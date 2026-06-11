Stranger Things cu pensionari care refuză să stea cuminți: The Boroughs e surpriza Netflix de la care nu credeam că o să vreau un sezon 2

Un început care pare mic, dar prinde repede proporții

The Boroughs este creat de Jeffrey Addiss și Will Matthews, cunoscuți pentru The Dark Crystal: Age of Resistance, iar Matt și Ross Duffer sunt producători executivi prin Upside Down Pictures. Serialul are opt episoade și mută energia de tip Hawkins, Indiana, într-un decor complet diferit: o comunitate de pensionari aparent perfectă, aflată în deșertul din New Mexico. Totul este ordonat, luminos, curat, aproape prea frumos ca să fie adevărat. Și, evident, exact asta este problema.

În centrul poveștii se află Sam Cooper, interpretat excelent de Alfred Molina. Sam este un inginer pensionar, văduv, încă prins în doliul după soția sa, Lilly, jucată de Jane Kaczmarek. Fiica lui, Claire Cooper, interpretată de Jena Malone, îl convinge să se mute în The Boroughs, o comunitate care promite liniște, siguranță și un final de viață lipsit de griji. Numai că Sam nu ajunge într-un paradis seniorial, ci într-un loc unde ceva întunecat se ascunde sub peluzele perfecte, sub casele impecabile și sub zâmbetele de broșură imobiliară.

Primele episoade lucrează inteligent cu această falsă senzație de confort. Inițial, totul pare mic: un bărbat îndurerat, o mutare nedorită, vecini prea prietenoși, reguli nescrise și un decor care pare construit ca să te adoarmă. Dar apoi apar fisurile. Sam are o întâlnire monstruoasă, iar serialul de pe Netflix începe să-și arate adevărata miză. Nu intru în spoilere mari, pentru că farmecul vine tocmai din felul în care descoperi, pas cu pas, că The Boroughs nu este doar o stațiune de pensionari cu probleme administrative, ci un loc unde timpul însuși devine monedă, amenințare și obsesie.

Distribuția face tot serialul, iar aici Netflix a nimerit-o

Marea forță a serialului este distribuția. Alfred Molina duce foarte bine amestecul de durere, încăpățânare și sarcasm al lui Sam. Personajul lui putea deveni foarte ușor enervant, acel tip de protagonist morocănos care refuză tot și se plânge de toate. Dar Molina îi dă o vulnerabilitate reală. Înțelegi de ce Sam nu vrea să fie acolo, de ce nu are chef de comunitate, de activități, de prieteni noi și de optimism ambalat frumos. Este un om care nu știe ce să facă mai departe cu propria viață, iar amenințarea supranaturală devine, paradoxal, primul lucru care îl scoate din amorțeală.

Geena Davis este foarte bună în rolul lui Renee, o fostă manageră muzicală cu trecut colorat, replici acide și o energie de femeie care a văzut prea multe ca să mai fie impresionată de reguli stupide. Renee aduce serialului o doză de rock’n’roll, umor și curaj aproape adolescentin. Alfre Woodard, în rolul lui Judy Daniels, este genul de prezență care face fiecare scenă mai interesantă. Judy este o fostă jurnalistă cu instincte încă vii, atentă la detalii, suspicioasă, mereu pregătită să tragă un fir până când se destramă toată minciuna.

Denis O’Hare, ca Wally Baker, oferă poate unul dintre cele mai plăcute personaje secundare. Wally este un fost medic inteligent, ironic, aparent folosit pentru comic relief, dar serialul are grijă să nu-l reducă la glume. Clarke Peters, în rolul lui Art Daniels, soțul lui Judy, aduce o dimensiune mai spirituală și mai contemplativă poveștii. Art are momente în care pare că aparține unui alt ritm, mai tăcut, mai intuitiv, iar asta ajută mult lumea serialului să nu fie doar un puzzle SF, ci și o poveste despre oameni care încearcă să înțeleagă ce li se întâmplă.

Bill Pullman, ca Jack Willard, este vecinul prietenos care îl întâmpină pe Sam și devine una dintre piesele emoționale importante ale începutului. Carlos Miranda joacă bine rolul lui Paz Navarro, paznicul prins între loialitatea față de sistem și senzația tot mai clară că ceva este profund greșit. Seth Numrich, în rolul lui Blaine Shaw, și Alice Kremelberg, ca Anneliese Shaw, dau comunității acea fațadă corporatistă, zâmbitoare și sinistră, de oameni care îți promit „cei mai frumoși ani” cu aerul că tocmai au ascuns ceva în subsol.