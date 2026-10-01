AOC duce gamingul la 1000 Hz: noul AGON PRO ajunge la 1050 Hz și promite imagini extrem de fluide
AGON by AOC pregătește lansarea unuia dintre cele mai rapide monitoare din gama sa dedicată competițiilor de gaming. AGON PRO AGP257FT este un monitor de 24,5 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh nativă de 1000 Hz, o valoare care poate urca până la 1050 Hz prin overclocking.
Modelul este construit în jurul unui panel Fast IPS pe bază de oxid și este destinat în special jocurilor competitive, unde diferențele dintre două cadre și timpul necesar afișării unei imagini pot conta în timpul unei partide. Monitorul oferă și un timp de răspuns de 0,3 ms GtG minimum, respectiv 0,1 ms MPRT, alături de compatibilitate NVIDIA G-SYNC și certificare VESA DisplayHDR 400.
Ce înseamnă 1000 Hz pentru un monitor de gaming
AGON PRO AGP257FT afișează un cadru nou la fiecare milisecundă atunci când funcționează la rata de refresh de 1000 Hz. Rezultatul urmărit este o imagine mai fluidă în timpul mișcărilor rapide, cu o tranziție mai rapidă între cadre.
Monitorul folosește un panel Fast IPS pe bază de oxid, despre care AOC spune că permite pixelilor să reacționeze mai rapid decât în cazul unui ecran LCD convențional. Construcția este gândită pentru a limita efectele asociate ratelor foarte ridicate de refresh și pentru a reduce latența dintre cadre.
La rezoluția de 1920 x 1080, rata de refresh ajunge la 1000 Hz în mod nativ și poate fi crescută la 1050 Hz prin overclocking. Pentru conectare sunt disponibile DisplayPort 2.1 și HDMI 2.1.
Timpul de răspuns este de 0,3 ms GtG minimum, în timp ce valoarea MPRT ajunge la 0,1 ms. Monitorul include și tehnologia Motion Blur Reduction Plus, concepută pentru reducerea efectului de blur perceput în timpul mișcărilor rapide. Compatibilitatea NVIDIA G-SYNC contribuie la sincronizarea imaginii și la reducerea efectului de tearing și a sacadărilor.
HDR 400 și acoperire de 99% sRGB
Deși viteza este principalul punct de atracție al modelului, AGON PRO AGP257FT nu renunță la funcțiile destinate calității imaginii. Monitorul are certificare VESA DisplayHDR 400 și folosește local dimming în 20 de zone.
Panoul are o luminozitate tipică de 450 de niți și acoperă 99% din spațiul de culoare sRGB și 90% din DCI-P3. AOC precizează că fiecare unitate este livrată cu un raport privind uniformitatea culorilor și a luminozității, pentru o reproducere cât mai consistentă a imaginii.
Pentru un monitor destinat sesiunilor competitive, producătorul a inclus și mai multe tehnologii pentru confort vizual. Sistemul hardware Low Blue Light reduce lumina albastră direct la nivelul sursei de iluminare, fără efectul de nuanță gălbuie asociat filtrelor software.
Ecranul beneficiază de polarizare circulară certificată TÜV Rheinland, despre care AOC spune că poate contribui la reducerea reflexiilor și a disconfortului vizual. Iluminarea de fundal Flicker-Free folosește curent continuu, DC, în locul tehnologiei PWM, iar suprafața monitorului are tratament anti-glare.
Suport ajustabil și conexiuni pentru turnee
AGON PRO AGP257FT a fost conceput și pentru setup-urile utilizate la competițiile de esports. Suportul permite ajustarea pe înălțime cu până la 150 mm și oferă funcții de înclinare, rotire laterală și pivotare.
Marcajele de măsurare de pe suport permit păstrarea unei poziții preferate sau reproducerea acesteia atunci când monitorul este mutat. Pentru transportul la evenimente LAN și turnee, mecanismul de eliberare rapidă permite desprinderea mai ușoară a ecranului.
Monitorul este livrat cu un controller QuickSwitch, prin intermediul căruia pot fi accesate rapid modurile de gaming și diferite setări. Configurația include două porturi HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 și o ieșire pentru căști.
La acestea se adaugă un hub USB cu trei porturi USB-A de 5 Gbps, dintre care unul oferă încărcare rapidă BC1.2. AGP257FT mai dispune de iluminare Light FX, suport integrat pentru căști și funcții PiP/PbP.
„La cel mai înalt nivel al competițiilor de esports, meciurile se decid în fracțiuni de secundă. Cu AGON PRO AGP257FT, ne-am propus să eliminăm monitorul ca factor limitativ, combinând o rată de refresh nativă de 1000 Hz, respectiv 1050 Hz prin overclocking, cu un timp de răspuns de până la 0,3 ms GtG, astfel încât fiecare flick, peek și reacție să fie afișate pe ecran exact în momentul în care se întâmplă”, a declarat César Acosta, Senior Gaming Product Manager în cadrul AGON by AOC.
AGON PRO AGP257FT este programat pentru lansare începând cu primul trimestru din 2027. AOC nu a anunțat încă prețul recomandat pentru piețele europene, acesta urmând să fie comunicat mai aproape de momentul lansării.