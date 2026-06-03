Țara europeană care reușit să învingă șomajul. Cum a ajuns la un număr record de angajați. Măsurile care au dat rezultate

Această creștere a adus totalul general la pragul istoric de 22,3 milioane de lucrători înregistrați în mod oficial, valoarea reprezentând cel mai ridicat nivel consemnat de la începutul colectării datelor comparabile. Chiar și după realizarea ajustărilor de sezon, proces menit să elimine influențele de calendar, indicatorul s-a consolidat la o valoare de 22,1 milioane de cetățeni angajați, bifând astfel o performanță remarcabilă de 64 de luni consecutive de creștere economică neîntreruptă.

Sectorul ospitalității devine motorul principal în generarea locurilor de muncă

Dinamica pozitivă din această lună a fost susținută în mod special de afacerile din industria turistică și a serviciilor conexe. Datorită intensificării activităților specifice sezonului cald, sectorul ospitalității a funcționat ca principalul generator de joburi, raportând cu aproape 66.000 de angajări mai mult în comparație cu luna precedentă. Această evoluție aduce industria ospitalității foarte aproape de pragul de 1,68 milioane de salariați activi.

Pe o traiectorie similară s-au situat activitățile administrative și serviciile de suport, care au atras aproximativ 27.000 de lucrători suplimentari, apropiindu-se la rândul lor de 1,5 milioane de angajați. Dacă privim evoluția pe un an întreg, cea mai stabilă și consistentă contribuție la creșterea gradului de ocupare a venit din zona sănătății și a serviciilor sociale, sectoare care au adăugat peste 77.000 de asigurați în plus. Totodată, schemele speciale au avut rezultate mixte: ramura agricolă și-a recuperat din membri, înregistrând un plus de aproape 21.000 de contributori (deși păstrează un sold anual negativ), în timp ce sectorul lucrătorilor casnici a continuat să piardă teren atât lunar, cât și anual.

Numărul șomerilor scade semnificativ în aproape toate sectoarele productive

În ceea ce privește numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, statisticile oficiale publicate de ministerele Muncii și Incluziunii, Securității Sociale și Migrației reflectă o realitate îmbucurătoare. Numărul șomerilor înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă a scăzut cu 36.323 de persoane comparativ cu luna anterioară, coborând până la valoarea totală de 2,32 milioane. Aceasta reprezintă cea mai scăzută valoare înregistrată pentru această perioadă a anului din 2007 și până în prezent.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, reducerea totală este și mai vizibilă, consemnându-se cu 134.162 mai puțini șomeri. Scăderile au fost vizibile în toate sferele de producție, în frunte cu zona serviciilor, care a raportat o diminuare cu 29.829 de persoane, urmată de industrie, construcții și agricultură. Singura excepție de la această tendință de scădere a fost înregistrată în rândul grupului format din persoanele care nu au mai avut un loc de muncă în trecut, unde s-a observat o ușoară tendință de creștere.

Diferențele teritoriale pun în evidență performanțe regionale excelente

Analiza pe regiuni arată că beneficiile acestei creșteri nu au fost distribuite în mod uniform pe întreg teritoriul. Insulele Baleare s-au remarcat prin cele mai spectaculoase evoluții pe termen scurt, bifând cea mai pronunțată scădere a șomajului la nivel lunar și o creștere masivă a afilierilor, cu aproape 48.200 de plătitori de contribuții în plus față de luna precedentă.

Pe de altă parte, dacă privim performanța pe termen lung în cifre absolute, regiunea Madrid s-a impus ca lider național detașat în materie de creare de locuri de muncă pe parcursul ultimelor 12 luni, înregistrând cu 127.841 mai mulți lucrători asigurați comparativ cu anul anterior.