fi și date mobile.