Subaru a rezolvat cea mai mare problemă a SUV-ului său electric. Solterra oferă acum cu aproape 100 km mai multă autonomie

Versiunea 2027 vine cu baterie de 74,7 kWh pe toate echipările și autonomie estimată de până la 463 km. Este o creștere importantă față de cei aproximativ 365 km ai modelului 2025. Nu este cea mai mare autonomie din segment, dar schimbarea face Solterra mult mai ușor de justificat pentru cumpărătorii care se temeau de drumuri lungi.

Solterra devine mai puternică și mai practică

Gama 2027 include patru versiuni: Premium, Limited, Limited XT și Touring XT. Modelele XT primesc o variantă îmbunătățită a sistemului Symmetrical All-Wheel Drive, cu 338 CP și 438 Nm. Accelerația de la 0 la 96 km/h durează aproximativ 5 secunde, o valoare foarte bună pentru un SUV electric de familie. Versiunile Premium și Limited au tot două motoare electrice, dar o putere mai redusă, de 233 CP.

Garda la sol este de 21 cm, iar Subaru o descrie ca fiind printre cele mai bune din clasă. Pentru România, acest detaliu este foarte relevant. Un SUV electric cu gardă bună are mai mult sens pe drumuri denivelate, ierni cu zăpadă, parcări înalte și trasee spre zone montane. Nu transformă Solterra într-un off-roader pur, dar îl apropie de ADN-ul Subaru.

Modelul primește port NACS integrat pe piața nord-americană, ceea ce îi oferă acces la peste 25.000 de Superchargere Tesla. În plus, sistemul de precondiționare a bateriei îmbunătățește timpii de încărcare atât în climă caldă, cât și rece. Încărcarea rapidă de la 10% la 80% durează aproximativ 30 de minute.

Interiorul vine standard cu un ecran central de 14 inch, Apple CarPlay și Android Auto. La nivel de asistență, Subaru include tehnologia EyeSight, cu funcții precum frânare pre-coliziune, cruise control adaptiv, avertizare și prevenire părăsire bandă, asistență la evitarea coliziunilor, alertă trafic transversal frontal și monitorizarea atenției șoferului.

Prețul rămâne cheia succesului

În SUA, prețurile pornesc de la aproximativ 33.100 de euro pentru Solterra Premium și urcă până la aproximativ 39.400 de euro pentru Touring XT. Versiunile Limited și Limited XT adaugă jante de 20 de inch, spoiler spate, sistem audio Harman Kardon, parcare automată, Multi-Terrain Monitor și priză de 120 V. Touring XT aduce plafon panoramic, scaune față ventilate, încălzire radiantă pentru picioare și oglindă retrovizoare digitală.

Pentru Europa și România, prețul final ar fi, evident, diferit. Taxele, TVA-ul, echipările și strategia locală pot schimba complet calculele. Totuși, faptul că Subaru păstrează prețul în SUA după o actualizare majoră este important. Într-o piață în care multe electrice au devenit mai scumpe, Solterra încearcă să ofere mai mult fără să ceară mai mult la bază.