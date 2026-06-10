Idris Elba pune capăt zvonurilor despre James Bond: „Nu a fost niciodată o posibilitate reală”

Declarațiile vin într-un moment în care industria cinematografică urmărește cu interes procesul de alegere a noului interpret al celebrului spion, după încheierea mandatului lui Daniel Craig.

Idris Elba spune că discuțiile despre rolul lui Bond au fost doar zvonuri

Actorul a explicat că, deși a apreciat susținerea primită din partea publicului, nu a considerat niciodată că preluarea rolului este un scenariu realist.

Asocierea sa cu personajul a început să câștige amploare în urmă cu mai bine de 15 ani, când ideea unui James Bond de culoare a început să fie discutată tot mai des în spațiul public. De-a lungul anilor, numeroase sondaje și dezbateri online l-au plasat pe Idris Elba printre favoriții fanilor.

Totuși, actorul susține că nu a existat niciodată un proces concret care să îl aducă mai aproape de rol. În opinia sa, între entuziasmul publicului și deciziile reale luate de studiourile de film există o diferență semnificativă.

Elba a declarat că succesul global al francizei Bond face ca producătorii să fie extrem de atenți la modul în care este perceput personajul pe diferite piețe internaționale. Actorul consideră că acest aspect a avut un rol important în menținerea formulei tradiționale a personajului.

Actorul crede că James Bond nu trebuie reinventat radical

În cadrul interviului, Idris Elba a vorbit și despre dezbaterea legată de modernizarea personajului creat de Ian Fleming. Actorul este de părere că esența lui James Bond ar trebui păstrată și că seria trebuie să rămână, înainte de toate, o formă de divertisment și escapism.

Potrivit acestuia, încercarea de a adapta constant personajul la toate schimbările sociale și culturale ale momentului riscă să afecteze identitatea unei francize care există de peste șapte decenii.