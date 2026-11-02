Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, și ce afaceri are. Cât ar fi costat, de fapt, blana care a atras toate privirile

A devenit mult mai cunoscută în 2014, când, la 22 de ani, s-a căsătorit cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Cei doi au împreună un fiu, iar căsnicia lor s-a încheiat în 2016. Ulterior, Sorina Docuz a fost căsătorită pentru o perioadă cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fiică. După această perioadă, activitatea sa s-a concentrat asupra mediului de afaceri. A deschis inițial un atelier vestimentar de lux, iar ulterior numele său a fost asociat cu activități din marketing, consultanță și publicitate stradală.

Prima apariție publică alături de Marcel Ciolacu

Relația dintre Sorina Docuz și Marcel Ciolacu a făcut obiectul speculațiilor în ultimii ani, însă fostul premier a respins anterior informațiile potrivit cărora cei doi ar avea o relație intimă.

„Ce înseamnă parteneră, există vreo poză? O cunosc, e o relație normală, nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”, declara Ciolacu într-un interviu acordat HotNews.

La petrecerea organizată la Timișoara cu ocazia botezului fiului lui Alfred Simonis, cei doi au sosit însă împreună. Evenimentul a reunit numeroase nume importante din PSD, iar nașul copilului a fost Sorin Grindeanu. Printre invitați s-au mai numărat Daniel Băluță, Marian Neacșu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Blana care a provocat controverse

Sorina Docuz a purtat o rochie lungă, gri, peste care a avut o haină de blană. Imaginile au provocat imediat speculații în spațiul public, unde s-a vehiculat că ar putea fi vorba despre o blană de șinșilă cu o valoare cuprinsă între 12.000 și 17.000 de euro.

Marcel Ciolacu a intervenit ulterior și a susținut că prețul real ar fi fost cu totul altul. Potrivit acestuia, haina ar fi costat 500 de euro și ar fi fost cumpărată din Istanbul.

Fostul lider PSD a transmis inclusiv o fotografie a magazinului și cartea de vizită a producătorului, pe care apare o adresă din Marele Bazar din Istanbul. Prin urmare, suma de până la 17.000 de euro reprezintă o estimare vehiculată inițial, nu prețul confirmat al hainei.

Ce afaceri au fost asociate cu numele Sorinei Docuz

Numele Sorinei Docuz a apărut în ultimii ani și în mai multe investigații de presă privind afaceri din domeniul publicității. G4Media a relatat că societatea Best Digital Kit, despre care publicația susține că ar fi fost controlată de Sorina Docuz prin intermediari, a primit de la Construcții Erbașu dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire a Universității din București aflată în renovare.