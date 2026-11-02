Sorin Grindeanu, despre luxul afișat de liderii PSD. Ce spune despre ceasul și pantofii săi: „Uite, fac și reclamă”

Grindeanu a răspuns că un partid trebuie judecat în primul rând prin politicile publice pe care le promovează și prin efectele acestora asupra populației.

„Eu cred că e important ceea ce faci pentru români”, a spus liderul PSD, susținând că politicile promovate de partid de-a lungul timpului au urmărit creșterea puterii de cumpărare. El a adăugat că poate răspunde „pentru mine și pentru familia mea”.

Grindeanu a recunoscut, totodată, că unele dintre lucrurile văzute în jurul evenimentului nu l-au bucurat și a spus că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să fie atente la mesajele pe care le transmit.

Ce spune despre ceasul de „zeci de mii de euro”

Liderul PSD a revenit și asupra unui episod mai vechi legat de ceasul pe care îl poartă și despre care s-a speculat că ar costa zeci de mii de euro.

„Nu l-am ascuns niciodată, îl port de cinci ani de zile”, a declarat Sorin Grindeanu. Potrivit explicației sale, gestul interpretat anterior drept o încercare de a ascunde ceasul ar fi avut o explicație mult mai simplă: brățara acestuia se stricase. „Nu e de zeci de mii de euro, doar că a fost prezentat în acest mod”, a insistat liderul PSD.

Pantofii nu erau Loro Piana, ci Musette

Grindeanu a dat și exemplul unei alte informații apărute în presă, potrivit căreia ar fi purtat pantofi de la brandul italian Loro Piana.

„Nu, erau de la un brand românesc, Musette se cheamă. Și uite, fac și reclamă”, a declarat acesta.

Diferența este relevantă inclusiv din perspectiva prețului. În prezent, pe site-ul Musette, mai multe modele de pantofi pentru bărbați au prețuri standard situate în jurul valorilor de 700-900 de lei, existând și modele la aproximativ 850-900 de lei. Unele produse aflate la reducere coboară sub 600 de lei.

Prin urmare, pentru o pereche de pantofi bărbătești Musette, un reper de aproximativ 600-1.000 de lei este realist în funcție de model și de eventualele reduceri.

Botezul de la Timișoara a declanșat o dezbatere despre lux

Explicațiile vin după ce botezul celui de-al treilea copil al lui Alfred Simonis a atras o atenție neobișnuită în spațiul public. La eveniment au participat numeroși lideri PSD, iar Sorin Grindeanu și soția sa au fost nașii copilului.