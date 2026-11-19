GTA VI poate fi jucat la Romexpo, iar Kratos și Michael din GTA V vin la București

Una dintre principalele atracții ale ediției din acest an este Grand Theft Auto VI, lansat oficial pe 19 noiembrie 2026. La numai două zile de la debutul noului joc, vizitatorii Bucharest Gaming Week vor avea posibilitatea să îl încerce la Romexpo, într-un context dedicat uneia dintre cele mai mari comunități de gaming din România. Evenimentul se desfășoară într-un moment în care interesul pentru noua producție Rockstar Games este la cote foarte ridicate, după o perioadă îndelungată de așteptare și numeroase discuții despre evoluția seriei Grand Theft Auto.

Experiența va fi completată de prezența a doi actori care au contribuit la popularitatea unor personaje emblematice din jocurile video. Christopher Judge, cunoscut pentru interpretarea lui Kratos în seria modernă God of War, și Ned Luke, actorul care l-a interpretat pe Michael De Santa în GTA V, vor participa la întâlniri cu fanii, sesiuni de fotografii și autografe. Duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, cei doi vor urca împreună pe scena principală a evenimentului pentru o discuție despre experiențele lor din industria gamingului și pentru a răspunde întrebărilor publicului. Participarea la anumite sesiuni Meet & Greet presupune achiziționarea unor bilete suplimentare.

„România încă așteaptă un parc de distracții adevărat, de nivel european. Până atunci, Bucharest Gaming Week îl construiește pentru un weekend”, a declarat Tudor Dăescu, co-organizator al festivalului. Potrivit acestuia, ediția aniversară reprezintă cel mai mare eveniment de gaming organizat până acum în România, atât din perspectiva activităților disponibile, cât și a numărului de participanți așteptați.

Peste 50 de zone interactive, de la jocuri video la roboți și simulatoare de zbor

Bucharest Gaming Week nu se limitează la jocurile de pe PC și console, ci propune o combinație între divertismentul digital și tehnologiile care ar putea deveni obișnuite în următorii ani. Electronic Arts va aduce la Romexpo titluri precum EA SPORTS FC 27, Battlefield 6, F1 25, Split Fiction și It Takes Two, alături de simulatoare dedicate curselor de Formula 1. Ubisoft va prezenta Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Division 2: Echoes of Central Park și The Crew Motorfest, în timp ce pasionații de competiții vor putea participa la activități dedicate Fortnite, Counter-Strike 2, League of Legends, Minecraft, Roblox și Brawl Stars.

Tehnologia va ocupa un loc important în programul festivalului, inclusiv prin participarea Armatei României, care va prezenta aplicații practice ale roboticii, simulatoarelor și realității virtuale. Vizitatorii vor putea descoperi robotul umanoid NAO, roboți mobili, un poligon virtual de antrenament și un simulator pentru pregătirea zborurilor cu drone. Vor exista și ateliere interactive, în care publicul va putea înțelege mai bine felul în care asemenea tehnologii sunt utilizate în instruirea militară și în alte domenii.