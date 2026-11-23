Ministrul a declarat că inițiativa a provocat numeroase comentarii, inclusiv ironii. El susține că reacțiile primite arată nevoia dezvoltării reflecției și a gândirii critice.

„A fost un val de reacții, multe bășcălioase, că trăim în țara bășcăliei, multe altele pe lângă, și care m-au întărit și mai tare în credința că ne trebuie o educație reflexivă”, a declarat Sorin Costreie.

Oficialul a precizat că obiectivul său a fost legat de statutul profesiei și de responsabilitatea celor care lucrează cu elevii.

„Și în acest context am propus, pentru a câștiga ceea ce cred eu că este foarte important: demnitatea meseriei, profesiei de profesor, învățător, educator, îi spunem generic profesor”, a afirmat acesta.

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Paralela cu Jurământul lui Hipocrate și discuțiile despre salarii

Costreie a explicat că s-a inspirat din modelul profesiei medicale, în care medicii depun Jurământul lui Hipocrate. În viziunea sa, profesorii ar putea să își asume solemn o serie de principii față de cei pe care îi educă.

Ministrul a spus că propunerea nu a pornit de la considerente financiare. El a vorbit despre respectul cadrelor didactice față de propria profesie și despre valorile care ar trebui păstrate în activitatea de la clasă.

„Dar nu din considerente financiare, principalul meu gând a fost pentru recâștigarea respectului față de profesie și atunci trebuie în primul rând să recâștigăm respectul față de noi înșine și un mod prin care se poate face e să ne jurăm că avem niște repere minimale, niște valori pe care noi le păstrăm. Cumva în simetrie, cum acolo doctorul jură față de pacient, aici profesorul jură față de elev. Asta era. Nu e mare filosofie, să spun așa, era doar o propunere prin care cred că se poate face, chiar se poate face într-un cadru solemn”, a explicat Sorin Costreie.

În privința reacțiilor, oficialul a precizat că a primit și mesaje favorabile.

„Ce a urmat? Bineînțeles, în țara lui Caragiale și a bășcăliei, dar să știți că am primit și foarte multe semnale pozitive, dincolo de tot marasmul acesta în care eu pot să înțeleg, până la un punct, supărarea, nervozitatea, frustrarea oamenilor”, a declarat ministrul.

„Lumea nu mai gândește contextual”

Ministrul a criticat comentariile care au mutat discuția despre jurământ către bugetul Educației. Costreie a recunoscut caracterul idealist al propunerii, dar a susținut că aceasta ar trebui analizată în contextul în care a fost formulată.