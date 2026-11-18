Consumul tot mai mare de electricitate al centrelor de date determină marile companii de tehnologie să caute surse de energie în locuri dintre cele mai neobișnuite. Google, de exemplu, mizează pe căldura din adâncurile Pământului și pe o tehnologie care presupune vaporizarea rocilor cu ajutorul undelor electromagnetice.

Potrivit The Wall Street Journal, gigantul american a semnat un acord în valoare de peste 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea a 50 de megawați de energie geotermală de la Quaise Energy, un startup cu sediul în Houston, Texas.

Electricitatea va fi produsă în cadrul unui proiect dezvoltat în centrul statului Oregon și va contribui la alimentarea centrelor de date pe care Google le operează în regiune.

Tehnologia care vaporizează rocile la kilometri sub suprafața Pământului

Quaise Energy lucrează la dezvoltarea unei tehnologii de foraj care ar putea schimba radical modul în care omenirea exploatează resursele geotermale. În loc să se bazeze exclusiv pe echipamente mecanice convenționale, compania utilizează un dispozitiv numit girotron, care generează unde electromagnetice de înaltă frecvență.

Principiul de funcționare poate fi comparat, într-o anumită măsură, cu cel al unui cuptor cu microunde de dimensiuni industriale. Energia concentrată încălzește roca până la vaporizare, permițând realizarea unor foraje fără contact mecanic direct cu materialul îndepărtat.

Tehnologia, dezvoltată în urma unor cercetări desfășurate timp de peste un deceniu la Massachusetts Institute of Technology (MIT), ar putea reduce problemele asociate uzurii echipamentelor convenționale de foraj.

Obiectivul este accesarea unor formațiuni geologice aflate la aproape cinci kilometri adâncime, unde temperaturile depășesc 300 de grade Celsius.

Căldura extrasă din subteran poate fi utilizată pentru producerea aburului necesar acționării turbinelor care generează electricitate. Spre deosebire de energia solară sau eoliană, energia geotermală prezintă avantajul că poate fi produsă permanent, indiferent de condițiile meteorologice.

Google ar putea beneficia de noua sursă de energie începând din 2030

Proiectul dezvoltat de Quaise Energy poartă numele de Project Obsidian și este amplasat în apropierea vulcanului Newberry, din statul Oregon.

Conform anunțului oficial al companiei, livrarea electricității către Google ar putea începe încă din anul 2030.

Prima etapă a proiectului va utiliza tehnologii convenționale de foraj pentru a accesa rocile cu temperaturi foarte ridicate. Tehnologia bazată pe unde milimetrice, care permite vaporizarea rocilor, urmează să fie utilizată în cea de-a doua etapă de dezvoltare.

Quaise Energy estimează că sistemele geotermale care exploatează asemenea temperaturi ar putea produce de până la zece ori mai multă energie pentru fiecare puț decât instalațiile geotermale tradiționale.

Pe termen lung, compania intenționează să extindă capacitatea de producție a centralei până la un gigawatt, echivalentul necesarului de electricitate a aproximativ un milion de gospodării americane, potrivit estimărilor prezentate de conducerea startupului pentru Oregon Public Broadcasting.

Dezvoltarea Project Obsidian ar urma să genereze și câteva sute de locuri de muncă în perioada construcției, precum și peste 50 de posturi permanente.

Inteligența artificială accelerează căutarea unor surse alternative de electricitate

Acordul dintre Google și Quaise Energy vine într-un moment în care dezvoltarea inteligenței artificiale pune o presiune considerabilă asupra infrastructurii energetice mondiale.

Companiile de tehnologie investesc miliarde de dolari în soluții care să le permită alimentarea serverelor fără să depindă exclusiv de centralele electrice convenționale.

De la reactoare nucleare modulare și până la centre de date amplasate în spațiu, industria explorează inclusiv tehnologii care, până de curând, păreau desprinse din filmele science-fiction.

Energia geotermală ar putea reprezenta o alternativă atractivă, deoarece permite producerea continuă de electricitate, cu emisii reduse de carbon și fără a necesita suprafețe comparabile cu cele ocupate de marile parcuri solare.

Rămâne însă de văzut dacă tehnologia dezvoltată de Quaise Energy va putea fi implementată la scară comercială, la costuri competitive. Dacă experimentul va avea succes, căldura ascunsă la kilometri sub picioarele noastre ar putea deveni una dintre principalele resurse energetice ale viitorului.