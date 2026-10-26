SpaceX a obținut 40 de miliarde de dolari din împrumuturi pentru cipuri AI. Elon Musk anticipează falimente în industria cloud

SpaceX se împrumută pentru a cumpăra procesoare destinate AI

Anunțul a fost făcut de Elon Musk duminică, 25 octombrie, într-o postare pe X. Potrivit acestuia, finanțarea de 40 de miliarde de dolari va acoperi în principal achiziții de unități de procesare grafică (GPU), care urmează să fie livrate în primul și al doilea trimestru al anului viitor.

Musk a precizat că împrumuturile pot fi accesate pentru cumpărarea procesoarelor și că finanțarea nu va avea un impact major asupra rezultatelor companiei în trimestrul al patrulea din 2026. Nu au fost oferite însă detalii care să clarifice dacă tranzacția a fost finalizată în toate privințele sau dacă investitorii au convenit deja asupra condițiilor financiare ale împrumuturilor.

Șeful SpaceX a pus reușita finanțării pe seama statutului de companie cu rating de credit investment-grade și a veniturilor generate de serviciul de internet prin satelit Starlink și de lansările spațiale. Aceste activități îi oferă companiei surse de venit care nu depind exclusiv de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.

Sumele implicate arată cât de costisitoare a devenit extinderea capacității de calcul necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemelor AI. Companiile din tehnologie încearcă să obțină acces la procesoare avansate și să construiască centre de date capabile să susțină cererea tot mai mare de putere de procesare.

Investițiile SpaceX în AI au crescut puternic

Planurile de finanțare vin într-un moment în care SpaceX alocă sume importante pentru extinderea activităților legate de inteligența artificială. Directorul financiar al companiei, Bret Johnsen, a estimat că investițiile de capital din trimestrul al patrulea vor ajunge la 35 până la 40 de miliarde de dolari.

La începutul lunii octombrie, Reuters relata că SpaceX purta discuții cu bănci și administratori de active pentru a obține 40 de miliarde de dolari destinate cumpărării de cipuri AI produse de Nvidia. Noua declarație a lui Musk indică amploarea finanțării pe care compania o pregătește pentru această componentă a afacerii.

Rezultatele financiare arată, de asemenea, cât de mult a crescut contribuția AI la veniturile SpaceX. În cele trei luni încheiate la 30 septembrie, veniturile totale au ajuns la 14,58 miliarde de dolari, în creștere cu 161% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile asociate activităților de inteligență artificială au urcat de aproape zece ori, până la 7,56 miliarde de dolari.