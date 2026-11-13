Nvidia, în centrul unor proiecte AI de peste 3 miliarde de dolari în China, în ciuda restricțiilor impuse de SUA. Ce a descoperit Reuters
Deși Statele Unite încearcă de mai mulți ani să limiteze accesul Chinei la tehnologiile americane avansate, investițiile în inteligență artificială continuă să ridice întrebări despre eficiența acestor măsuri. O investigație Reuters arată că procesoarele Nvidia, vizate de restricțiile americane la export, se regăsesc în centrul unor proiecte chinezești de infrastructură AI evaluate la peste 3 miliarde de dolari.
Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât Nvidia a susținut că restricțiile impuse de Washington au exclus-o practic de pe piața chineză a centrelor de date dedicate inteligenței artificiale. Documentele analizate de Reuters sugerează însă o realitate mai complicată, în care cererea pentru tehnologie americană rămâne ridicată, iar dezvoltarea infrastructurii AI din China continuă în ciuda obstacolelor comerciale.
Proiecte de miliarde de dolari, construite în jurul procesoarelor Nvidia
Potrivit investigației Reuters, publicată pe 13 noiembrie 2026, jurnaliștii au analizat peste 150 de documente chinezești, inclusiv anunțuri de achiziții, planuri de investiții, contracte de construcție și raportări ale companiilor. Acestea indică proiecte și acorduri pentru echipamente cu o valoare cumulată de peste 23 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 3,2 miliarde de dolari.
Este important de precizat că suma nu reprezintă exclusiv valoarea procesoarelor Nvidia achiziționate. Ea include investiții planificate, contracte semnate, instalații deja finalizate, clădiri, sisteme de alimentare cu energie și alte componente ale infrastructurii necesare funcționării centrelor de date.
Printre procesoarele menționate în documente se numără Nvidia H100, H200 și H800, modele care au fost vizate de diferite restricții americane. Aceste cipuri sunt folosite pentru antrenarea și operarea sistemelor avansate de inteligență artificială, inclusiv a modelelor lingvistice de mari dimensiuni.
Un exemplu este proiectul unui centru de calcul AI din provincia Fujian, evaluat la aproximativ 873 de milioane de dolari, pentru care sunt prevăzute procesoare H100. În provincia Shaanxi, un alt proiect, de aproximativ 3 miliarde de yuani, specifică utilizarea modelelor H100 și H200.
În Mongolia Interioară, documentele descriu o investiție de 1,5 miliarde de yuani care prevede instalarea a 625 de servere Nvidia H200. Aceste exemple demonstrează că dependența de tehnologia americană nu se limitează la marile companii chinezești, ci se extinde la universități, instituții regionale și proiecte susținute de autoritățile locale.
Restricțiile americane nu au eliminat cererea pentru cipurile Nvidia
Washingtonul a început să limiteze exporturile de procesoare avansate către China în 2022, iar ulterior a extins restricțiile inclusiv asupra unor produse adaptate special pentru piața chineză. Scopul măsurilor este reducerea accesului Beijingului la tehnologiile care pot susține dezvoltarea unor sisteme AI avansate, inclusiv cu potențiale aplicații militare.
În ianuarie 2026, administrația Donald Trump a introdus posibilitatea analizării individuale a anumitor licențe de export pentru procesoarele H200, în condiții specifice. Cu toate acestea, incertitudinile legislative continuă să afecteze piața.
Nvidia a declarat anterior că restricțiile au redus cota sa de piață din China de la aproximativ 95% la zero. În documentele financiare din august, compania a precizat că este practic exclusă de pe piața chineză a infrastructurii de calcul pentru centrele de date.
Totuși, un raport IDC citat de Reuters estima că Nvidia reprezenta încă 34% din livrările de acceleratoare AI din China în prima jumătate a anului 2026. Cele două cifre măsoară aspecte diferite ale pieței și nu demonstrează că Nvidia a încălcat restricțiile.
Investigația nu stabilește nici cum au ajuns toate procesoarele restricționate la utilizatorii chinezi. Unele proiecte sunt deja operaționale sau în construcție, în timp ce altele există doar în documentele de planificare, fără confirmarea livrării echipamentelor.
Plecarea lui Jensen Huang complică situația Nvidia și a Chinei
Descoperirile Reuters apar într-un moment extrem de delicat pentru Nvidia. Cofondatorul companiei, Jensen Huang, a demisionat din funcția de director general pe 12 noiembrie, pe fondul unui scandal privind relația sa cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane de legături cu serviciile de informații chineze.
Controversa implică și compania Megaspeed, partener Nvidia din Singapore, care a negat că ar fi redirecționat ilegal procesoare către China. Nvidia a inițiat o investigație independentă, iar până în prezent nu există o constatare publică potrivit căreia Jensen Huang ar fi încălcat legislația privind exporturile.
Reuters subliniază că proiectele chinezești identificate nu au fost asociate cu acuzațiile din acest scandal.
Plecarea lui Huang, cunoscut pentru susținerea relaxării restricțiilor comerciale, ar putea însă reduce influența Nvidia în negocierile de la Washington. Pentru dezvoltatorii chinezi, riscurile sunt concrete: întârzieri în construcția centrelor de date, întreruperi ale aprovizionării sau necesitatea reproiectării infrastructurii pentru a utiliza procesoare fabricate în China.
Investigația evidențiază astfel o contradicție importantă: Statele Unite încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologia Nvidia, dar o parte semnificativă a investițiilor chinezești în inteligență artificială continuă să depindă tocmai de această tehnologie.