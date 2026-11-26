Studenții din București au creat o aplicație care îți arată meniul cantinei, prețurile și cât ai de așteptat la coadă
Studenții Universității din București au dezvoltat UBite, o aplicație care le permite celor care mănâncă la cantina instituției să afle ce preparate sunt disponibile, cât costă și cât de aglomerată este locația. Platforma oferă inclusiv informații despre timpul estimat de așteptare și permite trimiterea de feedback, astfel încât pauza de prânz să poată fi planificată mai ușor.
Proiectul a fost lansat joi, 26 noiembrie 2026, și a pornit de la o nevoie obișnuită pentru comunitatea universitară: accesul rapid la informații despre mâncarea disponibilă la cantină, se arată pe site-ul Universității din București. În loc să ajungă la fața locului fără să știe ce se servește sau cât au de așteptat, studenții pot verifica aceste detalii direct de pe telefon.
UBite le arată studenților ce pot mânca la cantina Universității din București
Aplicația UBite centralizează informațiile de care au nevoie cei care își iau masa la Cantina UB. Una dintre funcțiile principale este consultarea meniului zilnic, alături de prețurile preparatelor disponibile. În acest fel, cei interesați pot decide ce vor să mănânce înainte să ajungă la cantină și își pot calcula mai ușor bugetul pentru prânz.
Platforma oferă și posibilitatea de a consulta meniul pentru ziua următoare. Funcția este utilă pentru cei care își organizează programul în avans și vor să știe ce opțiuni alimentare vor avea la dispoziție.
O altă informație importantă privește aglomerația. UBite permite verificarea în timp real a gradului de ocupare a cantinei și afișează timpul estimat de așteptare. Astfel, studenții pot decide dacă este momentul potrivit să meargă la masă sau dacă ar fi mai bine să revină puțin mai târziu.
Aplicația include și o funcție prin care cei care o folosesc pot transmite feedback despre experiența avută la cantină. Informațiile pot contribui la identificarea problemelor și la îmbunătățirea serviciilor oferite comunității universitare.
Șase studenți au lucrat împreună la dezvoltarea aplicației
UBite nu este un produs realizat de o companie externă, ci o inițiativă studențească dezvoltată de o echipă interdisciplinară formată din șase persoane. Proiectul a reunit studenți de la Facultatea de Administrație și Afaceri și Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București.
Din prima facultate fac parte Andra Iustina-Mirabela Duțu, Nicolae Alexandru Nae și Alexandru-Mihăiță Lemnaru. Aceștia s-au ocupat de coordonarea și implementarea proiectului, contribuind la transformarea ideii inițiale într-o soluție concretă pentru comunitatea universitară.
Componenta tehnică a fost dezvoltată de Marius Manea, Rareș-Ioan Papacioc și Radu-Andrei Chelu, studenți la Facultatea de Matematică și Informatică. Ei au lucrat la partea software necesară funcționării platformei.
Colaborarea dintre cele două facultăți a permis reunirea unor competențe diferite, de la management și comunicare până la programare și dezvoltare software. Rezultatul este o aplicație construită pornind de la o problemă pe care studenții o întâlnesc în mod obișnuit în timpul programului universitar.
Cine a sprijinit proiectul UBite
Dezvoltarea aplicației a beneficiat de sprijinul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității din București, UniHub. Inițiativa a fost realizată în cadrul proiectului UNIHUB NEXT 2026, care susține proiectele antreprenoriale și ideile dezvoltate de studenți.
UBite arată cum o problemă aparent banală poate deveni punctul de plecare pentru un proiect cu utilitate practică. Accesul la meniul cantinei, verificarea prețurilor sau estimarea timpului petrecut la coadă sunt informații care pot face diferența pentru cei care au un program încărcat și puțin timp la dispoziție pentru pauza de prânz.
În același timp, proiectul oferă studenților implicați ocazia de a lucra împreună la dezvoltarea unei soluții digitale care poate fi folosită de întreaga comunitate universitară. Nu este vorba doar despre un exercițiu teoretic, ci despre o aplicație construită în jurul unei nevoi reale.
Cum poate fi folosită aplicația UBite
UBite este disponibilă online, la adresa https://ubite.acc.unibuc.ro. Cei interesați pot accesa platforma pentru a consulta preparatele disponibile la Cantina UB, prețurile acestora și informațiile despre aglomerație.
Prin includerea meniului pentru ziua următoare și a timpului estimat de așteptare, aplicația încearcă să reducă incertitudinile legate de organizarea mesei. În plus, posibilitatea de a transmite feedback creează un canal prin care experiențele celor care folosesc cantina pot ajunge la echipa responsabilă de serviciile oferite.