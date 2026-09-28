AMD Radeon primește un boost neașteptat: DLSS 5 devine mult mai rapid VIDEO
DLSS 5, tehnologia de randare neurală dezvoltată de NVIDIA, începe să funcționeze tot mai bine și pe plăcile video AMD Radeon, chiar dacă NVIDIA nu a creat această tehnologie pentru hardware-ul rival. Un proiect realizat de modderi a primit mai multe actualizări într-un timp foarte scurt, iar performanța obținută pe plăcile Radeon a crescut considerabil.
În doar 24 de ore, proiectul DLSS-NR-on-AMD a primit versiunile Alpha 0.3.3 și Alpha 0.4.0. Potrivit datelor publicate în notele de lansare ale proiectului, cele două actualizări au adus împreună o creștere de aproximativ 74% a performanței pe hardware AMD, scrie TechPowerUp.
De la aproximativ 30 FPS la 50 FPS în Cyberpunk 2077
Un test realizat de YouTuberul Ancient Gameplays arată cât de mult s-a schimbat situația într-un timp foarte scurt. În Cyberpunk 2077, la rezoluția 3440 x 1440, versiunile anterioare ale modului ajungeau la aproximativ 30 de cadre pe secundă.
Cu Alpha 0.4.0, aceeași configurație a ajuns la aproximativ 50 FPS. Diferența este importantă pentru un proiect care, în primele sale versiuni, avea probleme serioase de performanță și era dificil de folosit în condiții normale de gaming.
Proiectul nu este un port oficial realizat de NVIDIA sau AMD, ci o soluție creată de comunitatea de modding. Tocmai de aceea, rezultatele pot varia în funcție de placa video, joc și configurație.
Iar dezvoltarea nu s-a oprit la Alpha 0.4.0. Cea mai nouă versiune menționată în raportul despre proiect, Alpha 0.4.1, a adus o creștere suplimentară de aproximativ 8% a performanței generale și de 9% în situațiile în care placa video este supusă unor sarcini mai intense.
Cum a ajuns DLSS 5 să ruleze pe Radeon
Modul folosește DLL-ul DLSS 5 al NVIDIA și interceptează apelurile pe care acesta le face, redirecționând calculele necesare către hardware-ul AMD. Proiectul este destinat în special plăcilor Radeon RX 9000, dar dezvoltatorul susține că anumite funcții pot fi folosite și pe generația RX 7000.
Unul dintre motivele pentru care această abordare este posibilă ține de suportul pentru calcule FP8 oferit de arhitectura RDNA 4. DLSS 5 se bazează pe astfel de calcule pentru partea de randare neurală, iar modderii încearcă să folosească resursele disponibile pe hardware AMD pentru a executa tehnologia NVIDIA.
Rezultatul este neobișnuit pentru industria plăcilor video. DLSS a fost dezvoltat ca tehnologie proprie NVIDIA și este strâns legat de hardware-ul și software-ul companiei. Proiectul comunității încearcă însă să adapteze componenta de Neural Rendering astfel încât să poată funcționa și pe alte platforme.
În același timp, modul a devenit mai ușor de instalat. Alpha 0.3.3 a introdus un instalator grafic, un editor pentru setări și controale pentru overlay, astfel încât procesul nu mai presupune modificarea manuală a mai multor fișiere și directoare.
Proiectul a evoluat rapid în doar câteva săptămâni
Ritmul în care este dezvoltat DLSS-NR-on-AMD este unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului. Două versiuni importante au apărut în decurs de 24 de ore, urmate foarte repede de Alpha 0.4.1.
Potrivit informațiilor prezentate de Ancient Gameplays, dezvoltatorul i-ar fi transmis YouTuberului că pregătește o altă actualizare importantă. Dacă ritmul continuă, performanța versiunii pentru Radeon ar putea crește și mai mult în următoarele săptămâni.
Totuși, rezultatele obținute de mod nu trebuie confundate cu cele ale unei implementări oficiale. Este vorba despre un proiect neoficial, aflat încă în faza Alpha, iar compatibilitatea și performanța pot suferi modificări de la o versiune la alta.
Pentru moment, diferența dintre primele versiuni și cele mai recente arată însă cât de repede poate evolua un proiect de acest tip atunci când comunitatea are acces la tehnologia necesară.
DLSS 5 a ajuns deja și pe alte plăci video
Interesul pentru DLSS 5 a crescut rapid după apariția DLL-ului asociat tehnologiei în contextul jocului NBA 2K27. Comunitatea de modding a început ulterior să exploreze posibilitatea de a utiliza tehnologia pe hardware pentru care NVIDIA nu a anunțat suport oficial.
În ultimele săptămâni, au apărut implementări sau experimente care vizează plăci GeForce RTX din seriile 40, 30 și 20, dar și hardware AMD Radeon și chiar procesoare grafice integrate Intel.
Cazul Radeon este unul dintre cele mai interesante deoarece încearcă să mute o componentă neurală a tehnologiei NVIDIA pe o arhitectură concurentă. Rezultatele actuale nu înseamnă că AMD are suport oficial pentru DLSS 5 și nici că soluția neoficială poate reproduce în toate situațiile comportamentul implementării NVIDIA.
Deocamdată, proiectul continuă să fie îmbunătățit, iar saltul de la aproximativ 30 FPS la circa 50 FPS în testul realizat în Cyberpunk 2077 arată cât de mult s-a schimbat performanța într-un interval foarte scurt.