ChatGPT vrea să îți facă viața mai ușoară: de la cumpărături și bugetul familiei până la planificarea meselor. OpenAI anunță rezultate spectaculoase pentru GPT-6 Astra

Potrivit CNN, OpenAI a prezentat luni, 2 noiembrie 2026, un nou sistem de evaluare, numit LifeVal, conceput pentru a măsura cât de bine se descurcă modelele AI în activitățile obișnuite ale oamenilor. Rezultatele arată că GPT-6 Astra a obținut un scor general de 80%, comparativ cu 49,3% pentru GPT-5.2, model lansat în decembrie 2025.

GPT-6 Astra poate organiza cumpărături, căuta locuințe și planifica mesele unei familii

Noul benchmark LifeVal, prezentat și pe site-ul oficial OpenAI, urmărește performanța inteligenței artificiale în situații care depășesc întrebările obișnuite adresate unui chatbot.

Printre activitățile analizate se numără identificarea unei grădinițe potrivite pentru un copil, găsirea unei locuințe, organizarea bugetului personal, cumpărăturile online, completarea documentelor și planificarea unor activități familiale.

Rezultatele individuale sunt impresionante. GPT-6 Astra a obținut un scor de 93,1% într-un test care presupunea identificarea unei grădinițe potrivite după mutarea unei familii într-o altă zonă.

Într-un alt scenariu, modelul a obținut 98% pentru organizarea voluntarilor dintr-o comunitate care se pregătea pentru posibile inundații. Sarcina presupunea coordonarea activităților și pregătirea unui plan pentru ajutarea mai multor vecini.

Un exemplu cu implicații directe asupra vieții de zi cu zi este planificarea alimentației pentru un părinte diagnosticat recent cu diabet. GPT-6 Astra a obținut un scor de 90,4%, realizând un plan care includea sugestii de mese, organizarea primei săptămâni și întrebări pentru echipa medicală.

Aceste rezultate nu înseamnă că AI poate înlocui medicii sau specialiștii în nutriție, ci că poate contribui la organizarea informațiilor și pregătirea unor planuri care trebuie ulterior verificate.

OpenAI a prezentat inclusiv un scenariu privind identificarea unei locuințe potrivite pentru o familie, în care modelul a obținut punctajul maxim în evaluarea respectivă.

Cum a fost realizat LifeVal și de ce OpenAI a cerut ajutorul a aproape 4.000 de persoane

Pentru a construi noul sistem de evaluare, cercetătorii OpenAI au pornit de la o întrebare simplă: care sunt activitățile pentru care oamenii și-ar dori cel mai mult ajutorul inteligenței artificiale?

Compania a analizat inițial două studii ample despre utilizarea timpului, American Time Use Survey și Multinational Time Use Study. Acestea urmăresc modul în care oamenii își împart ziua între muncă, familie, cumpărături, activități casnice și timp liber.

Problema este că nu toate activitățile consumatoare de timp pot fi delegate unui asistent digital. Dormitul sau mâncatul, de exemplu, ocupă o parte importantă din viața oamenilor, dar nu reprezintă sarcini pe care AI le poate îndeplini în locul lor.

Prin urmare, OpenAI a realizat un sondaj la care au participat 3.995 de persoane, încercând să identifice domeniile în care utilizatorii consideră că un asistent inteligent le-ar putea economisi timp.

Un grup mai restrâns, format din aproximativ 100 de utilizatori, a contribuit la definirea unor scenarii concrete. Participanții au descris activitățile pe care și-ar dori să le delege, informațiile personale necesare și criteriile după care ar evalua rezultatele.

Potrivit cercetătoarei OpenAI Jenny Yang, citată de CNN, participanții trebuiau să demonstreze că înțeleg suficient de bine domeniul pentru care propuneau un test.

De exemplu, o persoană care sugera un scenariu privind planificarea financiară trebuia să aibă experiență relevantă în gestionarea unor astfel de decizii.

LifeVal nu măsoară doar capacitatea AI de a oferi un răspuns corect. Evaluarea urmărește și modul în care modelul navighează pe site-uri, analizează informații din conversațiile anterioare și utilizează contextul personal pentru a formula soluții adaptate utilizatorului.

OpenAI, Meta și Anthropic se luptă pentru viitorul asistenților personali AI

Lansarea LifeVal vine într-un moment în care marile companii de tehnologie încearcă să transforme chatboturile în agenți AI capabili să îndeplinească sarcini în numele utilizatorilor.

OpenAI a făcut deja pași importanți în această direcție prin dezvoltarea unor instrumente care pot utiliza browsere, interacționa cu aplicații și desfășura activități complexe.

Un exemplu recent îl reprezintă agenții Dots de la OpenAI, concepuți pentru a lucra în fundal, inclusiv atunci când utilizatorul nu interacționează direct cu ChatGPT.

Meta dezvoltă propriul ecosistem de agenți AI, iar Anthropic și Google investesc în tehnologii similare. Miza nu mai este doar cine oferă cele mai bune răspunsuri, ci cine poate transforma inteligența artificială într-un asistent personal suficient de competent pentru a rezolva activități întregi.

Totuși, există și obstacole importante. Așa cum Playtech a explicat anterior, unele platforme comerciale limitează deja accesul agenților AI, complicând realizarea automată a cumpărăturilor și rezervărilor.

În plus, pentru a deveni cu adevărat utili, acești asistenți au nevoie de acces la informații personale, precum calendare, e-mailuri, istoricul conversațiilor sau preferințele utilizatorilor.

Acest lucru ridică întrebări privind confidențialitatea datelor și nivelul de control pe care oamenii ar trebui să îl păstreze asupra deciziilor automatizate.

Poate ChatGPT să îți organizeze întreaga zi fără să mai intervii?

Rezultatele LifeVal sugerează că inteligența artificială se apropie de momentul în care va putea prelua o parte tot mai mare din sarcinile administrative și organizatorice ale vieții cotidiene.

De exemplu, un asistent personal ar putea analiza bugetul disponibil, compara produse din mai multe magazine și pregăti un coș de cumpărături. Într-un alt scenariu, ar putea organiza o vacanță, ținând cont de preferințele utilizatorului, costurile transportului și disponibilitatea cazărilor.

Astfel de posibilități au început deja să fie explorate prin funcțiile ChatGPT pentru planificarea călătoriilor, care permit compararea mai rapidă a rutelor și organizarea unor itinerare.

Există însă o diferență importantă între obținerea unui scor ridicat într-un test și îndeplinirea fără greșeală a unei sarcini în condiții reale. LifeVal reprezintă o evaluare dezvoltată de OpenAI, iar rezultatele prezentate nu trebuie interpretate drept o garanție că modelul va reuși în orice situație.

Mai ales în domenii precum sănătatea, finanțele sau îngrijirea copiilor, verificarea informațiilor și implicarea umană rămân esențiale.

Pentru OpenAI, direcția este însă clară. Compania nu mai urmărește doar dezvoltarea unui chatbot care răspunde rapid la întrebări, ci a unui asistent digital care poate transforma instrucțiunile în acțiuni concrete.

Dacă această evoluție va continua, următoarea etapă a inteligenței artificiale ar putea schimba felul în care oamenii își organizează timpul. În loc să petreacă ore întregi comparând produse, completând formulare sau planificând activități, utilizatorii ar putea delega o parte dintre aceste responsabilități unui agent AI, păstrând controlul asupra deciziilor importante.