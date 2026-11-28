Ce rol ar avea AI și cine rămâne la comandă

Ministrul propune conectarea treptată a sistemelor, pornind de la câte două instituții. În opinia sa, AI ar putea grăbi procesul, chiar dacă rezultatul nu ar avea de la început organizarea ideală.

„Ne poate ajuta, evident, nu face singură”, a spus Bogdan Dumitru. Oamenii ar urma să coordoneze folosirea tehnologiei, iar ministrul respinge ideea unor agenți AI lăsați să opereze singuri în sistemele statului.

Ce ar câștiga cetățenii din conectarea instituțiilor

Problema este cunoscută: o instituție deține deja o informație, însă alta îi cere cetățeanului să o aducă pe hârtie. Plimbarea documentelor între ghișee consumă timp chiar și atunci când ambele instituții folosesc calculatoare și au propriile baze de date.

Obiectivul conectării este ca informațiile necesare să poată fi obținute direct de instituția care soluționează cererea. Pentru cetățean, avantajul ar însemna mai puține copii, deplasări și documente solicitate repetat. Schimbul trebuie însă organizat astfel încât fiecare instituție să acceseze doar informațiile pe care are dreptul să le folosească.

Există deja un proiect pentru schimbul de date între instituții

Separat de propunerea privind AI, Autoritatea pentru Digitalizarea României dezvoltă Platforma națională de interoperabilitate. Numele tehnic desemnează un sistem prin care instituțiile publice ar trebui să poată schimba informații. Proiectul urmărește principiul „o singură dată”: cetățeanul furnizează datele, iar administrația le reutilizează pentru serviciile la care sunt necesare.

Planul include conectarea registrelor publice, integrarea cu identificarea digitală ROeID și cu sisteme ale unor instituții precum ANAF, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Educației. ADR indică o valoare totală de aproximativ 164,4 milioane de lei și un calendar de implementare până în iulie 2028. Platforma ar urma să fie folosită atât de administrația centrală, cât și de instituțiile locale. Scopul declarat este reducerea sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme.

În paralel, ADR a anunțat încheierea proiectului de migrare a aplicațiilor în cloudul guvernamental. Găzduirea programelor și schimbul efectiv de informații între instituții sunt însă etape diferite ale digitalizării serviciilor publice. Pentru eliminarea drumurilor inutile contează și adaptarea procedurilor, astfel încât funcționarul să poată verifica informația direct, fără să mai trimită solicitantul după o adeverință.