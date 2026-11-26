Ce venituri ale giganților tech ar putea fi taxate

Propunerea publicată de Consiliul European prevede o contribuție de 3% din cifra de afaceri netă aferentă anumitor servicii digitale: publicitate online, intermediere prin platforme și valorificarea datelor generate de persoanele care folosesc aceste servicii.

Ar intra în calcul companiile care depășesc simultan două praguri anuale: 750 de milioane de euro cifră de afaceri la nivel mondial și 50 de milioane de euro din activități digitale în UE. Criteriile ar cuprinde giganți americani precum Google, Meta și Amazon. Baza de calcul ar fi veniturile din activitățile enumerate, nu întregul profit al unei companii.

Discuția continuă planurile Bruxellesului de a obține contribuții mai mari de la marile companii. O taxă europeană pe servicii digitale fusese propusă încă din 2018, dar proiectul a fost amânat pentru negocierile internaționale coordonate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Franța, Austria și Italia au introdus între timp taxe naționale.

Washingtonul vorbește despre discriminare, susținătorii taxei cer contribuții mai mari

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Politico că SUA se opun taxelor digitale pe care le consideră discriminatorii față de companiile americane și dăunătoare pentru consumatori. În tabăra europeană, un diplomat citat de publicație susține că marile platforme beneficiază enorm de piața unică, în timp ce unele dintre activitățile lor sunt taxate prea puțin.

Disputa se adaugă amenințărilor lui Trump cu tarife vamale în cazul taxării giganților tech. O coaliție de 11 asociații ale industriei, printre care CCIA Europe, DOT Europe și ITI, a avertizat la rândul său că taxele digitale au provocat în repetate rânduri amenințări cu represalii comerciale din partea altor țări.

Statele UE sunt împărțite, iar aprobarea cere unanimitate

Franța, Danemarca, Spania și Italia susțin ideea, în timp ce Irlanda, Suedia, Malta, Germania și Țările de Jos au rezerve, potrivit diplomaților citați de Politico. Premierul irlandez Micheál Martin și-a reafirmat opoziția, argumentând că măsura contrazice eforturile de creștere a competitivității europene.

Germania lasă totuși loc discuțiilor. Într-o notă internă citată de publicație, guvernul german cere să fie clarificat dacă taxa poate aduce bani suficient de repede și cum se înscrie în contextul internațional. Pentru adoptare este necesar acordul tuturor statelor membre, astfel că rezervele unor guverne pot bloca proiectul.