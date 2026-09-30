National Geographic pregătește un octombrie plin de premiere. Africa sălbatică, accidente aviatice și monștrii legendelor, printre noutăți

Luna octombrie vine cu un program încărcat la National Geographic și National Geographic Wild, de la explorarea celor mai spectaculoase regiuni ale Africii și reconstituirea unor accidente aviatice până la originile vampirilor, vârcolacilor și altor creaturi care au alimentat imaginația oamenilor timp de secole. Grila include atât serii complet noi, cât și sezoane noi ale unor producții deja cunoscute, potrivit informațiilor transmise de National Geographic.

Printre principalele premiere se numără „Africa: Tărâmul sălbatic”, „Accident aviatic: Reconstituirea” și „Monștri: Între mit și realitate”. National Geographic Wild completează programul cu două blocuri tematice dedicate crocodililor și Zilei Mondiale a Animalelor, dar și cu noua serie „Australia: Pui de animale”.

Documentarele despre natură continuă astfel să ocupe un loc important în programul posturilor. Recent, Playtech a discutat în exclusivitate cu producătorul Mike Gunton și Jon Favreau despre modul în care sunt construite marile documentare National Geographic, iar luna octombrie aduce alte povești din aceeași zonă a faunei și explorării.

Africa și accidentele aviatice deschid lista marilor premiere

Prima noutate importantă este „Africa: Tărâmul sălbatic”, o serie care pornește într-o călătorie prin unele dintre cele mai îndepărtate și spectaculoase regiuni ale continentului african. De la deșerturi și savane până la râuri și ecosisteme mai puțin cunoscute, producția urmărește legătura dintre mediul extrem și animalele care au învățat să supraviețuiască aici. Seria va fi difuzată sâmbătă și duminică, 3 și 4 octombrie, de la ora 20:00.

Africa a fost în ultimii ani una dintre regiunile explorate constant în producțiile National Geographic Wild. Printre documentarele recente s-a numărat și „Elefanții fantomă”, care a pornit de la legenda unor elefanți greu de observat din Angola și a transformat căutarea lor într-o expediție amplă despre supraviețuire și conservare.

Din 15 octombrie, în fiecare joi, de la ora 23:00, revine și „Salvatori pe drumuri înghețate”. Noul sezon urmărește echipele care încearcă să mențină deschise drumurile Norvegiei într-o iarnă marcată de furtuni, schimbări bruște de temperatură, alunecări de teren și căderi de roci. În misiuni intră și o nouă generație de salvatori, iar cooperarea dintre echipe devine esențială atunci când condițiile meteo se schimbă în câteva ore.

Una dintre cele mai interesante premiere ale lunii este însă „Accident aviatic: Reconstituirea”, care începe pe 22 octombrie și va fi difuzată în fiecare joi, de la ora 21:00. Seria analizează unele dintre cele mai grave incidente aviatice folosind date din cutiile negre, mărturii ale supraviețuitorilor și analize realizate de experți.

Fiecare caz este reconstruit cu ajutorul tehnologiilor moderne de simulare, iar o echipă de piloți încearcă să determine ce s-a întâmplat în ultimele momente ale zborurilor și dacă tragediile ar fi putut fi evitate. Subiectul accidentelor aviatice are și episoade dramatice în istoria României, inclusiv catastrofa de la Balotești, cel mai grav accident aviatic produs în țara noastră.

Vampiri, vârcolaci și Frankenstein, explicați dincolo de legendă

Finalul lunii schimbă complet registrul. „Monștri: Între mit și realitate” debutează pe 30 octombrie, în fiecare vineri de la ora 22:00, și explorează originile unora dintre cele mai cunoscute creaturi din istorie și cultura populară.

De la vampiri și vârcolaci până la demoni și Frankenstein, seria încearcă să afle de unde au pornit aceste povești și de ce au continuat să fascineze oamenii timp de sute de ani. Episoadele urmăresc evoluția legendelor și felul în care folclorul, superstițiile, frica, știința și, mai târziu, filmele și literatura au contribuit la imaginea modernă a monștrilor.

Producția ajunge pe micile ecrane chiar înainte de Halloween și propune o abordare mai degrabă istorică decât una pur spectaculoasă. În loc să trateze creaturile ca simple personaje de ficțiune, documentarul caută contextele sociale și culturale care le-au făcut credibile pentru oamenii din diferite epoci.

National Geographic continuă astfel direcția documentarelor care pornesc de la evenimente, mituri sau episoade istorice și le reconstruiesc prin cercetare și mărturii. O abordare similară a fost folosită anul acesta și pentru „Cernobîl: Dincolo de tăcere”, dedicat catastrofei nucleare și celor care au trăit consecințele ei.

National Geographic Wild dedică luna crocodililor și lumii animalelor

La National Geographic Wild, octombrie vine cu „Luna Crocodililor”, un bloc special de programe programat în fiecare duminică, de la ora 19:00, între 4 și 25 octombrie. Producțiile urmăresc tehnicile de vânătoare, comportamentul teritorial și strategiile de supraviețuire ale acestor prădători.

Printre premiere se află „Crocodilii din Okavango”, centrat pe o tânără femelă de crocodil de Nil care devine mamă pentru prima dată în Delta Okavango din Botswana. „Crocodilii din Caraibe” urmărește, în schimb, două specii care trăiesc între mangrove, recife și apele deschise ale regiunii.

Tot în octombrie, National Geographic Wild marchează Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită pe 4 octombrie, printr-un bloc dedicat biodiversității planetei. „Luna Mondială a Animalelor” va fi difuzată în fiecare miercuri, de la ora 19:00, între 7 și 28 octombrie, iar printre premiere se numără „Planeta pinguinilor”.

Luna se încheie cu „Australia: Pui de animale”, serie nouă care începe pe 31 octombrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00. Producția traversează pădurile, regiunile semideșertice, plajele și insulele Australiei pentru a urmări primele etape din viața unor specii precum emu, koala, cangurii de copac și diavolii tasmanieni, alături de animale mai puțin cunoscute publicului.

Programul lunii octombrie continuă oferta de toamnă a National Geographic și National Geographic Wild, după ce septembrie a adus producții dedicate marilor povești istorice, explorării și naturii sălbatice. De această dată, accentul se mută mai puternic spre animale, supraviețuire, dezastre și legende care continuă să fascineze.