Patru motoare electrice și aproape 3.000 CP pentru depășirea pragului de 500 km/h

Yangwang U9 Xtreme reprezintă o versiune orientată către performanță extremă a supermașinii electrice U9. Automobilul utilizează patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, iar puterea cumulată se apropie de 3.000 CP. Sistemul permite controlul individual al cuplului și distribuirea foarte precisă a forței de tracțiune, o caracteristică importantă atunci când automobilul încearcă să accelereze la viteze la care rezistența aerodinamică devine una dintre principalele limitări.

Modelul beneficiază de o arhitectură electrică de 1.200 de volți și de motoare capabile să atingă 30.000 de rotații pe minut, valori neobișnuite chiar și în segmentul automobilelor electrice de performanță. În septembrie 2025, Yangwang U9 Xtreme a atins 496,22 km/h pe circuitul de testare ATP Papenburg din Germania, performanță prezentată drept record pentru un automobil de serie. Următorul obiectiv al producătorului este depășirea pragului simbolic de 500 km/h, ceea ce presupune nu doar o putere impresionantă, ci și un control foarte atent al aerodinamicii, anvelopelor și stabilității.

Înaintea accidentului, echipa efectuase mai multe treceri de test, atingând inițial peste 350 km/h, apoi peste 420 km/h. În timpul celei de-a treia încercări, când obiectivul era depășirea pragului de 450 km/h, automobilul a pierdut controlul și a lovit violent bariera de protecție. Viteza exactă din momentul impactului nu a fost confirmată public printr-un raport tehnic independent, astfel încât nu trebuie confundată viteza urmărită de echipă cu valoarea efectivă la care s-a produs coliziunea.

Imaginile arată deteriorări majore ale caroseriei și ale componentelor exterioare, inclusiv în zona punții spate. Cu toate acestea, structura centrală a habitaclului, realizată din materiale compozite cu fibră de carbon, a continuat să protejeze spațiul ocupat de conducătorul auto. Potrivit BYD, verificările medicale nu au identificat răni grave, un rezultat remarcabil în contextul severității accidentului.

De ce supraviețuirea șoferului nu înseamnă că asemenea viteze sunt sigure

La viteze extreme, energia cinetică a unui automobil crește proporțional cu pătratul vitezei. Acest lucru înseamnă că dublarea vitezei produce, în aceleași condiții de masă, o energie de patru ori mai mare. Prin urmare, diferența dintre un accident la 130 km/h, limita generală de viteză pe autostrăzile din România, și un impact la peste 400 km/h este incomparabil mai mare decât ar sugera simpla raportare a cifrelor din bord.

Supraviețuirea șoferului Yangwang poate fi asociată cu mai mulți factori, inclusiv structura habitaclului, sistemele de retenție, caracteristicile impactului și particularitățile traseului pe care automobilul a fost testat. Fără acces la datele complete ale accidentului, nu se poate stabili exact contribuția fiecărui element. De asemenea, rezultatul nu reprezintă o garanție că un accident similar ar avea aceleași consecințe pentru ocupanți.