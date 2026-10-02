Superconductivitatea ar putea rezolva una dintre marile probleme ale computerelor cuantice: electronica de control ar putea ajunge lângă qubiți

De ce complică temperatura extrem de scăzută dezvoltarea computerelor cuantice

Qubiții utilizați de anumite computere cuantice trebuie răciți la temperaturi extrem de mici pentru a-și păstra proprietățile necesare calculelor cuantice. Problema apare atunci când trebuie controlați prin circuite electronice convenționale.

Tranzistorii semiconductor obișnuiți nu sunt proiectați pentru a funcționa în apropierea temperaturilor de zero absolut. Din acest motiv, electronica de control trebuie amplasată la alte niveluri de temperatură, ceea ce necesită numeroase conexiuni între aceasta și qubiții aflați în mediul criogenic.

Firele care intră și ies din criostat reprezintă o complicație tehnică importantă. Pe măsură ce numărul de qubiți crește, crește și cantitatea de electronică necesară pentru controlul lor, iar infrastructura necesară pentru conectarea acestor componente devine tot mai dificil de gestionat.

Tranzistorii superconductori ar putea ajunge în interiorul criostatului

S-Transistors propune utilizarea unor componente care să funcționeze în aceleași condiții de temperatură cu qubiții. Conceptul se bazează pe joncțiuni Josephson, cunoscute deja în domeniul calculului cuantic și folosite inclusiv în anumite tipuri de qubiți.

O joncțiune Josephson poate rămâne în stare superconductoare, dar aplicarea unui curent suficient de mare o poate face temporar nesuperconductoare. În acest proces apare un impuls de tensiune care poate fi detectat și folosit în cadrul unui circuit electronic.

O astfel de abordare ar putea permite realizarea unor circuite de control capabile să funcționeze direct în mediul criogenic. În loc ca toate conexiunile să fie transportate în afara criostatului, o parte dintre operațiunile necesare controlării qubiților ar putea fi realizate chiar lângă aceștia.

JJFET-urile sunt o altă piesă importantă a soluției

Pe lângă joncțiunile Josephson, conceptul include și tranzistori cu efect de câmp bazați pe joncțiuni Josephson, cunoscuți sub denumirea JJFET. Structurile de acest tip au fost descrise într-o lucrare publicată în 2025 de Yusheng Xiong și colaboratorii săi.