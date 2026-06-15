„Disclosure Day” e o parodie la filmele cu extratereștri. Spielberg a confundat OZN-urile cu o ciorbă de clișee obosite

Un film care vrea să spună tot și nu spune aproape nimic

Povestea urmărește o omenire aflată în pragul unui nou război mondial, moment în care Daniel Kellner, interpretat de Josh O’Connor, fură documente și tehnologie extraterestră din interiorul corporației Wardex. Daniel este expert în securitate cibernetică și whistleblower, adică exact genul de personaj care, în mod normal, ar trebui să aducă tensiune și paranoia. Problema este că scenariul lui David Koepp îl transformă într-o piesă de puzzle atât de evidentă, încât nu există aproape niciun moment real de surpriză.

Emily Blunt o joacă pe Margaret Fairchild (cred că singura parte bună din filmul ăsta – Blunt a jucat bine, față de toți ceilalți actori), o prezentatoare meteo din Kansas City care începe să manifeste abilități paranormale după un contact bizar cu o pasăre. Margaret vorbește o limbă extraterestră în direct, imaginile devin virale, iar presa mondială preia breaking news-ul ca și cum ar fi primit confirmarea existenței extratereștrilor pe un stick USB, fără verificări, fără întrebări serioase, fără să ia în calcul posibilitatea unei manipulări AI. Într-o lume în care orice imagine poate fi falsificată, iar deepfake-urile sunt deja un subiect banal, filmul tratează ideea de „raw footage” ca pe o dovadă supremă. Este una dintre cele mai naive și mai prost construite premise ale filmului.

Aici Disclosure Day putea avea un comentariu interesant despre mass-media, panică globală și fragilitatea adevărului în epoca inteligenței artificiale. În schimb, Spielberg și Koepp aleg varianta cea mai comodă: presa mușcă instant, publicul reacționează instant, sistemele globale par să se miște după logica unui buton de panică. Totul este mare, dramatic, urgent, dar rar credibil. Filmul cere spectatorului să accepte prea multe scurtături narative și oferă prea puține recompense emoționale.

Personaje scrise ca simboluri, nu ca oameni

Colin Firth îl interpretează pe Noah Scanlon, șeful Wardex, antagonistul care ar trebui să fie rece, calculat și obsedat de control. Firth are prezență, are eleganță, are privirea potrivită pentru un personaj care ascunde ani întregi de minciuni guvernamentale și experimente. Dar Noah este scris ca o funcție, nu ca un om. El există pentru a apăsa pe butoanele scenariului, pentru a urmări protagoniștii, pentru a livra amenințări și pentru a ține ascuns „marele adevăr”.

Apoi vine finalul, unde personajul renunță practic la planul lui de-o viață doar pentru că nu i-a ieșit schema cu oprirea curentului. După două ore și jumătate în care filmul insistă că Noah este omul care controlează tot, care a sacrificat tot, care a construit o întreagă arhitectură a secretului, el devine brusc spectator. Nu este o evoluție psihologică, nu este cădere tragică, nu este revelație morală. Este doar scenariul care nu mai știe ce să facă cu el.

Eve Hewson o joacă pe Jane Blankenship, iubita lui Daniel care era pe punctul de a deveni călugăriță, iar filmul o folosește pentru a introduce tema credinței. În teorie, Jane ar trebui să fie puntea dintre rațiune, religie și revelație cosmică. În practică, ajunge să fie centrul uneia dintre cele mai penibile scene din film: momentul în care strânge crucea în mână, în confruntarea cu Noah, până la sânge. Este genul de imagine care vrea să fie profundă, dureroasă, memorabilă. În realitate, este maxim cringe. Nu emoționează, nu tulbură, nu ridică miza morală. Doar subliniază cu markerul roșu o idee pe care filmul deja o repetase obsesiv: credința doare, adevărul cere sacrificiu, simbolurile sunt importante. Da, am înțeles. Din păcate, am înțeles de zece ori.

Colman Domingo, în rolul lui Hugo Wakefield, are poate una dintre cele mai frustrante apariții, pentru că actorul are forță, carismă și gravitate, dar personajul este prins într-o construcție mecanică. Hugo știe lucruri, explică lucruri, conduce oamenii către alte lucruri. Este un ghid de tur prin expoziția de clișee extraterestre. Nici măcar John Williams, cu muzica lui elegantă și discretă, nu poate salva complet aceste momente. Partitura are noblețe, dar pare uneori că încearcă să împingă emoțional un film care refuză să se ridice singur.