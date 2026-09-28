AMD Radeon primește un boost neașteptat: DLSS 5 devine mult mai rapid VIDEO

De la aproximativ 30 FPS la 50 FPS în Cyberpunk 2077

Un test realizat de YouTuberul Ancient Gameplays arată cât de mult s-a schimbat situația într-un timp foarte scurt. În Cyberpunk 2077, la rezoluția 3440 x 1440, versiunile anterioare ale modului ajungeau la aproximativ 30 de cadre pe secundă.

Cu Alpha 0.4.0, aceeași configurație a ajuns la aproximativ 50 FPS. Diferența este importantă pentru un proiect care, în primele sale versiuni, avea probleme serioase de performanță și era dificil de folosit în condiții normale de gaming.

Proiectul nu este un port oficial realizat de NVIDIA sau AMD, ci o soluție creată de comunitatea de modding. Tocmai de aceea, rezultatele pot varia în funcție de placa video, joc și configurație.

Iar dezvoltarea nu s-a oprit la Alpha 0.4.0. Cea mai nouă versiune menționată în raportul despre proiect, Alpha 0.4.1, a adus o creștere suplimentară de aproximativ 8% a performanței generale și de 9% în situațiile în care placa video este supusă unor sarcini mai intense.

Cum a ajuns DLSS 5 să ruleze pe Radeon

Modul folosește DLL-ul DLSS 5 al NVIDIA și interceptează apelurile pe care acesta le face, redirecționând calculele necesare către hardware-ul AMD. Proiectul este destinat în special plăcilor Radeon RX 9000, dar dezvoltatorul susține că anumite funcții pot fi folosite și pe generația RX 7000.

Unul dintre motivele pentru care această abordare este posibilă ține de suportul pentru calcule FP8 oferit de arhitectura RDNA 4. DLSS 5 se bazează pe astfel de calcule pentru partea de randare neurală, iar modderii încearcă să folosească resursele disponibile pe hardware AMD pentru a executa tehnologia NVIDIA.

Rezultatul este neobișnuit pentru industria plăcilor video. DLSS a fost dezvoltat ca tehnologie proprie NVIDIA și este strâns legat de hardware-ul și software-ul companiei. Proiectul comunității încearcă însă să adapteze componenta de Neural Rendering astfel încât să poată funcționa și pe alte platforme.