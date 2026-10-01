AOC duce gamingul la 1000 Hz: noul AGON PRO ajunge la 1050 Hz și promite imagini extrem de fluide

Ce înseamnă 1000 Hz pentru un monitor de gaming

AGON PRO AGP257FT afișează un cadru nou la fiecare milisecundă atunci când funcționează la rata de refresh de 1000 Hz. Rezultatul urmărit este o imagine mai fluidă în timpul mișcărilor rapide, cu o tranziție mai rapidă între cadre.

Monitorul folosește un panel Fast IPS pe bază de oxid, despre care AOC spune că permite pixelilor să reacționeze mai rapid decât în cazul unui ecran LCD convențional. Construcția este gândită pentru a limita efectele asociate ratelor foarte ridicate de refresh și pentru a reduce latența dintre cadre.

La rezoluția de 1920 x 1080, rata de refresh ajunge la 1000 Hz în mod nativ și poate fi crescută la 1050 Hz prin overclocking. Pentru conectare sunt disponibile DisplayPort 2.1 și HDMI 2.1.

Timpul de răspuns este de 0,3 ms GtG minimum, în timp ce valoarea MPRT ajunge la 0,1 ms. Monitorul include și tehnologia Motion Blur Reduction Plus, concepută pentru reducerea efectului de blur perceput în timpul mișcărilor rapide. Compatibilitatea NVIDIA G-SYNC contribuie la sincronizarea imaginii și la reducerea efectului de tearing și a sacadărilor.

HDR 400 și acoperire de 99% sRGB

Deși viteza este principalul punct de atracție al modelului, AGON PRO AGP257FT nu renunță la funcțiile destinate calității imaginii. Monitorul are certificare VESA DisplayHDR 400 și folosește local dimming în 20 de zone.

Panoul are o luminozitate tipică de 450 de niți și acoperă 99% din spațiul de culoare sRGB și 90% din DCI-P3. AOC precizează că fiecare unitate este livrată cu un raport privind uniformitatea culorilor și a luminozității, pentru o reproducere cât mai consistentă a imaginii.

Pentru un monitor destinat sesiunilor competitive, producătorul a inclus și mai multe tehnologii pentru confort vizual. Sistemul hardware Low Blue Light reduce lumina albastră direct la nivelul sursei de iluminare, fără efectul de nuanță gălbuie asociat filtrelor software.