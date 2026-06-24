Stuart încearcă să salveze universul și îl strică și mai tare: noul serial din universul „The Big Bang Theory” ajunge pe HBO Max
Universul „Teoria Big Bang” se întoarce într-o formulă neașteptată, în care eroul principal nu mai este Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter sau vreun alt geniu al fizicii teoretice. De această dată, în centrul haosului ajunge Stuart Bloom, proprietarul magazinului de benzi desenate care a devenit, în timp, unul dintre cele mai simpatice personaje secundare ale serialului original.
HBO Max a lansat trailerul oficial pentru comedia „Stuart nu poate salva universul”, producție care va avea premiera în România pe 24 iulie 2026. Primul sezon este format din zece episoade, iar platforma va lansa câte un episod nou în fiecare săptămână. Serialul promite o combinație de comedie absurdă, SF și referințe pentru fanii care au urmărit ani la rând aventurile găștii din Pasadena.
Stuart Bloom, omul nepotrivit pentru o misiune imposibilă
În „Stuart nu poate salva universul”, Stuart Bloom ajunge să aibă o responsabilitate pe care nimeni nu i-ar fi încredințat-o în mod normal: să repare realitatea. Totul începe după ce personajul strică un dispozitiv construit de Sheldon și Leonard, declanșând o situație care afectează multiversul și transformă universul într-un loc în care nimic nu mai funcționează după regulile cunoscute.
Ideea este perfect aliniată cu umorul care l-a definit pe Stuart de-a lungul aparițiilor sale din „Teoria Big Bang”. Proprietarul magazinului de benzi desenate a fost deseori personajul care părea să aibă cel mai puțin control asupra propriei vieți, așa că plasarea lui în fața unei crize cosmice are toate șansele să ofere multe situații comice. Titlul serialului nu lasă prea mult loc de interpretări: Stuart poate încearcă să salveze universul, dar probabil că lucrurile vor merge într-o direcție complet diferită.
În această misiune, el nu va fi singur. Denise, iubita lui Stuart, Bert Kibbler și Barry Kripke îi devin aliați într-o aventură în care realitatea se schimbă permanent, iar regulile devin tot mai greu de urmărit. Denise este probabil cea mai echilibrată persoană din grup, în timp ce Bert, geologul pasionat și uneori stângaci, pare pregătit să aducă o perspectivă complet diferită într-o problemă de mecanică cuantică.
Barry Kripke completează echipa cu stilul său inconfundabil și cu abilitatea de a transforma orice conversație într-un moment incomod sau imposibil de anticipat. Personajul este fizician specializat în mecanica cuantică, însă experiența sa nu înseamnă neapărat că va fi și de ajutor atunci când universul începe să se destrame.
Versiuni alternative ale personajelor din „Teoria Big Bang”
Una dintre cele mai interesante promisiuni ale serialului este apariția unor versiuni alternative ale personajelor cunoscute din „Teoria Big Bang”. Multiversul deschide astfel ușa către situații pe care serialul original nu le-ar fi putut aborda într-un cadru clasic de sitcom. Personajele familiare pot apărea în contexte diferite, cu alte decizii, alte vieți și alte probleme decât cele pe care publicul le știe deja.
Această alegere oferă producătorilor șansa de a păstra legătura cu lumea originală fără să repete pur și simplu formula consacrată. „Stuart nu poate salva universul” nu pare să fie o continuare directă construită în jurul acelorași conflicte domestice și academice, ci mai degrabă o extensie a universului care își permite să devină mai extravagantă și mai imprevizibilă.
Distribuția principală îi include pe Kevin Sussman în rolul lui Stuart, Lauren Lapkus în rolul lui Denise, Brian Posehn în rolul lui Bert și John Ross Bowie în rolul lui Barry Kripke. Toți patru au fost deja bine primiți de fanii serialului original, chiar dacă personajele lor nu au avut întotdeauna locul central în poveștile lui Sheldon, Leonard, Penny, Howard și Raj.
Kevin Sussman are o misiune delicată, pentru că Stuart trebuie să susțină acum o producție întreagă, nu doar să ofere replici memorabile din poziția de outsider al grupului. Totuși, tocmai vulnerabilitatea, sarcasmul involuntar și ghinionul constant al personajului pot transforma serialul într-o surpriză pentru publicul care a crezut că universul „Teoria Big Bang” nu mai are multe direcții noi de explorat.
Chuck Lorre revine cu un spin-off care schimbă complet regulile
Serialul este produs de Chuck Lorre Productions în asociere cu Warner Bros. Television. Chuck Lorre, unul dintre creatorii „Teoria Big Bang”, semnează scenariul și producția executivă alături de Zak Penn și Bill Prady. Prezența lui Bill Prady este importantă pentru fanii serialului original, având în vedere că el a contribuit decisiv la construirea universului care a devenit un fenomen global.
Kyle Newacheck este, de asemenea, producător executiv și regizează mai multe episoade. Alegerea sa sugerează că noua producție ar putea avea un ritm mai cinematografic și mai dinamic decât o comedie de situație tradițională. Premisa bazată pe multivers, dispozitive experimentale și realități alternative cere o abordare vizuală mai ambițioasă decât decorurile fixe cu care publicul era obișnuit în „Teoria Big Bang”.
„Stuart nu poate salva universul” ajunge pe HBO Max pe 24 iulie și are toate ingredientele pentru a atrage atât fanii vechi ai serialului original, cât și spectatorii care caută o comedie SF fără pretenții. Rămâne de văzut dacă Stuart va reuși să repare ce a stricat, dar un lucru pare sigur: va fi foarte amuzant să îl urmărești încercând.