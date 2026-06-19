Atenție dacă folosești Steam. Mii de utilizatori ar fi putut descărca fără să știe programe periculoase ascunse în imagini de fundal, avertizează Kaspersky

Potrivit specialiștilor, atacatorii au reușit să ascundă cod malițios în pachete de imagini de fundal disponibile prin Steam Workshop.

Unele dintre aceste fișiere au fost descărcate de mii sau chiar zeci de mii de ori înainte ca activitatea suspectă să fie observată. Principalele ținte au fost utilizatorii din China și Rusia, însă investigația a scos la iveală victime și în alte țări, inclusiv Germania, Canada, India, Vietnam, Singapore și Hong Kong.

Cum au fost transformate imaginile de fundal în instrumente pentru infectarea calculatoarelor

Steam Workshop este platforma prin care utilizatorii pot distribui și instala conținut creat de comunitate, de la modificări pentru jocuri și hărți personalizate până la diverse elemente vizuale. În același timp, Wallpaper Engine este una dintre cele mai populare aplicații de personalizare a desktopului, permițând utilizarea unor fundaluri animate, interactive sau chiar bazate pe aplicații.

Tocmai această flexibilitate a fost exploatată de atacatori. Deoarece Wallpaper Engine poate rula aplicații și componente executabile pe sistemele Windows, infractorii cibernetici au găsit o metodă de a masca programe periculoase sub forma unor imagini de fundal aparent inofensive.

În timpul investigației, Kaspersky a descoperit zeci de pachete compromise. În unele cazuri, fișierele malițioase erau incluse direct în conținutul descărcat de utilizator. În alte situații, acestea erau ascunse în arhive protejate cu parolă, iar parola era furnizată chiar în numele fișierului sau în datele de configurare ale pachetului.

Odată instalată imaginea de fundal, componentele periculoase puteau fi lansate automat fără ca utilizatorul să observe imediat ceva suspect.

Conturile Steam, principala țintă a atacatorilor

Un exemplu analizat de cercetători a fost descoperit la finalul anului 2025. La suprafață, pachetul părea să funcționeze exact așa cum promitea descrierea sa și chiar pornea un mic joc pe desktop. În realitate însă, în fundal erau instalate componente malware capabile să ofere acces de la distanță la sistemul infectat.