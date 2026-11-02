Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, și ce afaceri are. Cât ar fi costat, de fapt, blana care a atras toate privirile
Apariția lui Marcel Ciolacu alături de Sorina Docuz la petrecerea organizată la Timișoara de social-democratul Alfred Simonis a atras rapid atenția. A fost unul dintre rarele momente în care cei doi au apărut împreună la un eveniment public, după ce fostul premier negase anterior existența unei relații intime. Dincolo de apariția cuplului, haina de blană purtată de Sorina Docuz a provocat numeroase speculații privind prețul său.
Cine este Sorina Docuz
Originară din Buzău, Sorina Docuz are 35 de ani și a intrat în atenția publicului încă de la sfârșitul adolescenței, când a câștigat titlul de Miss Buzău.
A devenit mult mai cunoscută în 2014, când, la 22 de ani, s-a căsătorit cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Cei doi au împreună un fiu, iar căsnicia lor s-a încheiat în 2016. Ulterior, Sorina Docuz a fost căsătorită pentru o perioadă cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fiică. După această perioadă, activitatea sa s-a concentrat asupra mediului de afaceri. A deschis inițial un atelier vestimentar de lux, iar ulterior numele său a fost asociat cu activități din marketing, consultanță și publicitate stradală.
Prima apariție publică alături de Marcel Ciolacu
Relația dintre Sorina Docuz și Marcel Ciolacu a făcut obiectul speculațiilor în ultimii ani, însă fostul premier a respins anterior informațiile potrivit cărora cei doi ar avea o relație intimă.
„Ce înseamnă parteneră, există vreo poză? O cunosc, e o relație normală, nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”, declara Ciolacu într-un interviu acordat HotNews.
La petrecerea organizată la Timișoara cu ocazia botezului fiului lui Alfred Simonis, cei doi au sosit însă împreună. Evenimentul a reunit numeroase nume importante din PSD, iar nașul copilului a fost Sorin Grindeanu. Printre invitați s-au mai numărat Daniel Băluță, Marian Neacșu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.
Blana care a provocat controverse
Sorina Docuz a purtat o rochie lungă, gri, peste care a avut o haină de blană. Imaginile au provocat imediat speculații în spațiul public, unde s-a vehiculat că ar putea fi vorba despre o blană de șinșilă cu o valoare cuprinsă între 12.000 și 17.000 de euro.
Marcel Ciolacu a intervenit ulterior și a susținut că prețul real ar fi fost cu totul altul. Potrivit acestuia, haina ar fi costat 500 de euro și ar fi fost cumpărată din Istanbul.
Fostul lider PSD a transmis inclusiv o fotografie a magazinului și cartea de vizită a producătorului, pe care apare o adresă din Marele Bazar din Istanbul. Prin urmare, suma de până la 17.000 de euro reprezintă o estimare vehiculată inițial, nu prețul confirmat al hainei.
Ce afaceri au fost asociate cu numele Sorinei Docuz
Numele Sorinei Docuz a apărut în ultimii ani și în mai multe investigații de presă privind afaceri din domeniul publicității. G4Media a relatat că societatea Best Digital Kit, despre care publicația susține că ar fi fost controlată de Sorina Docuz prin intermediari, a primit de la Construcții Erbașu dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire a Universității din București aflată în renovare.
Clădirea era renovată de Construcții Erbașu în baza unui contract de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții. Patronul companiei a respins însă existența unei legături între contractele publice obținute de firmă și înțelegerea referitoare la spațiile publicitare.
O altă societate despre care presa a scris în legătură cu cercul Sorinei Docuz este Look Outdoor. Firma și-a schimbat în 2020 obiectul de activitate în „agenție de publicitate”, iar cifra sa de afaceri ar fi crescut de 835 de ori într-un interval de șase luni. Potrivit surselor citate de G4Media, o parte importantă a veniturilor ar fi provenit din contracte cu PSD, într-un an electoral.
De la afaceri, la apariția care a făcut furori
În spațiul public au apărut și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu și Sorina Docuz ar locui într-un penthouse de peste 350 de metri pătrați din zona Herăstrău, cumpărat de o societate din Buzău. Ciolacu a respins anterior acuzațiile privind o eventuală intervenție a sa în favoarea afacerilor asociate cu Docuz.
Apariția de la Timișoara a readus însă numele Sorinei Docuz în centrul atenției. De această dată, nu doar presupusa relație cu fostul premier a provocat discuții, ci și ținuta sa. În timp ce în spațiul public au circulat estimări de până la 17.000 de euro pentru haina de blană, Marcel Ciolacu susține că aceasta a costat, în realitate, 500 de euro și a fost cumpărată din Istanbul.