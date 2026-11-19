Bucureștiul devine capitala gamingului pentru două zile. GTA VI, roboți umanoizi, simulatoare și premii de 25.000 de euro la Romexpo
Pentru un weekend, Bucureștiul devine locul în care pasionații de jocuri video, tehnologie și divertisment digital vor putea experimenta unele dintre cele mai spectaculoase atracții ale industriei. Pe 21 și 22 noiembrie 2026, Pavilionul B1 de la Romexpo găzduiește cea de-a zecea ediție Bucharest Gaming Week, eveniment care promite să transforme Capitala într-un uriaș parc de distracții dedicat gamingului. Peste 20.000 de vizitatori sunt așteptați la festival, unde vor avea acces la peste 50 de standuri și zone interactive, competiții, roboți umanoizi, simulatoare de zbor și întâlniri cu personalități internaționale.
Ediția aniversară vine într-un moment deosebit pentru industria jocurilor video, la numai două zile după lansarea oficială a Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai așteptate titluri din istoria divertismentului digital. Organizatorii au pregătit posibilitatea de a experimenta noul joc Rockstar Games, dar și întâlniri cu actorii Christopher Judge și Ned Luke, cunoscuți pentru rolurile lor din God of War și GTA V. Programul include competiții de esports, experiențe de realitate virtuală, jocuri dezvoltate în România și un Treasure Hunt cu premii în valoare totală de 25.000 de euro.
GTA VI poate fi jucat la Romexpo, iar Kratos și Michael din GTA V vin la București
Una dintre principalele atracții ale ediției din acest an este Grand Theft Auto VI, lansat oficial pe 19 noiembrie 2026. La numai două zile de la debutul noului joc, vizitatorii Bucharest Gaming Week vor avea posibilitatea să îl încerce la Romexpo, într-un context dedicat uneia dintre cele mai mari comunități de gaming din România. Evenimentul se desfășoară într-un moment în care interesul pentru noua producție Rockstar Games este la cote foarte ridicate, după o perioadă îndelungată de așteptare și numeroase discuții despre evoluția seriei Grand Theft Auto.
Experiența va fi completată de prezența a doi actori care au contribuit la popularitatea unor personaje emblematice din jocurile video. Christopher Judge, cunoscut pentru interpretarea lui Kratos în seria modernă God of War, și Ned Luke, actorul care l-a interpretat pe Michael De Santa în GTA V, vor participa la întâlniri cu fanii, sesiuni de fotografii și autografe. Duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, cei doi vor urca împreună pe scena principală a evenimentului pentru o discuție despre experiențele lor din industria gamingului și pentru a răspunde întrebărilor publicului. Participarea la anumite sesiuni Meet & Greet presupune achiziționarea unor bilete suplimentare.
„România încă așteaptă un parc de distracții adevărat, de nivel european. Până atunci, Bucharest Gaming Week îl construiește pentru un weekend”, a declarat Tudor Dăescu, co-organizator al festivalului. Potrivit acestuia, ediția aniversară reprezintă cel mai mare eveniment de gaming organizat până acum în România, atât din perspectiva activităților disponibile, cât și a numărului de participanți așteptați.
Peste 50 de zone interactive, de la jocuri video la roboți și simulatoare de zbor
Bucharest Gaming Week nu se limitează la jocurile de pe PC și console, ci propune o combinație între divertismentul digital și tehnologiile care ar putea deveni obișnuite în următorii ani. Electronic Arts va aduce la Romexpo titluri precum EA SPORTS FC 27, Battlefield 6, F1 25, Split Fiction și It Takes Two, alături de simulatoare dedicate curselor de Formula 1. Ubisoft va prezenta Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Division 2: Echoes of Central Park și The Crew Motorfest, în timp ce pasionații de competiții vor putea participa la activități dedicate Fortnite, Counter-Strike 2, League of Legends, Minecraft, Roblox și Brawl Stars.
Tehnologia va ocupa un loc important în programul festivalului, inclusiv prin participarea Armatei României, care va prezenta aplicații practice ale roboticii, simulatoarelor și realității virtuale. Vizitatorii vor putea descoperi robotul umanoid NAO, roboți mobili, un poligon virtual de antrenament și un simulator pentru pregătirea zborurilor cu drone. Vor exista și ateliere interactive, în care publicul va putea înțelege mai bine felul în care asemenea tehnologii sunt utilizate în instruirea militară și în alte domenii.
