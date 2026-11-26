Studiu HUAWEI: 67% dintre români își doresc să facă mai multă mișcare, dar lipsa timpului este obstacolul principal [P]
HUAWEI publică primele rezultate ale studiului său anual Health Behavior Survey despre obiceiurile referitoare la fitness, barierele în calea practicării exercițiilor fizice și utilizarea smartwatch-urilor în Europa. România este una dintre țările incluse în cercetare, iar rezultatele arată că peste două treimi dintre respondenții români și-ar dori să facă mai multă mișcare, și totuși nu o fac, principalul obstacol menționat fiind lipsa timpului.
Românii și exercițiile fizice. Un decalaj între intenție și acțiune
Dintre participanții la studiu, românii înregistrează cel mai mare procent al celor care simt că au nevoie să facă mai multă mișcare – 67%, media europeană fiind de 55%. În același timp, însă, România se numără printre țările cu cele mai scăzute niveluri de activitate fizică efectivă. Dintr-un total de 12 tipuri de mișcare analizate, România ocupă ultimele locuri la șapte categorii.
Pentru a explica acest decalaj dintre intenție și acțiune, respondenții români indică drept principale bariere lipsa timpului (50%) și a motivației (33%), precum și costurile ridicate (26%). La nivel european, participanții la studiu menționează aceiași trei factori majori care îi împiedică să facă mai multă mișcare: lipsa timpului (45%), lipsa motivației (36%) și costurile (20%).
În ceea ce privește tipurile de mișcare practicate, românii înregistrează rezultate bune la:
- mersul pe jos: menționat de 93%, medie de 159 minute/săptămână – locul 4 la nivel european;
- drumeții: menționat de 56%, medie de 51 minute/săptămână – locul 4 la nivel european
- antrenamente acasă: menționate de 47%, medie de 31 minute/săptămână – locul 3 la nivel european.
De altfel, mersul pe jos este forma de mișcare preferată a europenilor participanți la studiu. 84% dintre respondenți au afirmat că merg pe jos ca să-și mențină condiția fizică, timpul mediu săptămânal dedicat acestei activități fiind de 170 de minute.
Pe de altă parte, România ocupă ultimul loc din clasamentul european la timpul alocat pentru activități precum mersul la sală, antrenamentele de forță și ciclism.
Cum influențează smartwatch-urile modul în care se antrenează europenii
Datele despre obiceiurile europenilor în materie de fitness vin în contextul în care HUAWEI Health Behavior Survey 2026 mai arată că 67% dintre respondenții de la nivel european dețin un dispozitiv smart, iar 79% dintre utilizatori și-au exprimat încrederea în acuratețea datelor furnizate de astfel de dispozitive.
Ceasurile inteligente sunt cel mai popular dispozitiv de acest tip în rândul participanților la studiu, aproape jumătate dintre europenii chestionați (46%) având un smartwatch.
În plus, gadget-urile par să influențeze modul în care europenii fac mișcare. Potrivit sondajului, utilizatorii de dispozitive inteligente au raportat niveluri medii de activitate fizică mai ridicate decât eșantionul general pentru 11 dintre cele 12 tipuri de mișcare incluse în sondaj. O diferență notabilă se înregistrează în cazul alergării: utilizatorii chestionați au raportat că petrec cu aproximativ 44% mai mult timp alergând în fiecare săptămână decât eșantionul general.
Totodată, 47% dintre respondenții care folosesc smartwatch-uri declară că dispozitivul lor i-a încurajat să devină mai activi. În cazul celor care se străduiesc să găsească timp pentru mișcare, aceste date pot contribui la o schimbare de abordare. Astfel, dintr-un antrenament cu un interval de timp dedicat, fitnessul poate fi asociat cu urmărirea mișcării de pe parcursul unei zile, stabilirea unor obiective și monitorizarea progresului, totul integrat în rutina de zi cu zi.
Rezultatele studiului HUAWEI indică și că utilizatorii europeni de smartwatch-uri monitorizează cu ajutorul acestor dispozitive mai ales numărul de pași (57%), distanța parcursă (48%), caloriile arse (47%), durata somnului (45%) și calitatea somnului (43%). Întrebați care dintre indicatorii de sănătate sunt cei mai utili sau valoroși pentru ei, respondenții au plasat însă pe primul loc ritmul cardiac (42%), urmat de numărul de pași (38%), calitatea somnului (27%), caloriile arse (27%) și durata somnului (26%).
Aceste date evidențiază o evoluție a rolului tehnologiei purtabile. Ceea ce a început inițial ca o modalitate de a număra pașii sau de a înregistra antrenamentele a devenit, din ce în ce mai mult, o parte integrantă a unei abordări mai extinse a sănătății și condiției fizice.
Pentru HUAWEI, această direcție face parte dintr-un demers mai amplu de a utiliza dispozitivele purtabile pentru a facilita accesul la informații despre sănătate. Cele mai recente produse ale companiei reflectă această abordare tot mai cuprinzătoare. Seria WATCH GT 7 oferă peste 100 de moduri dedicate antrenamentelor și activităților sportive, precum și funcții de management al sănătății, iar modelul WATCH D3 pune accent pe monitorizarea avansată a stării de sănătate, fiind certificat medical pentru măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale înainte și după efortul fizic.
Metodologie
HUAWEI Health Behavior Survey 2026 a fost realizat de Ipsos, în perioada iulie – august 2026, pe un eșantion reprezentativ format din 4.815 adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani, din opt țări europene: Bulgaria, Franța, Germania, Polonia, România, Spania, Turcia și Regatul Unit. Din fiecare țară au participat la sondaj aproximativ 600 de persoane. Rezultatele studiului vor fi publicate în două etape. Această primă etapă se concentrează pe fitness, iar cea de-a doua va fi axată pe sănătatea fizică și mentală.
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Despre HUAWEI Consumer BG
Produsele și serviciile HUAWEI sunt disponibile în peste 170 de țări și sunt utilizate de o treime din populația lumii. Compania a înființat paisprezece centre de cercetare și dezvoltare (R&D) în întreaga lume, inclusiv în Germania, Suedia, India și China. HUAWEI Consumer BG este una dintre cele trei divizii de business ale companiei și include segmente precum smartphone-uri, PC-uri și tablete, dispozitive purtabile și servicii cloud, etc. Rețeaua globală HUAWEI este construită pe baza a peste 30 de ani de expertiză în industria telecomunicațiilor și este dedicată livrării celor mai recente inovații tehnologice consumatorilor de la nivel global.
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