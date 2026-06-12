Steven Spielberg închide elegant ușa pentru James Bond: regizorul refuzat ani la rând are acum replica perfectă

Regizorul pe care James Bond l-a ratat

Steven Spielberg a încercat să regizeze un film James Bond după succesul uriaș al lui „Jaws”, într-un moment în care devenise unul dintre cele mai puternice nume de la box office. Nu era un cineast aflat la început, care cerea o șansă înainte să demonstreze ceva, ci un regizor care tocmai livrase unul dintre cele mai importante filme comerciale din istorie. Cu toate acestea, Cubby Broccoli nu i-a oferit accesul în „familia Bond”.

Spielberg a povestit că nu a primit niciodată o explicație clară. Producătorul l-a refuzat constant, fără să detalieze motivul pentru care nu îl considera potrivit pentru franciză. Situația este cu atât mai interesantă cu cât, la acea vreme, filmele Bond erau extrem de atent protejate, iar identitatea britanică a seriei părea să conteze enorm. Mult timp, franciza a fost regizată aproape exclusiv de cineaști britanici, iar primul regizor non-englez care a semnat un film Bond a venit abia în anii ’90, odată cu „GoldenEye”.

Ironia este că filmele lui Spielberg erau, evident, urmărite de oamenii din spatele francizei Bond. Regizorul a povestit inclusiv un episod legat de „Moonraker”, când Broccoli i-a cerut permisiunea să folosească celebra secvență muzicală din „Close Encounters of the Third Kind” pentru un moment comic. Spielberg a încercat atunci un schimb simplu: să permită folosirea acelei teme muzicale în schimbul șansei de a regiza un film James Bond. Răspunsul a fost din nou negativ.

Refuzurile care au dus, indirect, la Indiana Jones

După ce Bond i-a închis ușa, Spielberg nu a rămas fără un erou de aventură. George Lucas, prietenul său apropiat, i-a propus ideea care avea să devină „Raiders of the Lost Ark”. Așa a apărut Indiana Jones, un personaj care a ajuns să concureze, în felul său, cu James Bond în zona aventurii cinematografice, dar cu o energie complet diferită.

Este una dintre marile răsturnări de situație din istoria filmului popular. Dacă Spielberg ar fi primit un Bond, poate că Indiana Jones nu ar fi existat în aceeași formă sau nu ar fi devenit atât de important. Refuzul francizei 007 a deschis, indirect, drumul către o altă legendă a cinemaului, una care i-a permis regizorului să-și construiască propriul erou, fără regulile stricte ale unei serii deja consacrate.

Mai mult, influența acelui cinema de aventură s-a simțit apoi inclusiv în zona Bond. Elemente care amintesc de ritmul și spectaculozitatea din „Raiders of the Lost Ark” au apărut ulterior în „Octopussy”, filmul din 1983 cu Roger Moore. Astfel, chiar dacă Spielberg nu a regizat niciodată un Bond, energia filmelor sale a ajuns, într-un fel sau altul, să se reflecte în felul în care franciza încerca să rămână relevantă.

Replica lui Spielberg spune totul

Astăzi, Steven Spielberg pare complet împăcat cu faptul că nu a făcut niciodată un film James Bond. În timpul promovării noului său film, „Disclosure Day”, regizorul a spus că, dacă i s-ar propune acum să intre în franciză, răspunsul său ar fi simplu: „Nu vă permiteți”. Replica are umor, dar și o doză clară de satisfacție târzie.