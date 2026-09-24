Programul din Spania care îți dă bani să renovezi o casă nelocuită. Pot beneficia și românii, condiţia pe care trebuie să o respecte

Mecanismul este relativ simplu. Proprietarul unei locuințe goale o pune la dispoziția administrației locale, iar aceasta este introdusă în circuitul închirierilor accesibile sau sociale.

Locuința trebuie cedată în acest scop pentru cel puțin șapte ani. Primăria se ocupă de gestionarea închirierii și trebuie să ofere inclusiv mecanisme de asigurare a chiriilor.

Scopul este dublu: proprietarii sunt încurajați să readucă în circuit case care altfel ar rămâne abandonate, iar persoanele care vor să se mute în localitățile rurale găsesc mai ușor o locuință.

De unde apare suma de 30.000 de euro

Cei 30.000 de euro nu reprezintă un cec oferit proprietarului imediat după înscriere. Programul prevede, în primul rând, până la 12.000 de euro pentru reabilitarea și dotarea locuinței. Banii pot fi utilizați pentru ca o casă nelocuită să fie adusă într-o stare în care poate fi închiriată.

La sfârșitul perioadei de închiriere poate exista un ajutor de până la 18.000 de euro pentru lucrările necesare readucerii locuinței în condițiile în care a fost predată, în limita cheltuielilor eligibile. De aici provine suma de până la 30.000 de euro asociată programului.

În plus, după închirierea locuinței, proprietarul primește chiria și poate beneficia de un ajutor lunar de până la 600 de euro, potrivit informațiilor prezentate de guvernul regional.

Primăria devine intermediar între proprietar și chiriaș

Una dintre particularitățile programului este implicarea puternică a administrațiilor locale. Primăriile spaniole care aderă trebuie să accepte locuințele pentru minimum șapte ani și să le destineze închirierii accesibile sau sociale. Ele identifică proprietățile disponibile, promovează programul și gestionează închirierea.