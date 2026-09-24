Programul din Spania care îți dă bani să renovezi o casă nelocuită. Pot beneficia și românii, condiţia pe care trebuie să o respecte
Sute de sate și orașe mici din Spania se confruntă de ani întregi cu depopularea, iar paradoxul este că în unele dintre ele există oameni care ar dori să se mute, dar nu găsesc locuințe disponibile. Castilla-La Mancha încearcă să rezolve problema printr-un program prin care casele goale sunt renovate și introduse pe piața chiriilor accesibile. Proprietarii pot beneficia de ajutoare importante, dar trebuie să accepte ca locuința să rămână în program cel puțin șapte ani.
Cum funcționează programul
Inițiativa se numește „Moviliza tu Vivienda Rural” și vizează localitățile din Castilla-La Mancha afectate de depopulare. Programul este dezvoltat în cadrul Planului de Stat pentru Locuințe 2026-2030.
Mecanismul este relativ simplu. Proprietarul unei locuințe goale o pune la dispoziția administrației locale, iar aceasta este introdusă în circuitul închirierilor accesibile sau sociale.
Locuința trebuie cedată în acest scop pentru cel puțin șapte ani. Primăria se ocupă de gestionarea închirierii și trebuie să ofere inclusiv mecanisme de asigurare a chiriilor.
Scopul este dublu: proprietarii sunt încurajați să readucă în circuit case care altfel ar rămâne abandonate, iar persoanele care vor să se mute în localitățile rurale găsesc mai ușor o locuință.
De unde apare suma de 30.000 de euro
Cei 30.000 de euro nu reprezintă un cec oferit proprietarului imediat după înscriere. Programul prevede, în primul rând, până la 12.000 de euro pentru reabilitarea și dotarea locuinței. Banii pot fi utilizați pentru ca o casă nelocuită să fie adusă într-o stare în care poate fi închiriată.
La sfârșitul perioadei de închiriere poate exista un ajutor de până la 18.000 de euro pentru lucrările necesare readucerii locuinței în condițiile în care a fost predată, în limita cheltuielilor eligibile. De aici provine suma de până la 30.000 de euro asociată programului.
În plus, după închirierea locuinței, proprietarul primește chiria și poate beneficia de un ajutor lunar de până la 600 de euro, potrivit informațiilor prezentate de guvernul regional.
Primăria devine intermediar între proprietar și chiriaș
Una dintre particularitățile programului este implicarea puternică a administrațiilor locale. Primăriile spaniole care aderă trebuie să accepte locuințele pentru minimum șapte ani și să le destineze închirierii accesibile sau sociale. Ele identifică proprietățile disponibile, promovează programul și gestionează închirierea.
Pentru lucrările necesare este prevăzută și o bonificație de 95% a impozitului spaniol pentru construcții, instalații și lucrări – ICIO –, iar autoritățile locale pot elimina taxele aferente autorizațiilor.
În plus, primăriile trebuie să ofere măsuri pentru integrarea noilor locuitori, astfel încât programul să nu însemne doar ocuparea unei case, ci și atragerea efectivă de populație.
Pot beneficia și românii?
Aici trebuie făcută o distincție importantă. Programul este destinat în primul rând proprietarilor locuințelor vacante din localitățile participante, nu persoanelor care pur și simplu vor să se mute în Spania.
Documentele oficiale publicate în etapa de lansare stabilesc condițiile pentru municipalitățile participante și mecanismul destinat proprietarilor, fără să introducă o regulă generală potrivit căreia beneficiarul trebuie să fie cetățean spaniol.
Prin urmare, un român care deține o locuință într-una dintre localitățile participante ar trebui să verifice eligibilitatea concretă a proprietății și condițiile stabilite în etapa de implementare. Faptul că este cetățean român nu trebuie confundat cu eligibilitatea automată: contează localitatea, locuința și regulile programului.
Pentru românii care nu dețin o casă în Spania, programul nu înseamnă că autoritățile le oferă 30.000 de euro pentru a cumpăra și renova orice proprietate rurală. Ei ar putea însă apărea de cealaltă parte a sistemului, ca potențiali chiriași ai locuințelor introduse în circuit, dacă îndeplinesc condițiile aplicabile.
173 de localități s-au arătat interesate
Interesul administrațiilor locale a fost ridicat. După etapa inițială, 173 de municipalități din zonele depopulate ale Castilla-La Mancha aderaseră la inițiativă, fiind identificate aproximativ 700 de locuințe vacante care ar putea intra în program.
Autoritățile regionale susțin că zonele rurale vizate au câștigat aproximativ 4.700 de locuitori din 2021, ceea ce a creat o situație aparent paradoxală: există numeroase case goale, dar oferta efectivă de locuințe disponibile pentru noii rezidenți rămâne redusă.
Programul încearcă astfel să rezolve două probleme simultan: case care se degradează pentru că nu sunt folosite și localități care au nevoie de locuitori. Pentru proprietar, avantajul îl reprezintă banii pentru renovare și siguranța oferită de implicarea primăriei, însă condiția este importantă: casa nu poate fi renovată cu ajutor public și apoi păstrată pentru uz personal, ci trebuie pusă în circuitul de închiriere pentru cel puțin șapte ani.