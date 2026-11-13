Nvidia, în centrul unor proiecte AI de peste 3 miliarde de dolari în China, în ciuda restricțiilor impuse de SUA. Ce a descoperit Reuters

Proiecte de miliarde de dolari, construite în jurul procesoarelor Nvidia

Potrivit investigației Reuters, publicată pe 13 noiembrie 2026, jurnaliștii au analizat peste 150 de documente chinezești, inclusiv anunțuri de achiziții, planuri de investiții, contracte de construcție și raportări ale companiilor. Acestea indică proiecte și acorduri pentru echipamente cu o valoare cumulată de peste 23 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 3,2 miliarde de dolari.

Este important de precizat că suma nu reprezintă exclusiv valoarea procesoarelor Nvidia achiziționate. Ea include investiții planificate, contracte semnate, instalații deja finalizate, clădiri, sisteme de alimentare cu energie și alte componente ale infrastructurii necesare funcționării centrelor de date.

Printre procesoarele menționate în documente se numără Nvidia H100, H200 și H800, modele care au fost vizate de diferite restricții americane. Aceste cipuri sunt folosite pentru antrenarea și operarea sistemelor avansate de inteligență artificială, inclusiv a modelelor lingvistice de mari dimensiuni.

Un exemplu este proiectul unui centru de calcul AI din provincia Fujian, evaluat la aproximativ 873 de milioane de dolari, pentru care sunt prevăzute procesoare H100. În provincia Shaanxi, un alt proiect, de aproximativ 3 miliarde de yuani, specifică utilizarea modelelor H100 și H200.

În Mongolia Interioară, documentele descriu o investiție de 1,5 miliarde de yuani care prevede instalarea a 625 de servere Nvidia H200. Aceste exemple demonstrează că dependența de tehnologia americană nu se limitează la marile companii chinezești, ci se extinde la universități, instituții regionale și proiecte susținute de autoritățile locale.

Restricțiile americane nu au eliminat cererea pentru cipurile Nvidia

Washingtonul a început să limiteze exporturile de procesoare avansate către China în 2022, iar ulterior a extins restricțiile inclusiv asupra unor produse adaptate special pentru piața chineză. Scopul măsurilor este reducerea accesului Beijingului la tehnologiile care pot susține dezvoltarea unor sisteme AI avansate, inclusiv cu potențiale aplicații militare.

În ianuarie 2026, administrația Donald Trump a introdus posibilitatea analizării individuale a anumitor licențe de export pentru procesoarele H200, în condiții specifice. Cu toate acestea, incertitudinile legislative continuă să afecteze piața.