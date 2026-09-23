Jon Hamm, prins într-o criză a ostaticilor care a șocat America. Serialul „Ostatic american”, inspirat dintr-o poveste reală, s-a lansat pe HBO Max în România

O poveste reală din anii ’70, transformată într-un thriller psihologic

Acțiunea serialului îl urmărește pe Fred Heckman, un cunoscut reporter radio din Indianapolis, a cărui viață se schimbă radical atunci când este implicat într-o criză a ostaticilor. Tony Kiritsis, un bărbat care ține o persoană captivă, solicită să fie intervievat în direct în cadrul popularei emisiuni de știri prezentate de Heckman. Jurnalistul ajunge astfel să joace un rol esențial într-o situație în care orice decizie poate avea consecințe dramatice.

Povestea este inspirată din primul sezon al podcastului „American Hostage”, care reconstruiește un incident real petrecut în Statele Unite în anii ’70. Serialul aduce în prim-plan tensiunea dintre jurnalism, responsabilitatea față de public și pericolul unei situații care scapă de sub control. Producția se înscrie în categoria serialelor inspirate din povești adevărate , în care evenimentele reale sunt reconstruite prin intermediul unor personaje și situații dramatizate.

Jon Hamm și Giovanni Ribisi, în rolurile principale

Jon Hamm, cunoscut în special pentru interpretarea lui Don Draper în „Mad Men”, îl joacă pe Fred Heckman, reporterul care ajunge să fie implicat într-o negociere cu un bărbat periculos. De cealaltă parte, Giovanni Ribisi, nominalizat la premiul Emmy, îl interpretează pe Tony Kiritsis, cel care declanșează criza și transformă emisiunea radio într-un instrument prin care încearcă să își facă auzite revendicările.

Din distribuție mai fac parte Kristoffer Polaha, în rolul lui Dick Hall, William Jackson Harper, care îl interpretează pe Ben Hairston, și Mireille Enos, în rolul Barbarei Heckman. Jonathan Tucker îl joacă pe agentul special FBI Cormac McNally, iar Kat Cunning o interpretează pe Ibby Hall. Distribuția reunește actori cu experiență în producții dramatice și thrillere, serialul concentrându-se asupra relațiilor dintre personajele implicate în criză, dar și asupra modului în care evenimentele afectează oamenii din jurul lor.

Cine se află în spatele serialului „Ostatic american”

„Ostatic american” este produs de Sony Pictures Television și a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, înainte de lansarea pe platforma de streaming. Printre producătorii executivi se numără Shawn Ryan, Eileen Myers, Sharon Hoffman, Jon Hamm, Connie Tavel, Marney Hochman, Shawn Christensen, Gabriel Mason, Jen Roskind, Adam Arkin și Nina Lopez Corrado.

Adam Arkin și Nina Lopez Corrado semnează și regia serialului, contribuind la transpunerea poveștii din format audio într-o producție televizată de opt episoade. Pentru HBO Max, noul thriller reprezintă una dintre premierele lunii septembrie 2026 , alături de alte producții noi și continuări ale unor seriale deja cunoscute publicului.