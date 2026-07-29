Spider-Man: Brand New Day aruncă în aer MCU: Hulk și Punisher transformă filmul într-un spectacol brutal

Am ieșit mulțumită. Filmul m-a ținut în priză aproape permanent. Nu este cea mai profundă poveste Marvel și nici cel mai inteligent scenariu Spider-Man, dar funcționează foarte bine ca spectacol. Este un blockbuster făcut pentru cinema, nu pentru un ecran mic urmărit în timp ce verifici telefonul.

Un Spider-Man mai matur, singur și împins la limită

„Brand New Day” continuă consecințele finalului din „Spider-Man: No Way Home”. Lumea nu își mai amintește cine este Peter Parker. MJ nu îl mai cunoaște cu adevărat, iar Ned și-a continuat viața. Peter a rămas doar cu masca, costumul și responsabilitatea de a proteja un oraș care nu știe nimic despre sacrificiul lui.

Tom Holland joacă foarte bine această versiune mai matură a personajului. Nu mai este adolescentul care încearcă să ascundă un costum într-o excursie școlară. Peter este obosit. Singur. Uneori furios. Încearcă să accepte că oamenii pe care îi iubește sunt mai în siguranță fără el, deși fiecare întâlnire cu ei îl lovește mai tare decât orice adversar.

Destin Daniel Cretton, regizorul cunoscut pentru „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, păstrează umorul caracteristic filmelor cu Tom Holland, dar îi oferă personajului ceva mai multă greutate. Filmul este scris de Chris McKenna și Erik Sommers, iar printre producători se află Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad și Rachel O’Connor. Echipa nu reinventează franciza, însă îi schimbă ritmul și scara.

Peter Parker luptă acum permanent. Nu mai există o delimitare clară între viața sa obișnuită și cea de supererou. Tocmai această presiune începe să producă o transformare pe care nici el nu o înțelege. Puterile sale evoluează, reacțiile devin mai violente, iar corpul pare că încearcă să se adapteze unui pericol pe care mintea încă nu îl poate identifica.

Din păcate, partea emoțională nu primește întotdeauna suficient timp. Filmul ridică idei interesante despre izolare, identitate și trauma de a fi uitat de toți. Apoi apare următoarea urmărire, următorul monstru sau următoarea explozie. Povestea rămâne decentă, dar este deseori împinsă în spate de spectacol.

Hulk, Punisher și telepata interpretată de Sadie Sink

Prezența lui Hulk este unul dintre marile atuuri ale filmului. Mark Ruffalo revine în rolul lui Bruce Banner și își păstrează naturalețea care a făcut personajul atât de simpatic. Relația dintre Banner și Peter nu este doar o scuză pentru a-i pune pe cei doi în același cadru. Bruce înțelege mai bine decât oricine cum este să simți că propriul corp se poate întoarce împotriva ta.