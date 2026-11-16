COMAC CE-25A folosește zece ventilatoare electrice integrate în aripi

Spre deosebire de avioanele regionale convenționale, propulsate de motoare turbopropulsoare, CE-25A utilizează zece ventilatoare electrice carenate, montate câte cinci pe fiecare aripă. Această configurație de propulsie distribuită permite repartizarea forței de tracțiune în mai multe puncte și oferă inginerilor posibilitatea de a experimenta soluții aerodinamice diferite de cele utilizate în aviația tradițională.

Avionul are o coadă în formă de T, o masă maximă la decolare de aproximativ zece tone și o viteză de croazieră declarată de 300 km/h. Altitudinea operațională de croazieră prezentată de COMAC este de aproximativ 2.400 de metri, iar autonomia proiectată ajunge la 400 km. Aceste caracteristici îl poziționează în categoria aeronavelor destinate rutelor regionale relativ scurte, nu a aparatelor capabile să înlocuiască avioanele comerciale de mare capacitate.

Zborul din noiembrie nu a reprezentat prima desprindere de la sol a avionului. Programul CE-25A a început testele autonome fără echipaj pe 2 februarie 2026, iar până la primul zbor pilotat au fost realizate 19 asemenea demonstrații. Trecerea la testele cu oameni la bord reprezintă o etapă importantă, însă procesul de certificare este departe de finalizare.

Autoritatea aeronautică din China a acceptat cererea pentru certificarea de tip a aeronavei, ceea ce marchează începutul unei etape de evaluare a conformității și siguranței. Acceptarea cererii nu echivalează cu acordarea certificatului și nici cu autorizarea transportului comercial de pasageri.

Bateriile ar putea transforma aviația, dar autonomia rămâne principala limitare

Un element important al proiectului îl reprezintă colaborarea dintre COMAC, producătorul de baterii CATL și Shanghai Jiao Tong University. În 2023, partenerii au înființat o companie comună destinată dezvoltării tehnologiilor pentru aeronave electrice, într-un moment în care CATL anunța baterii cu densitate energetică foarte ridicată, de până la 500 Wh/kg la nivelul celulelor.

Constructorul nu a confirmat public configurația exactă a bateriei instalate pe CE-25A, astfel încât nu se poate presupune automat că avionul folosește acele celule. Totuși, evoluția densității energetice este esențială pentru viitorul aviației electrice, deoarece aeronavele au nevoie de un raport între energie și masă considerabil mai favorabil decât automobilele.

Pentru România, un avion electric regional cu autonomie de 400 km ar putea părea interesant pe rute precum București–Constanța sau în legături aeriene între orașe apropiate. În practică, autonomia comercială utilizabilă trebuie să includă rezervele energetice impuse de reglementările aeronautice, eventualele devieri, condițiile meteorologice și aeroporturile alternative. Prin urmare, cei 400 km anunțați de producător nu trebuie interpretați drept distanța garantată pentru orice cursă comercială.