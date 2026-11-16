Kia EV7 ar putea completa una dintre cele mai extinse game electrice din Europa

Documentul care a atras atenția presei provine, potrivit relatărilor, din cadrul unui comitet Kia responsabil de stabilitatea locurilor de muncă și planificarea viitoarelor activități industriale. Acesta include proiecte referitoare la mai multe fabrici sud-coreene și menționează explicit producția unui SUV electric numit EV7 la uzina din Gwangju. Unele relatări plasează proiectul în contextul reorganizării producției pentru 2028, însă autenticitatea documentului și calendarul exact al modelului nu au fost confirmate public de constructor.

Poziționarea probabilă a viitorului EV7 este interesantă pentru cumpărătorii europeni. Kia EV5 are o lungime de aproximativ 4,62 metri și dimensiuni comparabile cu cele ale modelului Sportage, în timp ce EV9 se adresează familiilor care caută un SUV electric foarte mare, cu trei rânduri de scaune. Un EV7 ar putea ocupa spațiul dintre cele două, apropiindu-se de dimensiunile unui Sorento. Această interpretare rămâne însă o estimare bazată pe structura actuală a gamei, nu o specificație oficială.

Producătorul sud-coreean a anunțat în aprilie 2026 că urmărește extinderea ofertei electrice la 14 modele până în 2030. În Europa, Kia își propune ca automobilele complet electrice să reprezinte aproximativ 66% din vânzări până la sfârșitul deceniului. Pentru atingerea obiectivului, constructorul pregătește inclusiv noi platforme, baterii cu densitate energetică îmbunătățită și sisteme electronice care permit actualizarea funcțiilor automobilelor prin software.

Autonomie mai mare, încărcare rapidă și tehnologii care ar putea ajunge pe EV7

Deși specificațiile noului EV7 nu au fost publicate, cele mai recente tehnologii anunțate de Kia oferă indicii despre direcția în care ar putea evolua modelul. Constructorul dezvoltă o platformă electrică nouă, despre care susține că poate permite creșterea capacității bateriei cu până la 40% și îmbunătățirea performanțelor motorului cu aproximativ 9%, în raport cu tehnologia utilizată drept reper. În același timp, a cincea generație de baterii Kia promite o densitate energetică mai mare cu până la 15%.

Aceste valori nu reprezintă însă specificații confirmate pentru EV7. Până la prezentarea oficială, nu există garanția că SUV-ul va utiliza platforma respectivă, că va avea arhitectură electrică de 800 de volți sau că autonomia sa va depăși un anumit prag. Pentru comparație, actualul EV5 poate oferi până la aproximativ 530 km autonomie WLTP în configurația cu bateria de 81,4 kWh, în timp ce încărcarea de la 10% la 80% durează în jur de 30 de minute. Un eventual EV7 cu arhitectură de 800 de volți ar putea beneficia de timpi de încărcare mai reduși, dar acest scenariu rămâne deocamdată o posibilitate.

Pentru România, apariția unui SUV electric comparabil ca dimensiuni cu Sorento ar putea avea un interes comercial real. Familiile care călătoresc frecvent între București, Brașov, Cluj-Napoca sau litoral au nevoie nu doar de autonomie, ci și de spațiu pentru bagaje, confort la viteze de autostradă și posibilitatea unor opriri scurte pentru încărcare. În această categorie, diferențele dintre un crossover compact și un SUV de dimensiuni superioare pot deveni mai importante decât performanțele de accelerație.

Planurile industriale dezvăluite includ și alte proiecte interesante, precum o nouă generație Kia Sorento, un Carnival Hybrid reproiectat și o posibilă variantă alimentată cu hidrogen a monovolumului Carnival. Diversitatea acestor inițiative arată că producătorul nu intenționează să mizeze exclusiv pe o singură tehnologie de propulsie, ci încearcă să răspundă unor piețe cu infrastructură și preferințe diferite.