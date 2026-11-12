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Taxele și pensiile românilor în 2027. Sorin Grindeanu anunță trei măsuri pentru creșterea veniturilor

Taxele și pensiile românilor în 2027. Sorin Grindeanu anunță trei măsuri pentru creșterea veniturilor
Ce se întâmplă cu pensiile și taxele românilor în 2027 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii ar putea avea parte de indexarea pensiilor și de o perioadă fără noi majorări de taxe în 2027, potrivit planurilor anunțate de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că formațiunea pregătește măsuri pentru relansarea economiei și recuperarea puterii de cumpărare, după o perioadă marcată de inflație și creșterea fiscalității. Declarațiile au fost făcute la Antena 3 CNN, în contextul discuțiilor despre reforma statului și situația finanțelor publice.

Cuprins
  1. Grindeanu: Indexarea pensiilor se va face conform legii
  2. Taxele nu ar urma să crească în 2027
  3. Prețurile la energie, o prioritate pentru economie
  4. Reforma administrației și situația bugetului

Grindeanu: Indexarea pensiilor se va face conform legii

Una dintre principalele priorități anunțate de liderul PSD este refacerea treptată a veniturilor populației, afectate de scumpiri și de măsurile fiscale adoptate în ultimii ani. Sorin Grindeanu a susținut că indexarea pensiilor trebuie realizată potrivit prevederilor legale, fără să fie transformată într-un subiect de negociere politică.

„Românii au fost loviți permanent cu taxe și inflație și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte – indexarea pensiilor, și n-avem ce să negociem. O facem conform legii. Trebuie să respectăm legea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit legislației privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință este supusă unui mecanism de actualizare care ține cont de inflație și de evoluția câștigului salarial mediu brut.

Totuși, aplicarea efectivă a indexării în 2027 va depinde de cadrul legislativ în vigoare și de eventualele derogări bugetare. Grindeanu nu a anunțat un procent concret de majorare și nici suma cu care ar urma să crească pensiile.

Taxele nu ar urma să crească în 2027

Un alt angajament anunțat de liderul social-democrat privește fiscalitatea. Grindeanu susține că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate, iar investitorii trebuie să primească garanții că povara fiscală nu va continua să crească.

„Nu vor crește taxe anul viitor”, a declarat acesta, referindu-se la anul 2027.

Liderul PSD a vorbit și despre necesitatea reducerii taxării pe muncă, argumentând că România are un nivel ridicat al contribuțiilor și impozitelor aplicate veniturilor salariale. Deocamdată, nu au fost prezentate modificări concrete ale cotelor de impozitare sau ale contribuțiilor sociale. Prin urmare, declarațiile reprezintă obiective politice, nu schimbări fiscale deja adoptate.

Prețurile la energie, o prioritate pentru economie

Pe lângă pensii și taxe, Sorin Grindeanu consideră că reducerea costurilor cu energia este esențială pentru relansarea economică. Acesta a cerut Ministerului Energiei să prezinte urgent un plan privind prețurile, avertizând că facturile ridicate afectează competitivitatea companiilor și pot descuraja investițiile.

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Liderul PSD a menționat inclusiv riscul ca mari producători industriali, precum Dacia sau Ford, să fie afectați de costurile energetice.

În același timp, Grindeanu a solicitat plata datoriilor statului către firme în maximum 90 de zile și accelerarea rambursărilor de TVA pentru contribuabilii cu risc fiscal redus.

Reforma administrației și situația bugetului

Anunțurile privind taxele și pensiile vin într-un moment în care PSD pregătește și o reorganizare administrativ-teritorială amplă, care ar putea presupune comasarea unor comune, orașe și chiar județe. Grindeanu susține că reforma trebuie să reducă cheltuielile administrative și să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor.

Totodată, liderul PSD a cerut prezentarea unei situații actualizate a finanțelor publice, inclusiv a datoriilor și obligațiilor bugetare. Acesta a avertizat că o parte dintre cele 7,4 miliarde de euro pe care România le mai are de încasat prin PNRR ar putea fi în pericol.

În privința unui eventual acord cu Fondul Monetar Internațional, Grindeanu a declarat:

„Eu nu cred că vom ajunge la mâna FMI, nu pot să exclud 100%”.

Pentru români, întrebarea principală rămâne dacă promisiunile privind pensiile, taxele și reducerea costurilor vor putea fi aplicate fără să afecteze țintele de deficit bugetar. Deciziile concrete vor depinde de situația finanțelor publice și de măsurile pe care Guvernul le va adopta pentru anul 2027.

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