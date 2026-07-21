Cum descarci filme de pe Netflix pe telefon sau tabletă. Ghidul pentru vizionare fără internet
Poți descărca filme și seriale din aplicația Netflix pentru a le urmări fără internet, o opțiune utilă când călătorești cu avionul, mergi cu trenul sau ajungi într-o zonă cu semnal slab. Potrivit ghidului oficial Netflix, descărcările sunt disponibile pe telefoane și tablete cu Android, iPhone, iPad, tablete Amazon Fire și Chromebookuri care au Magazinul Google Play instalat.
Funcția nu este disponibilă direct în browser și nici în actuala aplicație Netflix pentru Windows. Pentru telefon sau tabletă, ai nevoie de cea mai recentă versiune a aplicației și de suficient spațiu liber pentru filmul ori episoadele pe care vrei să le păstrezi temporar pe dispozitiv.
Cum descarci un film de pe Netflix
Deschide aplicația Netflix și conectează-te la cont. Selectează profilul pe care îl folosești, apoi caută filmul dorit. Pe pagina producției trebuie să apară pictograma Descărcare, reprezentată printr-o săgeată orientată în jos. Apasă pe aceasta și așteaptă finalizarea procesului.
Progresul este afișat în aplicație, iar durata depinde de conexiunea la internet, de calitatea aleasă și de dimensiunea filmului. Pentru a evita consumarea traficului de date mobile, descarcă producțiile când ești conectat la Wi-Fi. Nu închide forțat aplicația și nu opri conexiunea înainte ca procesul să ajungă la 100%.
Poți găsi mai ușor producțiile compatibile intrând în „Netflixul meu”, apoi în „Descărcări” și selectând „Vezi ce titluri poți descărca”. Nu toate filmele din catalog pot fi salvate offline, deoarece disponibilitatea depinde de drepturile de licențiere. Dacă pictograma lipsește, titlul respectiv nu poate fi descărcat.
Pentru mai multe informații despre folosirea aplicației pe un dispozitiv mobil, poți consulta ghidul despre cum vezi filme Netflix pe telefon sau tabletă.
Cum descarci episoadele unui serial
În cazul serialelor, intră pe pagina producției și selectează sezonul dorit. Lângă fiecare episod disponibil trebuie să apară pictograma Descărcare. Apasă pe ea pentru episoadele pe care vrei să le vezi fără internet.
Pe dispozitivele compatibile poate fi disponibil și butonul „Descărcare sezon”. Acesta salvează toate episoadele sezonului selectat, fără să mai fie nevoie să apeși separat pe fiecare. Verifică spațiul liber înainte să folosești opțiunea, deoarece un sezon întreg poate ocupa câțiva gigabyți.
După finalizarea descărcării, intră în secțiunea „Descărcări”, selectează serialul și apasă butonul Redare din dreptul episodului. Filmul sau serialul va porni chiar dacă activezi modul Avion ori nu mai ai acces la Wi-Fi și date mobile.
Subtitrările și pistele audio disponibile sunt salvate împreună cu titlul. Înainte să pleci la drum, pornește pentru câteva secunde episodul și verifică dacă apare limba dorită. Găsești setările necesare în ghidul despre cum activezi subtitrările pe Netflix.
Cum schimbi calitatea descărcărilor
Deschide secțiunea „Netflixul meu”, apasă numele profilului din partea de sus și intră în „Setări aplicație”. În zona dedicată descărcărilor caută opțiunea pentru calitatea video. În funcție de versiunea aplicației, poți alege între calitate standard și calitate mai ridicată.
Calitatea standard ocupă mai puțin spațiu și se descarcă mai repede. Este potrivită pentru un telefon cu ecran mic sau pentru situațiile în care vrei să salvezi multe episoade. Calitatea superioară oferă o imagine mai clară, dar fișierele sunt mai mari și necesită mai mult timp pentru descărcare.
Pe un dispozitiv Android sau pe o tabletă Amazon Fire cu slot microSD, poți schimba și locația în care sunt salvate fișierele. Intră în „Setări aplicație”, selectează „Locație de descărcare” și alege cardul de memorie. Modificarea se aplică descărcărilor viitoare, nu fișierelor deja salvate.
Netflix permite până la 100 de descărcări active pe fiecare dispozitiv, limita exactă depinzând și de planul folosit. În practică, spațiul de stocare al telefonului sau tabletei va fi, de cele mai multe ori, limita pe care o vei atinge prima.
Cum activezi descărcările automate
Netflix oferă funcția „Descărcări pentru tine”, care poate salva automat producții recomandate în funcție de preferințele profilului. Pentru activare, intră în „Netflixul meu”, apasă numele profilului și selectează „Setări aplicație”.
Deschide „Descărcări inteligente”, activează „Descărcări pentru tine” și stabilește cât spațiu poate folosi aplicația. Funcția descarcă titluri când telefonul sau tableta este conectată la Wi-Fi, fără să consume date mobile. Opțiunea nu este disponibilă pentru planul Netflix cu reclame.
Tot în zona descărcărilor inteligente poate apărea funcția care șterge automat un episod terminat și descarcă următorul episod al serialului. Este utilă când urmărești o producție lungă și nu vrei să administrezi manual fiecare fișier.
Verifică periodic lista descărcărilor, mai ales când contul este folosit pe mai multe dispozitive. Pentru securizarea profilului, poți urma ghidul despre cum îți dai seama dacă altcineva îți folosește contul Netflix.
Ce faci dacă filmul descărcat a expirat
Filmele și serialele descărcate nu rămân permanent pe dispozitiv. Unele titluri expiră după o anumită perioadă, iar pentru altele poate începe o numărătoare inversă după prima redare. Durata diferă în funcție de producție și de licența acesteia.
Când apare mesajul „Expirat”, conectează dispozitivul la internet și încearcă să reînnoiești descărcarea. În anumite situații trebuie să ștergi fișierul și să îl descarci din nou. Un titlu care a fost eliminat complet din catalogul Netflix nu mai poate fi reînnoit.
Unele filme și seriale pot avea și un număr limitat de descărcări într-un anumit interval. Dacă ai depășit limita stabilită prin licență, aplicația îți va afișa un mesaj și va trebui să aștepți sau să urmărești producția online.
După ce ai terminat un film sau un sezon, șterge descărcarea pentru a elibera spațiu. Intră în secțiunea „Descărcări”, apasă pictograma afișată lângă titlu și selectează opțiunea de ștergere. Astfel, vei avea suficient loc pentru următoarea călătorie.