Idris Elba pune capăt zvonurilor despre James Bond: „Nu a fost niciodată o posibilitate reală”
Timp de aproape două decenii, numele lui Idris Elba a fost asociat constant cu rolul legendarului agent 007. Pentru mulți fani ai francizei James Bond, actorul britanic era unul dintre cei mai potriviți candidați pentru a prelua ștafeta după era Daniel Craig. Cu toate acestea, Elba spune acum că discuțiile care l-au plasat în centrul speculațiilor nu au avut niciodată o bază reală.
Într-un interviu recent acordat publicației British GQ, actorul a afirmat că zvonurile privind o eventuală distribuire a sa în rolul lui James Bond au fost simple speculații care au circulat ani la rând fără să se transforme vreodată într-o oportunitate concretă.
Declarațiile vin într-un moment în care industria cinematografică urmărește cu interes procesul de alegere a noului interpret al celebrului spion, după încheierea mandatului lui Daniel Craig.
Idris Elba spune că discuțiile despre rolul lui Bond au fost doar zvonuri
Actorul a explicat că, deși a apreciat susținerea primită din partea publicului, nu a considerat niciodată că preluarea rolului este un scenariu realist.
Asocierea sa cu personajul a început să câștige amploare în urmă cu mai bine de 15 ani, când ideea unui James Bond de culoare a început să fie discutată tot mai des în spațiul public. De-a lungul anilor, numeroase sondaje și dezbateri online l-au plasat pe Idris Elba printre favoriții fanilor.
Totuși, actorul susține că nu a existat niciodată un proces concret care să îl aducă mai aproape de rol. În opinia sa, între entuziasmul publicului și deciziile reale luate de studiourile de film există o diferență semnificativă.
Elba a declarat că succesul global al francizei Bond face ca producătorii să fie extrem de atenți la modul în care este perceput personajul pe diferite piețe internaționale. Actorul consideră că acest aspect a avut un rol important în menținerea formulei tradiționale a personajului.
Actorul crede că James Bond nu trebuie reinventat radical
În cadrul interviului, Idris Elba a vorbit și despre dezbaterea legată de modernizarea personajului creat de Ian Fleming. Actorul este de părere că esența lui James Bond ar trebui păstrată și că seria trebuie să rămână, înainte de toate, o formă de divertisment și escapism.
Potrivit acestuia, încercarea de a adapta constant personajul la toate schimbările sociale și culturale ale momentului riscă să afecteze identitatea unei francize care există de peste șapte decenii.
Declarațiile sale au generat reacții diverse în rândul fanilor. Unii consideră că Bond trebuie să evolueze odată cu societatea și să reflecte o diversitate mai mare, în timp ce alții susțin că personajul ar trebui să rămână cât mai apropiat de conceptul original imaginat de autor.
Între timp, căutările pentru următorul James Bond continuă. După retragerea lui Daniel Craig, atenția publicului s-a mutat asupra noii direcții pe care o va urma franciza, mai ales acum, când controlul creativ al seriei se află într-o perioadă de transformare.