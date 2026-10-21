Elon Musk confirmă discuțiile pentru fuziunea Tesla și SpaceX. Se pregătește una dintre cele mai mari tranzacții din istorie: „Ar fi o idee bună”

Potrivit The Verge, declarațiile au fost făcute pe 20 octombrie 2026, în timpul unei conferințe cu investitorii organizate după prezentarea rezultatelor financiare trimestriale ale SpaceX. Musk a descris posibilitatea unirii celor două companii drept „o idee bună”, dar a avertizat că discuțiile nu garantează încheierea unei tranzacții.

Tesla și SpaceX au format comitete speciale pentru analizarea fuziunii

Pentru prima dată, Elon Musk a confirmat oficial că discuțiile despre o eventuală fuziune au trecut de stadiul speculațiilor. Consiliile de administrație ale Tesla și SpaceX au constituit comitete speciale, formate din directori independenți, care urmează să analizeze posibilitatea unirii celor două companii.

Aceste structuri au fost create la solicitarea acționarilor, iar Musk a explicat că nu participă personal la negocieri din cauza conflictelor de interese generate de pozițiile sale în ambele organizații.

Miliardarul consideră că există avantaje importante într-o asemenea tranzacție, în special în domeniul inteligenței artificiale, al proiectării semiconductorilor, al roboticii și al infrastructurii de comunicații.

Printre proiectele care ar putea beneficia de o colaborare mai strânsă se numără Terafab, inițiativa de producție a cipurilor, dezvoltarea roboților umanoizi Optimus și infrastructura spațială necesară viitoarelor sisteme de inteligență artificială.

Cu toate acestea, fuziunea este departe de a fi decisă. Comitetele nu au ajuns la un acord privind condițiile tranzacției, iar acționarii ar trebui să aprobe eventualul plan. Musk a precizat că, în cazul Tesla, ar fi necesar votul favorabil reprezentând cel puțin 50% din totalul acțiunilor companiei, un prag dificil de atins.

De ce ar vrea Elon Musk să unească Tesla și SpaceX

Deși Tesla este cunoscută în primul rând pentru automobilele electrice, direcția strategică promovată de Elon Musk se concentrează tot mai mult asupra inteligenței artificiale, conducerii autonome și roboticii. În paralel, SpaceX a depășit rolul tradițional al unei companii specializate în lansări spațiale, extinzându-se în comunicații prin satelit, infrastructură de calcul și servicii AI.

O fuziune ar permite combinarea resurselor tehnologice și financiare ale celor două organizații. Tesla ar putea contribui cu experiența în producția industrială, sistemele autonome și roboții Optimus, în timp ce SpaceX ar aduce infrastructura Starlink, capacitățile de lansare orbitală și operațiunile de calcul destinate inteligenței artificiale.

Un exemplu concret al colaborării existente este proiectul Terafab, despre care Playtech.ro a scris anterior. Inițiativa urmărește dezvoltarea unei infrastructuri pentru producția de cipuri destinate aplicațiilor avansate de inteligență artificială.

În cadrul conferinței, Musk a declarat că primele cipuri de test ar putea fi produse în mai sau iunie 2027, în timp ce producția la scară largă este vizată pentru al treilea trimestru din 2028. Aceste termene reprezintă însă obiective anunțate, nu rezultate garantate.

SpaceX înregistrează venituri spectaculoase, impulsionate de inteligența artificială

Anunțul despre posibila fuziune a venit într-un moment important pentru SpaceX, care și-a prezentat rezultatele financiare aferente trimestrului al treilea din 2026.

Compania a raportat venituri de aproximativ 14,6 miliarde de dolari, în creștere cu 161% față de perioada similară a anului precedent. Profitul net a ajuns la 4,4 miliarde de dolari, după ce, cu un an înainte, compania înregistrase pierderi.

Un rol major în această evoluție l-a avut segmentul inteligenței artificiale, care a generat venituri de aproximativ 7,56 miliarde de dolari. O parte importantă a acestora provine din închirierea capacității centrelor de date către dezvoltatori de AI.

Nici Starlink nu a rămas în urmă. Serviciul de internet prin satelit a ajuns la 13,6 milioane de abonați, consolidându-și rolul în activitatea SpaceX.

În același timp, investițiile rămân uriașe. Cheltuielile de capital ale companiei au ajuns la 19,6 miliarde de dolari în trimestrul analizat, ceea ce demonstrează cât de costisitoare este extinderea infrastructurii de calcul și dezvoltarea proiectelor spațiale.

O fuziune de peste 3.000 de miliarde de dolari, dar și riscuri pentru investitori

O eventuală unire a Tesla și SpaceX ar putea crea una dintre cele mai valoroase companii din lume. Evaluările bursiere ale celor două organizații sugerează o valoare combinată de peste 3.000 de miliarde de dolari, însă rezultatul unei tranzacții ar depinde de structura acesteia și de evoluția piețelor financiare.

Anunțul a provocat deja reacții pe bursă. Acțiunile SpaceX au crescut cu aproximativ 8% în tranzacțiile de după închiderea pieței, în timp ce titlurile Tesla au avansat cu aproximativ 1,8%, potrivit Reuters.

Există însă și întrebări privind beneficiile reale ale operațiunii pentru acționari. O eventuală preluare realizată prin schimb de acțiuni ar putea modifica participațiile investitorilor și influența exercitată de Musk asupra noii companii.

Mai mult, Playtech.ro a analizat anterior posibilitatea ca o fuziune Tesla-SpaceX să influențeze pachetul uriaș de remunerare al lui Elon Musk, estimat la aproximativ un trilion de dolari. În anumite condiții, clauzele privind schimbarea controlului asupra companiei ar putea afecta modul în care sunt îndeplinite obiectivele asociate acestui pachet.

Deocamdată, nu există un acord de fuziune, un calendar oficial sau garanția că negocierile vor avea succes. Totuși, confirmarea existenței comitetelor speciale marchează o schimbare importantă: scenariul despre care investitorii speculau de luni întregi este acum analizat oficial.

Dacă planul va deveni realitate, Elon Musk ar putea reuni într-o singură organizație unele dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale, de la automobile autonome și roboți umanoizi până la inteligență artificială și explorarea spațiului.