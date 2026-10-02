Steam a pornit marea reducere de toamnă: zeci de jocuri cunoscute au acum prețuri mult mai mici

Jocuri cunoscute care au ajuns la prețuri mult mai mici

Una dintre cele mai mari reduceri din cadrul campaniei este disponibilă pentru Death’s Door, care poate fi cumpărat cu 1,99 dolari, după o reducere de 90%. Monster Hunter Rise are aceeași reducere, iar prețul scade la 3,99 dolari.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition poate fi cumpărat cu 3,99 dolari, tot după o reducere de 90%. Alte jocuri cunoscute au primit reduceri mai moderate, dar ajung în continuare la prețuri semnificativ mai mici decât cele obișnuite.

Persona 3 Reload costă 17,99 dolari, cu 70% reducere, în timp ce Cyberpunk 2077 are același preț și aceeași reducere. Final Fantasy VII Remake Intergrade a ajuns la 9,99 dolari, după o reducere de 75%.

Kingdom Come Deliverance II costă 23,99 dolari, cu 60% reducere, iar Lies of P este disponibil pentru 29,99 dolari, cu 50% reducere.

Reduceri și pentru jocuri mai noi

Steam include și titluri lansate mai recent, pentru care discounturile sunt ceva mai mici. Pragmata, de exemplu, costă 47,99 dolari, după o reducere de 20%, iar Absolum poate fi cumpărat cu 18,74 dolari, cu 25% reducere.

Lego Batman: The Legacy of the Dark Knight are un preț de 48,99 dolari, ceea ce înseamnă o reducere de 30%. Ghost of Tsushima costă 35,99 dolari, cu 40% reducere, iar Wheel World ajunge la 9,99 dolari după o reducere de 50%.

Printre celelalte titluri incluse în campanie se află Cyber Knights: Flashpoint, redus la 17,99 dolari, Wax Heads, disponibil pentru 9,74 dolari, și Mr. Sleepy Man, care costă 12,99 dolari.