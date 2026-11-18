Meta își extinde portofoliul de aplicații de mesagerie, după ce WhatsApp și Facebook Messenger au devenit două dintre cele mai populare servicii de comunicare la nivel mondial. Compania condusă de Mark Zuckerberg testează acum Direct, o aplicație independentă care preia funcționalitățile de mesagerie ale Instagram, fără a include fluxul obișnuit de fotografii și videoclipuri.

Potrivit TechCrunch, noua aplicație se adresează în special persoanelor care utilizează Instagram pentru a comunica cu prietenii, dar care nu sunt neapărat interesate de postări, Stories sau Reels. Mai mult, serviciul poate fi utilizat chiar și de persoanele care nu dețin un cont pe rețeaua socială.

Cum funcționează Direct, noua aplicație de mesagerie lansată de Meta

În ultimii ani, Instagram s-a transformat dintr-o platformă dedicată distribuirii fotografiilor într-un serviciu complex de divertisment digital. Compania a început să exploreze inclusiv posibilitatea introducerii unor videoclipuri cu o durată de până la 90 de minute.

Nu toți utilizatorii sunt însă interesați de această direcție. Unii preferă să comunice cu prietenii fără să fie distrași permanent de recomandările algoritmilor.

Direct oferă posibilitatea de a purta conversații individuale sau de grup, de a trimite mesaje vocale, de a utiliza emojiuri și de a reacționa la mesajele primite.

Printre funcționalitățile integrate se numără Draw, care permite realizarea unor desene direct în conversații, și Notes, prin intermediul căreia utilizatorii pot publica scurte actualizări de stare, asemenea celor disponibile deja pe Instagram.

Aplicația permite și crearea unor stickere personalizate, modificarea fundalului conversațiilor și adăugarea unor efecte sonore amuzante mesajelor vocale.

Persoanele care dețin deja un cont Instagram se pot autentifica folosind aceleași date de conectare, conversațiile fiind sincronizate automat între cele două aplicații.

Meta introduce restricții speciale pentru protejarea copiilor și adolescenților

Siguranța utilizatorilor minori reprezintă una dintre prioritățile declarate ale companiei în dezvoltarea noii aplicații, în contextul presiunilor internaționale privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor.

Doar persoanele aflate în lista de contacte sau cele cu care utilizatorii sunt deja conectați pot iniția conversații ori îi pot adăuga în grupuri.

Utilizatorii au, de asemenea, posibilitatea de a bloca, restricționa, elimina sau raporta persoanele cu care nu mai doresc să comunice, prin intermediul unor instrumente similare celor disponibile în setările de confidențialitate ale Instagram.

Meta va utiliza tehnologii de estimare a vârstei pentru identificarea conturilor care ar putea aparține copiilor sub 13 ani. În cazul în care vârsta minimă nu poate fi confirmată, conturile respective vor fi șterse.

Părinții vor beneficia de instrumente de supraveghere care le vor permite să vadă cu cine comunică adolescenții, să gestioneze setările de siguranță și să stabilească limite zilnice de utilizare.

Totodată, restricțiile asociate conturilor speciale pentru adolescenți de pe Instagram vor fi păstrate în cazul minorilor care folosesc aceleași date de autentificare pentru Direct.

Când va fi disponibilă noua aplicație Direct în România

Conform anunțului oficial al Meta, aplicația este testată momentan în Turcia și Thailanda, fiind disponibilă atât pentru dispozitivele cu Android, cât și pentru cele cu iOS.

Compania nu a comunicat deocamdată un calendar pentru extinderea serviciului în alte țări, inclusiv în România.

Din perspectiva strategiei comerciale, Direct ar putea ajuta Meta să păstreze în propriul ecosistem digital utilizatorii care intenționează să renunțe la rețelele sociale, dar care nu vor să piardă legătura cu prietenii.

Rămâne însă de văzut dacă noua aplicație va reuși să își găsească un public suficient de numeros, în condițiile în care Meta deține deja două servicii de mesagerie consacrate, WhatsApp și Messenger.

Paradoxal, după ani în care marile companii de tehnologie au încercat să integreze cât mai multe funcționalități într-o singură platformă, simplitatea ar putea redeveni unul dintre principalele avantaje competitive ale aplicațiilor mobile.