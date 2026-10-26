Ce spune Sorin Grindeanu despre taxele din 2027. Liderul PSD promite că nu vor crește: „Economia are nevoie de predictibilitate”
Sorin Grindeanu a declarat luni, 26 octombrie, că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027. Președintele PSD a făcut acest angajament după ședința conducerii partidului, în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a invocat necesitatea găsirii unor surse de finanțare pentru programele noi ale Guvernului.
Grindeanu respinge noi taxe pentru acoperirea problemelor bugetare
Liderul social-democrat a susținut că Guvernul Niculescu trebuie să se concentreze pe relansarea economiei și pe protejarea puterii de cumpărare. El a prezentat stabilitatea fiscală drept una dintre condițiile necesare pentru susținerea populației și a mediului de afaceri.
„Vreau să fiu foarte clar: Anul viitor, taxele pentru români și companiile românești NU vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate, și acest lucru îl vom asigura”, a declarat Sorin Grindeanu.
În declarațiile făcute după ședința Biroului Permanent Național al PSD, acesta a afirmat că partidul respinge atât risipirea fondurilor publice, cât și rezolvarea dificultăților bugetare prin impunerea unor poveri fiscale suplimentare. Mesajul său a vizat deopotrivă persoanele fizice și firmele românești.
„Am ales o cale de mijloc, și anume faptul că PSD își dorește să fie un factor de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și blochează economia. Nu vom accepta risipa banului public, dar nici ideea că orice problemă a bugetului se rezolvă cu noi taxe”, a spus Grindeanu.
Președintele PSD a criticat politicile fostei guvernări, pe care le-a descris drept o „guvernare cu barda”. Totodată, a susținut că prioritatea actualei echipe trebuie să fie rezolvarea problemelor economice, nu prelungirea conflictelor politice.
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Ce a răspuns despre poziția ministrului Finanțelor
Întrebat dacă Alexandru Nazare i-a garantat că taxele nu vor fi majorate, Grindeanu a precizat că asigurarea îi aparține în calitate de președinte al PSD. Declarația sa formulează astfel poziția politică a partidului față de fiscalitatea din 2027.
Ministrul Finanțelor prezentase anterior o abordare mai prudentă. Acesta a spus că nu își dorește taxe și impozite noi, dar a subliniat că programele suplimentare propuse de Guvern trebuie să aibă finanțarea asigurată.
„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate”, a declarat Nazare la Digi24.
El a explicat că orice program care nu este deja bugetat presupune identificarea banilor necesari pentru aplicare.
Diferența dintre cele două poziții privește fermitatea angajamentului. Grindeanu exclude politic majorările, în timp ce ministrul Finanțelor leagă deciziile de echilibrul bugetar și de costul măsurilor pe care Executivul le va propune.
Predictibilitatea fiscală apare și între prioritățile PSD
Menținerea taxelor era inclusă și în lista obiectivelor anunțate de PSD înaintea instalării noului Cabinet. Partidul propunea semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, prin care să fie asigurată predictibilitatea fiscală pentru 2027.
În lista priorităților publicată de social-democrați, acest obiectiv apare alături de prezentarea situației deficitului și a datoriilor amânate. Documentul include și pregătirea unei rectificări bugetare pentru spitale, servicii critice și funcționarea instituțiilor statului.
În aceeași ședință de luni, Grindeanu a propus două reforme pe care Guvernul ar trebui să le promoveze până în martie 2027. Acestea vizează comasarea localităților mici și reorganizarea agențiilor și companiilor de stat.
Liderul PSD a susținut că reformele trebuie discutate în legătură cu bugetul pentru anul viitor, deoarece au consecințe asupra cheltuielilor publice. Pentru ministere, a anunțat evaluări lunare ale aplicării măsurilor din programul de guvernare.
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Ce înseamnă anunțul pentru contribuabili
Pentru cei care își pregătesc bugetele personale sau planurile unei firme, mesajul lui Grindeanu este un angajament privind direcția fiscală susținută de PSD. Declarația nu modifică însă, prin ea însăși, taxele și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.
Promisiunea de a nu majora taxele nu trebuie confundată nici cu anunțarea unor reduceri fiscale. Măsurile concrete aplicabile în 2027 vor rezulta din actele normative adoptate și din regulile care stabilesc calculul fiecărei obligații.