Filmul care transformă o cină între vecini într-un haos total ajunge pe HBO Max. Olivia Wilde, Seth Rogen și Penélope Cruz, într-o comedie despre secretele din căsnicie

Despre ce este „The Invite”, filmul care pune la încercare două căsnicii

Joe, interpretat de Seth Rogen, și Angela, personajul jucat de Olivia Wilde, sunt doi soți a căror relație trece printr-o perioadă dificilă. Comunicarea dintre ei nu mai funcționează ca înainte, iar problemele acumulate în timp par să îi fi îndepărtat tot mai mult. În încercarea de a petrece o seară diferită, cei doi își invită la cină vecinii de la etaj, Hawk și Piña, interpretați de Edward Norton și Penélope Cruz.

Ceea ce începe ca o întâlnire socială obișnuită se transformă treptat într-o confruntare cu propriile frustrări și dorințe. Vecinii se dovedesc a fi mult mai imprevizibili decât păreau inițial, iar discuțiile dintre cele patru personaje aduc la suprafață întrebări despre fidelitate, intimitate și limitele unei relații. Filmul combină situațiile stânjenitoare cu umorul și momentele dramatice, construind o poveste despre ceea ce se întâmplă atunci când oamenii sunt obligați să privească dincolo de aparențele propriilor căsnicii.

Olivia Wilde revine în spatele camerei, alături de o distribuție impresionantă

„The Invite” reprezintă o nouă incursiune regizorală pentru Olivia Wilde, care a mai semnat filmele „Booksmart” și „Don’t Worry Darling”. De această dată, actrița și regizoarea explorează relațiile de cuplu prin intermediul unei povești construite în jurul a patru personaje și al unei singure seri care poate schimba totul. Scenariul este semnat de Will McCormack și Rashida Jones, iar printre producători se numără David Permut, Ben Browning și Megan Ellison.

Filmul este un remake în limba engleză al producției spaniole „The People Upstairs” („Sentimental”), lansată în 2020 și regizată de Cesc Gay. Noua versiune îi reunește pe Seth Rogen, cunoscut și pentru serialul „The Studio” , Edward Norton și Penélope Cruz, care a apărut și în filmul „Mireasa!”.

Când apare „The Invite” pe HBO Max și ce se știe despre disponibilitatea în România

„The Invite” a avut premiera mondială la Festivalul de Film Sundance, în ianuarie 2026, și a ajuns în cinematografele din România pe 3 iulie, sub titlul „Invitația vecinilor”. Producția independentă a fost remarcată pentru combinația dintre comedie și dramă, dar și pentru distribuția sa. Potrivit Deadline, filmul a depășit încasări de 55 de milioane de dolari la nivel mondial în timpul exploatării cinematografice.

După parcursul pe marile ecrane, filmul va intra pe HBO Max pe 23 octombrie 2026, data anunțată oficial pentru piața americană. Premiera pe postul de televiziune HBO este programată pentru 24 octombrie, la ora 20:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite. Deocamdată, nu există o confirmare separată că producția va fi disponibilă în România în aceeași zi, astfel că data lansării locale rămâne de verificat.

Pentru publicul care a ratat filmul la cinema, intrarea pe streaming reprezintă o nouă ocazie de a descoperi o poveste despre viața de cuplu, în care o simplă invitație la cină ajunge să scoată la iveală probleme pe care personajele preferau să le ignore. „The Invite” se alătură astfel producțiilor cinematografice care își continuă parcursul pe HBO Max după lansarea în cinematografe , oferind spectatorilor posibilitatea de a recupera titlurile pe care nu le-au văzut pe marele ecran.