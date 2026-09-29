Cum poți sta gratuit în Germania, cu 3 mese pe zi incluse. Oferta pentru cei dispuși să lucreze 32 de ore pe săptămână

Programul afișat este de 32 de ore pe săptămână, cu două zile libere. Sarcinile concrete se stabilesc împreună cu gazda, în funcție de activitățile fermei și de perioada șederii. Anunțul se adresează celor care vor să petreacă între trei și 12 săptămâni acolo, în schimbul ajutorului oferit.

Poți candida singur, dar oferta acceptă și cupluri sau perechi de voluntari. Este cerut un nivel intermediar de engleză sau germană. Aceste condiții apar în anunțul gazdei, astfel că merită verificate din nou înainte de trimiterea solicitării, împreună cu perioada pentru care există locuri disponibile.

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Ce primește voluntarul în schimbul celor 32 de ore

Gazda oferă o cameră privată și menționează și posibilitatea de campare. Micul dejun, prânzul și cina sunt incluse pentru fiecare zi a șederii. Participanții pot folosi bucătăria și spălătoria fără costuri suplimentare, conform listei de beneficii publicate pe Worldpackers.

Oferta mai include acces la internet, biciclete și preluarea voluntarului la sosirea în zonă pentru transportul până la fermă. Gazda menționează și excursii sau plimbări oferite participanților. Aceste beneficii țin de șederea la fermă și nu echivalează cu acoperirea tuturor cheltuielilor unei călătorii în Germania.

Pe pagina anunțului apare un scor de 5,0, bazat pe 34 de recenzii. Recenziile provin de pe alte platforme de voluntariat, precizează Worldpackers.

Ce costuri rămân și cum se trimite candidatura

Zborurile, asigurarea de călătorie și transportul intern nu sunt incluse în ofertă. Pe pagina poziției, Worldpackers trece și eventualele formalități de viză printre lucrurile pe care gazda nu le acoperă. Costul total al deplasării depinde, așadar, de situația fiecărui candidat, chiar dacă acesta nu plătește gazdei pentru cameră și cele trei mese.