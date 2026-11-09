BYD pregătește un SUV electric de 1.193 CP cu autonomie de 1.003 km. Lansarea are loc pe 12 noiembrie

Trei motoare electrice și baterie de până la 130 kWh

Denza N8 EV măsoară 5.150 mm în lungime, 1.999 mm în lățime și 1.820 mm în înălțime, având un ampatament de 3.075 mm. Este un SUV de dimensiuni mari, apropiat ca lungime de Kia EV9 și Hyundai IONIQ 9, însă noua versiune N8 este configurată pentru cinci ocupanți, punând accentul pe spațiu și confort.

Gama va include versiuni cu un singur motor electric și tracțiune spate, dar și o variantă de performanță cu trei motoare și tracțiune integrală. Configurațiile cu un singur motor dezvoltă până la 320 kW sau 370 kW, în funcție de versiune, echivalentul a aproximativ 429, respectiv 496 CP.

Vârful de gamă utilizează platforma e3 și trei motoare electrice, unul frontal de 270 kW și două posterioare de câte 310 kW. Puterea combinată declarată ajunge la 890 kW, echivalentul a aproximativ 1.193 CP, o valoare neobișnuit de mare pentru un SUV orientat și către confortul utilizării cotidiene.

Documentele de omologare chinezești indică două baterii Blade de generația a doua, cu capacități de 105,79 kWh și 130,15 kWh. Acestea ar urma să ofere autonomii de până la 800, respectiv 1.003 kilometri, conform ciclului chinezesc CLTC.

Este important ca aceste valori să nu fie confundate cu rezultatele obținute în condiții europene WLTP sau într-un test independent pe autostradă. Autonomia reală depinde de viteza de deplasare, temperatură și configurația automobilului, iar diferențele pot deveni semnificative la un SUV atât de mare.

Încărcarea rapidă și interiorul digital sunt celelalte argumente

Denza N8 va beneficia de tehnologia Flash Charging dezvoltată de BYD, producătorul promovând posibilitatea încărcării de la 10% la 80% în aproximativ cinci minute și până la 97% în aproximativ nouă minute. Aceste rezultate presupun condiții tehnice adecvate, inclusiv o infrastructură de încărcare compatibilă, iar performanța trebuie confirmată și în utilizarea independentă.

Interiorul este dominat de un ecran panoramic de 30 de inchi, completat de un sistem de afișare proiectată pe parbriz, cu o lățime declarată de aproximativ 1,1 metri. Scaunele oferă funcții de relaxare, încălzire, ventilație și masaj, iar dotările premium includ materiale elaborate, încărcare wireless pentru telefoane și un sistem audio de înaltă calitate.