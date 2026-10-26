SUV-ul electric Volvo EX60 a întrecut Cadillac și Mercedes EQS SUV într-un test de autonomie cu 566 km la o încărcare
SUV-urile electrice de dimensiuni medii au devenit una dintre cele mai disputate categorii ale industriei auto, iar autonomia este un argument tot mai important pentru cumpărători. Constructorii europeni încearcă să ofere automobile capabile să combine confortul, performanțele și utilizarea zilnică fără opriri frecvente pentru încărcare. Volvo EX60, unul dintre cele mai noi modele ale producătorului suedez, tocmai a obținut un rezultat încurajator într-un test independent.
Volvo EX60 P10 Twin Motor AWD Ultra a parcurs aproximativ 566 km cu o singură încărcare în testul de autonomie realizat de Edmunds. Rezultatul depășește cu aproape 13% autonomia oficială EPA de aproximativ 502 km pentru configurația cu jante de 22 de inchi. Diferența de aproximativ 64 km arată că modelul poate obține o eficiență bună în anumite condiții de utilizare reală.
Cum a fost testat Volvo EX60 și de ce rezultatul contează
Testul Edmunds urmărește evaluarea autonomiei automobilelor electrice într-un traseu standardizat, mai apropiat de deplasările cotidiene decât de o rulare exclusivă pe autostradă.
Procedura combină aproximativ 60% deplasare urbană și 40% circulație extraurbană, cu o viteză medie de circa 64 km/h. Climatizarea funcționează automat, iar automobilele sunt conduse în moduri care favorizează eficiența.
În asemenea condiții, Volvo EX60 P10 AWD Ultra a reușit să parcurgă 566 km înainte de epuizarea autonomiei disponibile.
Valoarea EPA pentru aceeași configurație, echipată cu jante de 22 de inchi, este de aproximativ 502 km. Diferența de 64 km înseamnă un rezultat cu aproape 13% peste estimarea oficială americană.
Consumul măsurat a fost echivalentul a aproximativ 17,9 kWh/100 km, în timp ce valoarea EPA corespunde unui consum de aproximativ 18,6 kWh/100 km.
Această eficiență a permis modelului Volvo să depășească mai mulți rivali testați prin aceeași metodă, inclusiv Cadillac Lyriq AWD și Mercedes-Benz EQS SUV în configurațiile menționate de Edmunds.
Totuși, noul Mercedes-Benz GLC 400 electric a obținut un rezultat superior, de aproximativ 631 km în aceeași procedură de testare.
Volvo EX60 este construit pe platforma electrică SPA3, care utilizează o arhitectură de 800 V. Aceasta permite încărcarea rapidă la puteri ridicate.
Pentru versiunea P10 AWD, producătorul comunică o putere maximă de încărcare de 370 kW și posibilitatea recuperării a până la aproximativ 265 km de autonomie în zece minute, în condiții optime.
Timpul estimat pentru încărcarea de la 10% la 80% este de aproximativ 16 minute, atunci când stația și temperatura bateriei permit performanța maximă.
Ce autonomie ar putea obține Volvo EX60 pe drumurile din România
Rezultatele obținute de Edmunds sunt relevante, dar nu trebuie confundate cu autonomia garantată pentru orice traseu.
Un SUV electric care parcurge 566 km într-un test mixt, la o viteză medie de aproximativ 64 km/h, poate înregistra o autonomie considerabil mai mică în condiții de autostradă.
La viteze de 120–130 km/h, rezistența aerodinamică crește semnificativ, iar consumul de energie devine mai ridicat. Greutatea suplimentară, temperatura exterioară și utilizarea sistemului de climatizare influențează, de asemenea, rezultatul.
Pentru România, autonomia comunicată este interesantă în contextul deplasărilor între orașe. Trasee precum București–Brașov, Cluj-Napoca–Timișoara sau București–Constanța pot fi abordate fără opriri dese, în funcție de condițiile efective de trafic.
În sezonul rece, mai ales în zonele montane, autonomia poate scădea. Preîncălzirea bateriei înainte de încărcare și planificarea traseului devin importante pentru optimizarea timpului petrecut la stații.
Volvo EX60 este disponibil în mai multe configurații, cu autonomii și performanțe diferite. Versiunea P10 AWD utilizează două motoare electrice și oferă tracțiune integrală, în timp ce alte versiuni pot fi optimizate pentru eficiență sau performanță.
Datele de autonomie EPA nu trebuie confundate cu valorile WLTP comunicate pentru Europa. Fiecare standard utilizează o procedură diferită, iar dotările și dimensiunea jantelor pot modifica rezultatele.
Pentru cumpărătorul român, elementul important este că autonomia electricelor moderne nu mai depinde exclusiv de mărimea bateriei. Eficiența motoarelor, aerodinamica și software-ul de management energetic pot avea o contribuție decisivă.
Testul Volvo EX60 demonstrează că un SUV electric premium poate depăși estimările oficiale în anumite condiții, dar confirmă și necesitatea comparării rezultatelor obținute prin aceeași metodologie. Într-o piață în care constructorii anunță autonomii tot mai mari, testele independente rămân esențiale pentru evaluarea performanței reale.