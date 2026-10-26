Ce spune Sorin Grindeanu despre taxele din 2027. Liderul PSD promite că nu vor crește: „Economia are nevoie de predictibilitate”

„Vreau să fiu foarte clar: Anul viitor, taxele pentru români și companiile românești NU vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate, și acest lucru îl vom asigura”, a declarat Sorin Grindeanu.

În declarațiile făcute după ședința Biroului Permanent Național al PSD, acesta a afirmat că partidul respinge atât risipirea fondurilor publice, cât și rezolvarea dificultăților bugetare prin impunerea unor poveri fiscale suplimentare. Mesajul său a vizat deopotrivă persoanele fizice și firmele românești.

„Am ales o cale de mijloc, și anume faptul că PSD își dorește să fie un factor de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și blochează economia. Nu vom accepta risipa banului public, dar nici ideea că orice problemă a bugetului se rezolvă cu noi taxe”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a criticat politicile fostei guvernări, pe care le-a descris drept o „guvernare cu barda”. Totodată, a susținut că prioritatea actualei echipe trebuie să fie rezolvarea problemelor economice, nu prelungirea conflictelor politice.

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Ce a răspuns despre poziția ministrului Finanțelor

Întrebat dacă Alexandru Nazare i-a garantat că taxele nu vor fi majorate, Grindeanu a precizat că asigurarea îi aparține în calitate de președinte al PSD. Declarația sa formulează astfel poziția politică a partidului față de fiscalitatea din 2027.

Ministrul Finanțelor prezentase anterior o abordare mai prudentă. Acesta a spus că nu își dorește taxe și impozite noi, dar a subliniat că programele suplimentare propuse de Guvern trebuie să aibă finanțarea asigurată.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate”, a declarat Nazare la Digi24.

El a explicat că orice program care nu este deja bugetat presupune identificarea banilor necesari pentru aplicare.

Diferența dintre cele două poziții privește fermitatea angajamentului. Grindeanu exclude politic majorările, în timp ce ministrul Finanțelor leagă deciziile de echilibrul bugetar și de costul măsurilor pe care Executivul le va propune.