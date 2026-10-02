Steam a pornit marea reducere de toamnă: zeci de jocuri cunoscute au acum prețuri mult mai mici
Toamna vine cu o nouă perioadă de reduceri pentru pasionații de jocuri pe PC. Steam a lansat oficial campania sa anuală de toamnă, iar până pe 8 octombrie sunt disponibile discounturi importante pentru numeroase titluri, de la producții cunoscute până la jocuri independente.
Campania aduce reduceri de până la 90%, iar printre jocurile incluse se numără Persona 3 Reload, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance II și Monster Hunter Rise. Pentru cei care urmăresc de ceva timp anumite titluri, perioada poate fi una dintre ocaziile de a le cumpăra la prețuri considerabil mai mici.
Jocuri cunoscute care au ajuns la prețuri mult mai mici
Una dintre cele mai mari reduceri din cadrul campaniei este disponibilă pentru Death’s Door, care poate fi cumpărat cu 1,99 dolari, după o reducere de 90%. Monster Hunter Rise are aceeași reducere, iar prețul scade la 3,99 dolari.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition poate fi cumpărat cu 3,99 dolari, tot după o reducere de 90%. Alte jocuri cunoscute au primit reduceri mai moderate, dar ajung în continuare la prețuri semnificativ mai mici decât cele obișnuite.
Persona 3 Reload costă 17,99 dolari, cu 70% reducere, în timp ce Cyberpunk 2077 are același preț și aceeași reducere. Final Fantasy VII Remake Intergrade a ajuns la 9,99 dolari, după o reducere de 75%.
Kingdom Come Deliverance II costă 23,99 dolari, cu 60% reducere, iar Lies of P este disponibil pentru 29,99 dolari, cu 50% reducere.
Reduceri și pentru jocuri mai noi
Steam include și titluri lansate mai recent, pentru care discounturile sunt ceva mai mici. Pragmata, de exemplu, costă 47,99 dolari, după o reducere de 20%, iar Absolum poate fi cumpărat cu 18,74 dolari, cu 25% reducere.
Lego Batman: The Legacy of the Dark Knight are un preț de 48,99 dolari, ceea ce înseamnă o reducere de 30%. Ghost of Tsushima costă 35,99 dolari, cu 40% reducere, iar Wheel World ajunge la 9,99 dolari după o reducere de 50%.
Printre celelalte titluri incluse în campanie se află Cyber Knights: Flashpoint, redus la 17,99 dolari, Wax Heads, disponibil pentru 9,74 dolari, și Mr. Sleepy Man, care costă 12,99 dolari.
Jocuri independente la prețuri mici
Reduceri importante se găsesc și în zona jocurilor independente, unde prețurile inițiale sunt oricum mai mici. Minishoot Adventures costă 7,49 dolari, cu 50% reducere, iar Astral Ascent poate fi cumpărat cu 9,99 dolari, după o reducere de 60%.
Afterlove EP are un preț de 9,99 dolari, cu 50% reducere, iar In Stars and Time costă 10,99 dolari, după o reducere de 45%. OPUS: Prism Peak are o reducere de 20%, ajungând la 19,99 dolari.
Oferta arată și cât de dificil poate fi să urmărești toate lansările disponibile pe Steam. Platforma folosește istoricul de joc și alte recomandări pentru a sugera titluri, însă catalogul foarte mare înseamnă că numeroase jocuri pot trece neobservate.
Steam pregătește și alte evenimente în octombrie
Reducerea de toamnă se desfășoară între 1 și 8 octombrie, dar Valve a pregătit și alte evenimente pentru restul lunii.
Printre acestea se află Cooking Fest, dedicat jocurilor cu tematică gastronomică, precum și Steam Next Fest. Acesta din urmă va aduce sute de demonstrații care pot fi încercate înaintea lansării oficiale a jocurilor pentru PC.