Tot în zona roboticii, festivalul va reuni echipe de liceeni care au obținut rezultate importante la competiții europene și internaționale. Printre acestea se numără BRAVE BOTS și RO2D2 din Ploiești, ai căror membri își vor prezenta roboții și proiectele. Este o oportunitate pentru publicul tânăr să descopere că pasiunea pentru tehnologie poate merge dincolo de utilizarea dispozitivelor electronice și se poate transforma într-o activitate de cercetare, programare și inginerie.
Pe lângă experiențele internaționale, Bucharest Gaming Week va pune în valoare și industria românească de dezvoltare a jocurilor video. În zona Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, vizitatorii vor putea încerca producții precum Two Left Hands, Half Grip, Glitch Hunt, Station 58, Oath of the Necromancer, Solheim și Gladiatorum: Sacramentum. Participanții vor putea discuta direct cu dezvoltatorii și vor avea ocazia să descopere procesul creativ și tehnic din spatele realizării unui joc.
Vedete din online, competiții și premii de 25.000 de euro
O componentă importantă a festivalului o reprezintă întâlnirile dintre creatorii de conținut și comunitățile lor. Printre participanții anunțați se numără iSilent, Jimmy Hex, Ovvy, LucaLuk, xSlayder, Mădălin Adrian, Gannicus, BoboSpider, Patricia Stammer, Werty, Antonia Nuckle și Jaxi. Aceștia vor fi implicați în sesiuni de gaming, provocări și întâlniri cu fanii. Evenimentul o va avea invitată și pe artista K-pop YEOJIN, care vine pentru prima oară în România și va participa la o sesiune specială Meet & Greet.
Organizatorii au pregătit și numeroase activități competitive. Vodafone va găzdui un turneu de Fortnite, a cărui finală se va desfășura duminică pe scena principală, iar George by BCR va organiza provocări în EA SPORTS FC 27, inclusiv meciuri împotriva unor jucători și streameri profesioniști. Publicul va găsi și activări organizate de LEGO România, McDonald’s, Mountain Dew, Old Spice și Cineplexx, precum și o zonă TCL în care va putea fi testat în premieră un monitor OLED+ 4K de 32 de inci, destinat gamingului competitiv.
Una dintre cele mai atractive componente ale festivalului este Treasure Hunt-ul oficial, care transformă vizitarea standurilor într-un joc în sine. Prin intermediul aplicației Bucharest Gaming Week, participanții vor putea scana coduri, îndeplini provocări și acumula puncte care pot fi transformate în premii. Valoarea totală a recompenselor anunțate ajunge la 25.000 de euro, iar organizatorii pregătesc sute de oportunități de câștig. Activitatea include și provocări din programul educațional play.smart, care urmărește informarea adolescenților despre riscurile jocurilor de noroc și promovează ideea că gamingul presupune îndemânare, nu noroc.
Când are loc Bucharest Gaming Week 2026 și cum poți participa
Bucharest Gaming Week 2026 se desfășoară sâmbătă și duminică, 21 și 22 noiembrie, în Pavilionul B1 de la Romexpo, în intervalul orar 10:00–20:00. Accesul la eveniment se face pe bază de bilet, iar unele experiențe, precum sesiunile speciale de Meet & Greet cu actorii internaționali, pot necesita bilete suplimentare. Programul complet, informațiile despre invitați și activitățile disponibile sunt publicate pe site-ul oficial bucharestgamingweek.ro, în timp ce biletele pot fi achiziționate prin iabilet.ro.
După zece ediții, Bucharest Gaming Week încearcă să demonstreze că gamingul a devenit mult mai mult decât o activitate individuală desfășurată în fața monitorului. Este o industrie care aduce împreună divertismentul, competiția, tehnologia și comunitățile online, iar evenimentul de la Romexpo oferă ocazia de a experimenta toate aceste componente într-un singur loc. De la lansarea GTA VI și întâlnirile cu actorii celebri până la roboți umanoizi și proiecte dezvoltate de elevi români, ediția aniversară promite două zile în care granița dintre jocurile video și tehnologia lumii reale devine tot mai greu de observat.