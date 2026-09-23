Jon Hamm, prins într-o criză a ostaticilor care a șocat America. Serialul „Ostatic american”, inspirat dintr-o poveste reală, s-a lansat pe HBO Max în România
Un jurnalist obișnuit să relateze cele mai importante evenimente ale zilei ajunge, fără voia sa, să devină personajul principal al unei povești care ține o țară întreagă cu sufletul la gură. Un bărbat înarmat, un ostatic și o solicitare neobișnuită transformă o emisiune radio într-un loc în care fiecare cuvânt poate face diferența dintre viață și moarte. Aceasta este premisa noului serial „Ostatic american” („American Hostage”) , care s-a lansat pe HBO Max în România pe 21 septembrie 2026.
Producția, alcătuită din opt episoade, îl are în rolul principal pe Jon Hamm, câștigător al premiului Emmy, și aduce pe ecran o poveste inspirată dintr-un incident real petrecut în Statele Unite, în anii ’70. Alături de el joacă Giovanni Ribisi, care interpretează un bărbat disperat, hotărât să folosească o situație de criză pentru a-și face auzită vocea. Serialul explorează nu doar tensiunea unei luări de ostatici, ci și responsabilitatea unui jurnalist care ajunge să joace un rol crucial într-o situație pe care nu o poate controla.
O poveste reală din anii ’70, transformată într-un thriller psihologic
Acțiunea serialului îl urmărește pe Fred Heckman, un cunoscut reporter radio din Indianapolis, a cărui viață se schimbă radical atunci când este implicat într-o criză a ostaticilor. Tony Kiritsis, un bărbat care ține o persoană captivă, solicită să fie intervievat în direct în cadrul popularei emisiuni de știri prezentate de Heckman. Jurnalistul ajunge astfel să joace un rol esențial într-o situație în care orice decizie poate avea consecințe dramatice.
Povestea este inspirată din primul sezon al podcastului „American Hostage”, care reconstruiește un incident real petrecut în Statele Unite în anii ’70. Serialul aduce în prim-plan tensiunea dintre jurnalism, responsabilitatea față de public și pericolul unei situații care scapă de sub control. Producția se înscrie în categoria serialelor inspirate din povești adevărate , în care evenimentele reale sunt reconstruite prin intermediul unor personaje și situații dramatizate.
Jon Hamm și Giovanni Ribisi, în rolurile principale
Jon Hamm, cunoscut în special pentru interpretarea lui Don Draper în „Mad Men”, îl joacă pe Fred Heckman, reporterul care ajunge să fie implicat într-o negociere cu un bărbat periculos. De cealaltă parte, Giovanni Ribisi, nominalizat la premiul Emmy, îl interpretează pe Tony Kiritsis, cel care declanșează criza și transformă emisiunea radio într-un instrument prin care încearcă să își facă auzite revendicările.
Din distribuție mai fac parte Kristoffer Polaha, în rolul lui Dick Hall, William Jackson Harper, care îl interpretează pe Ben Hairston, și Mireille Enos, în rolul Barbarei Heckman. Jonathan Tucker îl joacă pe agentul special FBI Cormac McNally, iar Kat Cunning o interpretează pe Ibby Hall. Distribuția reunește actori cu experiență în producții dramatice și thrillere, serialul concentrându-se asupra relațiilor dintre personajele implicate în criză, dar și asupra modului în care evenimentele afectează oamenii din jurul lor.
Cine se află în spatele serialului „Ostatic american”
„Ostatic american” este produs de Sony Pictures Television și a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, înainte de lansarea pe platforma de streaming. Printre producătorii executivi se numără Shawn Ryan, Eileen Myers, Sharon Hoffman, Jon Hamm, Connie Tavel, Marney Hochman, Shawn Christensen, Gabriel Mason, Jen Roskind, Adam Arkin și Nina Lopez Corrado.
Adam Arkin și Nina Lopez Corrado semnează și regia serialului, contribuind la transpunerea poveștii din format audio într-o producție televizată de opt episoade. Pentru HBO Max, noul thriller reprezintă una dintre premierele lunii septembrie 2026 , alături de alte producții noi și continuări ale unor seriale deja cunoscute publicului.
„Ostatic american” s-a lansat în România pe 21 septembrie 2026 și poate fi urmărit pe HBO Max. Primele două episoade au debutat odată cu premiera, iar celelalte șase vor fi lansate săptămânal, în fiecare luni, până la finalul sezonului, programat pentru 2 noiembrie. Producția completează oferta de thrillere și seriale dramatice disponibile pe HBO Max , propunând o poveste în care un reporter ajunge să fie mai mult decât un simplu observator al evenimentelor.