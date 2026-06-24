Stuart încearcă să salveze universul și îl strică și mai tare: noul serial din universul „The Big Bang Theory” ajunge pe HBO Max

Stuart Bloom, omul nepotrivit pentru o misiune imposibilă

În „Stuart nu poate salva universul”, Stuart Bloom ajunge să aibă o responsabilitate pe care nimeni nu i-ar fi încredințat-o în mod normal: să repare realitatea. Totul începe după ce personajul strică un dispozitiv construit de Sheldon și Leonard, declanșând o situație care afectează multiversul și transformă universul într-un loc în care nimic nu mai funcționează după regulile cunoscute.

Ideea este perfect aliniată cu umorul care l-a definit pe Stuart de-a lungul aparițiilor sale din „Teoria Big Bang”. Proprietarul magazinului de benzi desenate a fost deseori personajul care părea să aibă cel mai puțin control asupra propriei vieți, așa că plasarea lui în fața unei crize cosmice are toate șansele să ofere multe situații comice. Titlul serialului nu lasă prea mult loc de interpretări: Stuart poate încearcă să salveze universul, dar probabil că lucrurile vor merge într-o direcție complet diferită.

În această misiune, el nu va fi singur. Denise, iubita lui Stuart, Bert Kibbler și Barry Kripke îi devin aliați într-o aventură în care realitatea se schimbă permanent, iar regulile devin tot mai greu de urmărit. Denise este probabil cea mai echilibrată persoană din grup, în timp ce Bert, geologul pasionat și uneori stângaci, pare pregătit să aducă o perspectivă complet diferită într-o problemă de mecanică cuantică.

Barry Kripke completează echipa cu stilul său inconfundabil și cu abilitatea de a transforma orice conversație într-un moment incomod sau imposibil de anticipat. Personajul este fizician specializat în mecanica cuantică, însă experiența sa nu înseamnă neapărat că va fi și de ajutor atunci când universul începe să se destrame.

Versiuni alternative ale personajelor din „Teoria Big Bang”

Una dintre cele mai interesante promisiuni ale serialului este apariția unor versiuni alternative ale personajelor cunoscute din „Teoria Big Bang”. Multiversul deschide astfel ușa către situații pe care serialul original nu le-ar fi putut aborda într-un cadru clasic de sitcom. Personajele familiare pot apărea în contexte diferite, cu alte decizii, alte vieți și alte probleme decât cele pe care publicul le știe deja.

Această alegere oferă producătorilor șansa de a păstra legătura cu lumea originală fără să repete pur și simplu formula consacrată. „Stuart nu poate salva universul” nu pare să fie o continuare directă construită în jurul acelorași conflicte domestice și academice, ci mai degrabă o extensie a universului care își permite să devină mai extravagantă și mai imprevizibilă.