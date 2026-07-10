Startup-ul care și-a pus AI-ul să strângă 100 de milioane de dolari: cea mai bună demonstrație de produs posibilă

Runda Series B ar evalua Lyzr la aproximativ 500 de milioane de dolari. Iar faptul că agentul a fost implicat direct în proces transformă finanțarea într-un exercițiu de vânzare greu de egalat.

Cum a ajuns un agent AI să facă treaba fondatorilor

În mod tradițional, o rundă de finanțare de acest tip înseamnă luni de întâlniri, prezentări, apeluri, follow-up-uri și drumuri între investitori. Pentru startupurile americane, ritualul clasic include aproape inevitabil întâlniri pe Sand Hill Road, zona asociată cu marile fonduri de venture capital din Silicon Valley.

Lyzr spune însă că a atras interes de aproximativ 400 de milioane de dolari de la investitori din Silicon Valley, Orientul Mijlociu și zona financiară fără ca fondatorii să fie nevoiți să facă acest tur clasic. Dacă această descriere se confirmă, povestea nu este doar despre un startup care a ridicat bani, ci despre felul în care însăși infrastructura finanțărilor se schimbă.

SivaClaw ar fi preluat o parte din munca repetitivă și consumatoare de timp: întrebări de due diligence, explicații despre produs, redactarea documentelor interne pentru investitori și analizarea interesului în funcție de comportamentul acestora. Practic, agentul a funcționat ca un membru al echipei de fundraising.

Aceasta este exact promisiunea mai largă a agenților AI: nu doar să răspundă la întrebări, ci să urmărească obiective, să gestioneze pași intermediari și să ducă mai departe procese complexe.

De ce investitorii sunt atât de interesați de AI

Succesul rundei Lyzr spune multe despre apetitul uriaș pentru companiile AI. În ultimii ani, investitorii au pompat sume enorme în startupuri care promit automatizare, agenți autonomi, infrastructură de modele sau aplicații enterprise. În multe cazuri, piața pare dispusă să plătească evaluări mari pentru companii care pot demonstra tracțiune rapidă.

Aici Lyzr a avut un avantaj evident. În loc să explice doar teoretic ce face produsul, l-a folosit într-un proces real, cu miză mare. Pentru investitori, un agent care poate gestiona o rundă de finanțare devine o demonstrație practică mai convingătoare decât orice pitch clasic.