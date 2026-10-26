SpaceX a obținut 40 de miliarde de dolari din împrumuturi pentru cipuri AI. Elon Musk anticipează falimente în industria cloud
SpaceX a încheiat o finanțare prin împrumuturi în valoare de 40 de miliarde de dolari, destinată în principal achiziției de procesoare grafice pentru inteligență artificială.
Elon Musk susține că statutul financiar al companiei și veniturile din afacerile existente au făcut posibilă obținerea banilor. În același timp, miliardarul avertizează că firmele specializate în infrastructură cloud pentru AI s-ar putea confrunta cu falimente și fuziuni, pe fondul dificultăților de finanțare, scrie Reuters.
SpaceX se împrumută pentru a cumpăra procesoare destinate AI
Anunțul a fost făcut de Elon Musk duminică, 25 octombrie, într-o postare pe X. Potrivit acestuia, finanțarea de 40 de miliarde de dolari va acoperi în principal achiziții de unități de procesare grafică (GPU), care urmează să fie livrate în primul și al doilea trimestru al anului viitor.
Musk a precizat că împrumuturile pot fi accesate pentru cumpărarea procesoarelor și că finanțarea nu va avea un impact major asupra rezultatelor companiei în trimestrul al patrulea din 2026. Nu au fost oferite însă detalii care să clarifice dacă tranzacția a fost finalizată în toate privințele sau dacă investitorii au convenit deja asupra condițiilor financiare ale împrumuturilor.
Șeful SpaceX a pus reușita finanțării pe seama statutului de companie cu rating de credit investment-grade și a veniturilor generate de serviciul de internet prin satelit Starlink și de lansările spațiale. Aceste activități îi oferă companiei surse de venit care nu depind exclusiv de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.
Sumele implicate arată cât de costisitoare a devenit extinderea capacității de calcul necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemelor AI. Companiile din tehnologie încearcă să obțină acces la procesoare avansate și să construiască centre de date capabile să susțină cererea tot mai mare de putere de procesare.
Investițiile SpaceX în AI au crescut puternic
Planurile de finanțare vin într-un moment în care SpaceX alocă sume importante pentru extinderea activităților legate de inteligența artificială. Directorul financiar al companiei, Bret Johnsen, a estimat că investițiile de capital din trimestrul al patrulea vor ajunge la 35 până la 40 de miliarde de dolari.
La începutul lunii octombrie, Reuters relata că SpaceX purta discuții cu bănci și administratori de active pentru a obține 40 de miliarde de dolari destinate cumpărării de cipuri AI produse de Nvidia. Noua declarație a lui Musk indică amploarea finanțării pe care compania o pregătește pentru această componentă a afacerii.
Rezultatele financiare arată, de asemenea, cât de mult a crescut contribuția AI la veniturile SpaceX. În cele trei luni încheiate la 30 septembrie, veniturile totale au ajuns la 14,58 miliarde de dolari, în creștere cu 161% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile asociate activităților de inteligență artificială au urcat de aproape zece ori, până la 7,56 miliarde de dolari.
Aceste cifre indică o schimbare importantă pentru companie, al cărei model de afaceri s-a bazat mult timp pe Starlink și pe lansările de rachete. Dezvoltarea sistemului Starship rămâne, de asemenea, o componentă esențială a planurilor SpaceX pe termen lung.
Elon Musk prevede falimente în sectorul neocloud
Musk consideră că firmele specializate în servicii cloud pentru AI vor avea dificultăți tot mai mari în a obține finanțare. Potrivit acestuia, accesul la piețele de credit s-a redus aproape complet pentru companiile care nu au venituri substanțiale din activități independente de centrele de date dedicate inteligenței artificiale.
În acest context, antreprenorul anticipează că industria neocloud va trece printr-un proces amplu de consolidare, însoțit de falimente. Spre deosebire de marii furnizori de servicii cloud, care deservesc companii din numeroase domenii, firmele neocloud se concentrează în principal pe clienți din tehnologie și oferă capacitate de calcul adaptată cerințelor AI.
Printre companiile din acest sector se numără Nebius și CoreWeave. Modelul lor de afaceri depinde de investiții importante în infrastructură și de capacitatea de a atrage clienți care au nevoie de acces la procesoare performante. Dacă finanțarea devine mai greu de obținut, extinderea infrastructurii poate deveni o problemă, mai ales pentru firmele care nu dispun de surse consistente de venit din alte activități.
Investitorii au început deja să parieze împotriva unor companii americane din domeniul neocloud și al centrelor de date. Temerile că investițiile susținute prin împrumuturi ar putea deveni nesustenabile au contribuit la vânzări de acțiuni în acest sector.
Musk a exclus însă posibilitatea ca SpaceX să cumpere astfel de companii, descriind o asemenea achiziție drept inutilă. Declarația sugerează că firma intenționează să își dezvolte propria capacitate de calcul, în loc să preia furnizori specializați existenți.
SpaceX și Tesla vor să producă propriile cipuri
Strategia companiei nu se limitează la cumpărarea procesoarelor Nvidia. Proiectul Terafab, o societate mixtă pentru producția de cipuri între SpaceX și Tesla, ar urma să realizeze primul cip de test în jurul lunilor mai sau iunie 2027. Obiectivul anunțat este atingerea producției la scară mare în al treilea trimestru din 2028.
Planurile de producție internă apar într-un moment în care accesul la procesoare și costurile infrastructurii de calcul au devenit preocupări importante pentru companiile care investesc în AI. În documentele depuse înaintea listării sale la bursă, SpaceX menționase producția propriilor GPU-uri printre investițiile de capital pe care le avea în vedere.
În paralel, Musk a afirmat recent, într-o discuție cu investitorii, că o fuziune între SpaceX și Tesla ar fi o idee bună, invocând suprapunerea tot mai mare dintre activitățile celor două companii. O eventuală fuziune nu a fost însă prezentată drept o decizie finală.