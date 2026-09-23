Un nou test pune computerele cuantice la încercare. Cele mai puternice sisteme sunt încă departe de problemele reale

QUOPS încearcă să măsoare ce poate face cu adevărat un computer cuantic

Metodele folosite până acum pentru evaluarea computerelor cuantice s-au concentrat în mare parte pe caracteristicile individuale ale sistemelor, precum numărul de qubiți sau erorile produse în operațiile individuale. QUOPS schimbă perspectiva și testează capacitatea de a executa circuite cuantice mai complexe.

Qubiții sunt echivalentul cuantic al biților din calculatoarele clasice, însă simplul lor număr nu spune cât de util este un sistem. Un computer poate avea mulți qubiți, dar dacă aceștia nu pot comunica eficient sau operațiile sunt prea predispuse la erori, avantajul teoretic nu se traduce neapărat într-un calcul util.

Pentru test, QUOPS folosește modele aleatorii de operații între qubiți, concepute să reprezinte tipul de circuite necesare pentru anumite calcule științifice. Astfel, benchmarkul urmărește care este cel mai mare circuit relevant pe care sistemul îl poate rula cu succes și cât de repede poate executa operațiile respective.

Cercetătorii au aplicat testul unor procesoare dezvoltate de Google, IBM și Quantinuum, iar rezultatele au arătat diferențe importante între arhitecturile lor.

Quantinuum a rulat cele mai mari circuite, dar cu un compromis de viteză

Procesorul Helios-1 de la Quantinuum, bazat pe tehnologia ionilor capturați, a reușit să gestioneze cele mai mari calcule dintre sistemele testate. Acesta a obținut un scor QUOPS de peste 1.500, performanță ajutată de arhitectura flexibilă a sistemului.

În cazul acestui tip de computer cuantic, qubiții pot comunica între ei fără restricțiile unei rețele rigide. Asta permite executarea unor circuite mai complexe, însă există un compromis important: deplasarea ionilor necesară pentru anumite operații durează, ceea ce face sistemul mai lent.

Procesoarele supraconductoare de la Google și IBM au ales o abordare diferită. Qubiții sunt organizați în grile rigide pe cip, iar acest aranjament limitează modul în care pot comunica între ei. Rezultatul este un scor QUOPS de aproximativ 200, mult sub cel obținut de Helios-1.