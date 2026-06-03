Țara europeană care reușit să învingă șomajul. Cum a ajuns la un număr record de angajați. Măsurile care au dat rezultate
Piața muncii de pe continentul european traversează o perioadă de efervescență totală, o țară reușind să atingă performanțe istorice în ceea ce privește reducerea numărului de persoane fără ocupație și creșterea numărului de salariați. Impulsionată puternic de debutul sezonului estival și de relansarea masivă a angajărilor specifice verii, această economie a înregistrat o diminuare considerabilă a numărului de șomeri, în timp ce sistemul public de asigurări sociale a raportat o infuzie masivă de noi membri cotizanți. Toate aceste evoluții pozitive au reconfigurat piața muncii din Spania, propulsând indicatorii de ocupare la niveluri record, nemaiîntâlnite în ultimele două decenii.
- Sistemul public de asigurări sociale atinge cel mai înalt nivel de contributori
- Sectorul ospitalității devine motorul principal în generarea locurilor de muncă
- Numărul șomerilor scade semnificativ în aproape toate sectoarele productive
- Diferențele teritoriale pun în evidență performanțe regionale excelente
- Femeile, tinerii și lucrătorii pe cont propriu stabilesc noi borne istorice
- Contractele permanente câștigă teren în structura totală a angajărilor
Sistemul public de asigurări sociale atinge cel mai înalt nivel de contributori
O dovadă clară a acestei revigorări economice masive este reprezentată de creșterea numărului total de plătitori de taxe în cadrul asigurărilor sociale. Numai pe parcursul ultimei luni analizate, sistemul a reușit să integreze o medie substanțială de 231.975 de noi contribuabili, relatează Euronews.
Această creștere a adus totalul general la pragul istoric de 22,3 milioane de lucrători înregistrați în mod oficial, valoarea reprezentând cel mai ridicat nivel consemnat de la începutul colectării datelor comparabile. Chiar și după realizarea ajustărilor de sezon, proces menit să elimine influențele de calendar, indicatorul s-a consolidat la o valoare de 22,1 milioane de cetățeni angajați, bifând astfel o performanță remarcabilă de 64 de luni consecutive de creștere economică neîntreruptă.
Sectorul ospitalității devine motorul principal în generarea locurilor de muncă
Dinamica pozitivă din această lună a fost susținută în mod special de afacerile din industria turistică și a serviciilor conexe. Datorită intensificării activităților specifice sezonului cald, sectorul ospitalității a funcționat ca principalul generator de joburi, raportând cu aproape 66.000 de angajări mai mult în comparație cu luna precedentă. Această evoluție aduce industria ospitalității foarte aproape de pragul de 1,68 milioane de salariați activi.
Pe o traiectorie similară s-au situat activitățile administrative și serviciile de suport, care au atras aproximativ 27.000 de lucrători suplimentari, apropiindu-se la rândul lor de 1,5 milioane de angajați. Dacă privim evoluția pe un an întreg, cea mai stabilă și consistentă contribuție la creșterea gradului de ocupare a venit din zona sănătății și a serviciilor sociale, sectoare care au adăugat peste 77.000 de asigurați în plus. Totodată, schemele speciale au avut rezultate mixte: ramura agricolă și-a recuperat din membri, înregistrând un plus de aproape 21.000 de contributori (deși păstrează un sold anual negativ), în timp ce sectorul lucrătorilor casnici a continuat să piardă teren atât lunar, cât și anual.
Numărul șomerilor scade semnificativ în aproape toate sectoarele productive
În ceea ce privește numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, statisticile oficiale publicate de ministerele Muncii și Incluziunii, Securității Sociale și Migrației reflectă o realitate îmbucurătoare. Numărul șomerilor înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă a scăzut cu 36.323 de persoane comparativ cu luna anterioară, coborând până la valoarea totală de 2,32 milioane. Aceasta reprezintă cea mai scăzută valoare înregistrată pentru această perioadă a anului din 2007 și până în prezent.
Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, reducerea totală este și mai vizibilă, consemnându-se cu 134.162 mai puțini șomeri. Scăderile au fost vizibile în toate sferele de producție, în frunte cu zona serviciilor, care a raportat o diminuare cu 29.829 de persoane, urmată de industrie, construcții și agricultură. Singura excepție de la această tendință de scădere a fost înregistrată în rândul grupului format din persoanele care nu au mai avut un loc de muncă în trecut, unde s-a observat o ușoară tendință de creștere.
Diferențele teritoriale pun în evidență performanțe regionale excelente
Analiza pe regiuni arată că beneficiile acestei creșteri nu au fost distribuite în mod uniform pe întreg teritoriul. Insulele Baleare s-au remarcat prin cele mai spectaculoase evoluții pe termen scurt, bifând cea mai pronunțată scădere a șomajului la nivel lunar și o creștere masivă a afilierilor, cu aproape 48.200 de plătitori de contribuții în plus față de luna precedentă.
Pe de altă parte, dacă privim performanța pe termen lung în cifre absolute, regiunea Madrid s-a impus ca lider național detașat în materie de creare de locuri de muncă pe parcursul ultimelor 12 luni, înregistrând cu 127.841 mai mulți lucrători asigurați comparativ cu anul anterior.
Femeile, tinerii și lucrătorii pe cont propriu stabilesc noi borne istorice
Rezultatele remarcabile au fost vizibile la nivelul tuturor categoriilor sociale și demografice. Spre exemplu, sectorul activităților independente a atins o valoare maximă record de 3,46 milioane de persoane care lucrează pe cont propriu, după ce aproape 46.000 de antreprenori s-au alăturat sistemului în ultimul an, activând cu precădere în domenii profesionale, tehnice și științifice. De asemenea, cetățenii străini au ajuns să numere 3,36 milioane de contribuabili, reprezentând în prezent aproximativ 15% din totalul forței de muncă active.
Dacă analizăm distribuția pe sexe, sistemul de asigurări sociale numără în prezent 11,7 milioane de bărbați și 10,6 mii de femei, acestea din urmă atingând o pondere de 47,45% din totalul celor încadrați în muncă. În mod corespunzător, numărul femeilor fără loc de muncă a scăzut la 1,4 milioane, atingând cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din 2008 încoace, deși valoarea se menține peste pragul de 900.000 înregistrat în rândul bărbaților. În plus, șomajul în rândul tinerilor de până în 25 de ani a coborât la o valoare minimă istorică de 164.955 de persoane, în cadrul acestui segment numărul fetelor șomere fiind mai mic decât cel al băieților.
Contractele permanente câștigă teren în structura totală a angajărilor
În ceea ce privește calitatea și stabilitatea noilor locuri de muncă create pe piață, statisticile arată o orientare tot mai clară către relațiile de muncă pe termen lung. Pe parcursul lunii de referință, angajatorii și salariații au semnat un număr total de 572.061 de contracte de muncă permanente. Această cifră reprezintă o pondere semnificativă de 43,2% din totalul tuturor contractelor încheiate în această perioadă, marcând o traiectorie ascendentă atât în raport cu luna anterioară, cât și de la începutul anului calendaristic.
În strânsă legătură cu aceste evoluții, cele mai recente statistici oficiale referitoare la sistemul de protecție socială, colectate pentru luna anterioară, relevă faptul că statul a efectuat plata a 1,78 milioane de indemnizații de șomaj. Valoarea medie lunară încasată de către un beneficiar al acestor drepturi bănești s-a situat la un nivel de 1.168,30 euro, valoare care marchează o creștere cu 22,6 euro față de sumele oferite în aceeași perioadă a anului trecut.