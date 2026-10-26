SUV-ul electric Volvo EX60 a întrecut Cadillac și Mercedes EQS SUV într-un test de autonomie cu 566 km la o încărcare

Volvo EX60 este construit pe platforma electrică SPA3, care utilizează o arhitectură de 800 V. Aceasta permite încărcarea rapidă la puteri ridicate.

Pentru versiunea P10 AWD, producătorul comunică o putere maximă de încărcare de 370 kW și posibilitatea recuperării a până la aproximativ 265 km de autonomie în zece minute, în condiții optime.

Timpul estimat pentru încărcarea de la 10% la 80% este de aproximativ 16 minute, atunci când stația și temperatura bateriei permit performanța maximă.

Ce autonomie ar putea obține Volvo EX60 pe drumurile din România

Rezultatele obținute de Edmunds sunt relevante, dar nu trebuie confundate cu autonomia garantată pentru orice traseu.

Un SUV electric care parcurge 566 km într-un test mixt, la o viteză medie de aproximativ 64 km/h, poate înregistra o autonomie considerabil mai mică în condiții de autostradă.

La viteze de 120–130 km/h, rezistența aerodinamică crește semnificativ, iar consumul de energie devine mai ridicat. Greutatea suplimentară, temperatura exterioară și utilizarea sistemului de climatizare influențează, de asemenea, rezultatul.

Pentru România, autonomia comunicată este interesantă în contextul deplasărilor între orașe. Trasee precum București–Brașov, Cluj-Napoca–Timișoara sau București–Constanța pot fi abordate fără opriri dese, în funcție de condițiile efective de trafic.