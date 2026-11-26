UBite le arată studenților ce pot mânca la cantina Universității din București

Aplicația UBite centralizează informațiile de care au nevoie cei care își iau masa la Cantina UB. Una dintre funcțiile principale este consultarea meniului zilnic, alături de prețurile preparatelor disponibile. În acest fel, cei interesați pot decide ce vor să mănânce înainte să ajungă la cantină și își pot calcula mai ușor bugetul pentru prânz.

Platforma oferă și posibilitatea de a consulta meniul pentru ziua următoare. Funcția este utilă pentru cei care își organizează programul în avans și vor să știe ce opțiuni alimentare vor avea la dispoziție.

O altă informație importantă privește aglomerația. UBite permite verificarea în timp real a gradului de ocupare a cantinei și afișează timpul estimat de așteptare. Astfel, studenții pot decide dacă este momentul potrivit să meargă la masă sau dacă ar fi mai bine să revină puțin mai târziu.

Aplicația include și o funcție prin care cei care o folosesc pot transmite feedback despre experiența avută la cantină. Informațiile pot contribui la identificarea problemelor și la îmbunătățirea serviciilor oferite comunității universitare.

Șase studenți au lucrat împreună la dezvoltarea aplicației

UBite nu este un produs realizat de o companie externă, ci o inițiativă studențească dezvoltată de o echipă interdisciplinară formată din șase persoane. Proiectul a reunit studenți de la Facultatea de Administrație și Afaceri și Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București.

Din prima facultate fac parte Andra Iustina-Mirabela Duțu, Nicolae Alexandru Nae și Alexandru-Mihăiță Lemnaru. Aceștia s-au ocupat de coordonarea și implementarea proiectului, contribuind la transformarea ideii inițiale într-o soluție concretă pentru comunitatea universitară.

Componenta tehnică a fost dezvoltată de Marius Manea, Rareș-Ioan Papacioc și Radu-Andrei Chelu, studenți la Facultatea de Matematică și Informatică. Ei au lucrat la partea software necesară funcționării platformei.