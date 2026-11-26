Pentru a explica acest decalaj dintre intenție și acțiune, respondenții români indică drept principale bariere lipsa timpului (50%) și a motivației (33%), precum și costurile ridicate (26%). La nivel european, participanții la studiu menționează aceiași trei factori majori care îi împiedică să facă mai multă mișcare: lipsa timpului (45%), lipsa motivației (36%) și costurile (20%).

În ceea ce privește tipurile de mișcare practicate, românii înregistrează rezultate bune la:

mersul pe jos: menționat de 93%, medie de 159 minute/săptămână – locul 4 la nivel european;

drumeții: menționat de 56%, medie de 51 minute/săptămână – locul 4 la nivel european

antrenamente acasă: menționate de 47%, medie de 31 minute/săptămână – locul 3 la nivel european.

De altfel, mersul pe jos este forma de mișcare preferată a europenilor participanți la studiu. 84% dintre respondenți au afirmat că merg pe jos ca să-și mențină condiția fizică, timpul mediu săptămânal dedicat acestei activități fiind de 170 de minute.

Pe de altă parte, România ocupă ultimul loc din clasamentul european la timpul alocat pentru activități precum mersul la sală, antrenamentele de forță și ciclism.

Cum influențează smartwatch-urile modul în care se antrenează europenii

Datele despre obiceiurile europenilor în materie de fitness vin în contextul în care HUAWEI Health Behavior Survey 2026 mai arată că 67% dintre respondenții de la nivel european dețin un dispozitiv smart, iar 79% dintre utilizatori și-au exprimat încrederea în acuratețea datelor furnizate de astfel de dispozitive.

Ceasurile inteligente sunt cel mai popular dispozitiv de acest tip în rândul participanților la studiu, aproape jumătate dintre europenii chestionați (46%) având un smartwatch.

În plus, gadget-urile par să influențeze modul în care europenii fac mișcare. Potrivit sondajului, utilizatorii de dispozitive inteligente au raportat niveluri medii de activitate fizică mai ridicate decât eșantionul general pentru 11 dintre cele 12 tipuri de mișcare incluse în sondaj. O diferență notabilă se înregistrează în cazul alergării: utilizatorii chestionați au raportat că petrec cu aproximativ 44% mai mult timp alergând în fiecare săptămână decât eșantionul general.