Este vorba despre o licitație publică deschisă, cu strigare, nu despre o vânzare la preț fix. Anunțul oficial precizează că TVA se adaugă la prețul de adjudecare, astfel că valorile publicate în listă nu reprezintă sumele finale de plată.

Procedura este la a treia licitație, iar documentul indică prețuri de pornire reduse cu 50%. Autovehiculele provin dintre cele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public ori privat al municipiului Arad.

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Ce mașini sunt scoase la licitație

Lista cuprinde autoturisme cu ani de fabricație între 1990 și 2008, de la Peugeot și Ford până la Volkswagen, Nissan și Mercedes-Benz. Pentru marca Mercedes-Benz, documentul publicat de primărie nu precizează modelul.

Mașinile și prețurile de pornire, fără TVA, sunt următoarele:

Peugeot 306 XR, 1990 – 254,50 lei;

Opel Astra Break, 2002 – 311,50 lei;

Volkswagen Golf, 2000 – 306,50 lei;

Citroën C5, 2004 – 329 lei;

Nissan Primera, 2007 – 336,50 lei;

Ford Focus, 2004 – 294,50 lei;

Ford Fiesta, 2001 – 250,50 lei;

Opel Astra, 2002 – 311,50 lei;

Seat Cordoba, 1998 – 262 lei;

Opel Vectra Caravan, 1998 – 336,50 lei;

Renault Espace, 2000 – 336,50 lei;

Nissan Primera, 2002 – 321,50 lei;

Daewoo Cielo, 2007 – 255,50 lei;

Mercedes-Benz, 2008 – 326,50 lei.

Datele de identificare ale vehiculelor și condițiile procedurii pot fi consultate în publicația oficială de vânzare a Primăriei Arad. Documentul nu oferă o descriere detaliată a stării tehnice a fiecărei mașini.

Dosarele se depun până pe 20 noiembrie, la ora 10:00

Dacă vrei să participi, documentele trebuie depuse la camera 5 din Palatul Cenad, Bulevardul Revoluției nr. 73, Arad. Termenul anunțat este vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00.