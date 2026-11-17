Orașul din România unde poți cumpăra o mașină cu 300 de lei. Ce autoturisme sunt scoase la licitație
Primăria Arad scoate la licitație 14 autoturisme abandonate sau fără stăpân, cu prețuri de pornire între 250,50 și 336,50 lei, fără TVA. Licitația are loc luni, 23 noiembrie 2026, de la ora 10:00, iar cei interesați trebuie să depună documentele până vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00.
Cel mai mic preț de pornire este pentru un Ford Fiesta
Cel mai ieftin autoturism din listă este un Ford Fiesta fabricat în 2001, pentru care licitația începe de la 250,50 lei, fără TVA. Cu taxa adăugată, suma de pornire ajunge la aproximativ 300 de lei, însă prețul final se stabilește în urma licitării.
Este vorba despre o licitație publică deschisă, cu strigare, nu despre o vânzare la preț fix. Anunțul oficial precizează că TVA se adaugă la prețul de adjudecare, astfel că valorile publicate în listă nu reprezintă sumele finale de plată.
Procedura este la a treia licitație, iar documentul indică prețuri de pornire reduse cu 50%. Autovehiculele provin dintre cele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public ori privat al municipiului Arad.
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Ce mașini sunt scoase la licitație
Lista cuprinde autoturisme cu ani de fabricație între 1990 și 2008, de la Peugeot și Ford până la Volkswagen, Nissan și Mercedes-Benz. Pentru marca Mercedes-Benz, documentul publicat de primărie nu precizează modelul.
Mașinile și prețurile de pornire, fără TVA, sunt următoarele:
- Peugeot 306 XR, 1990 – 254,50 lei;
- Opel Astra Break, 2002 – 311,50 lei;
- Volkswagen Golf, 2000 – 306,50 lei;
- Citroën C5, 2004 – 329 lei;
- Nissan Primera, 2007 – 336,50 lei;
- Ford Focus, 2004 – 294,50 lei;
- Ford Fiesta, 2001 – 250,50 lei;
- Opel Astra, 2002 – 311,50 lei;
- Seat Cordoba, 1998 – 262 lei;
- Opel Vectra Caravan, 1998 – 336,50 lei;
- Renault Espace, 2000 – 336,50 lei;
- Nissan Primera, 2002 – 321,50 lei;
- Daewoo Cielo, 2007 – 255,50 lei;
- Mercedes-Benz, 2008 – 326,50 lei.
Datele de identificare ale vehiculelor și condițiile procedurii pot fi consultate în publicația oficială de vânzare a Primăriei Arad. Documentul nu oferă o descriere detaliată a stării tehnice a fiecărei mașini.
Dosarele se depun până pe 20 noiembrie, la ora 10:00
Dacă vrei să participi, documentele trebuie depuse la camera 5 din Palatul Cenad, Bulevardul Revoluției nr. 73, Arad. Termenul anunțat este vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00.
Dosarul trebuie să cuprindă cererea de înscriere, dovada achitării taxei de participare și oferta de preț pentru fiecare autovehicul vizat. Taxa de participare reprezintă 10% din prețul de pornire afișat, iar plata se face la Trezoreria Municipiului Arad, în contul indicat în anunț.
Sunt necesare și documentele de identificare sau de înregistrare, în funcție de statutul participantului. Pentru reprezentare se depune împuternicire, aceasta fiind obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice.
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Unde are loc licitația și când pot fi inspectate autoturismele
Licitația se desfășoară în Sala Regina Maria, numărul 60, la etajul I al Primăriei Arad, pe Bulevardul Revoluției nr. 75. Ședința începe luni, 23 noiembrie, la ora 10:00.
Organizatorul permite inspectarea vehiculelor înaintea licitației, în programul anunțat: de luni până joi, între 09:00 și 15:00, iar vineri, între 09:00 și 13:00. Participanții vor semna o declarație privind exercitarea dreptului de examinare a bunurilor și luarea la cunoștință a procedurii.
Pentru informații suplimentare, primăria indică numărul 0257 281 850, interior 202. Persoanele care pretind un drept asupra autoturismelor sunt invitate să înștiințeze municipalitatea înainte de data stabilită pentru vânzare.