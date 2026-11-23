Un SUV electric de ultimă generație, construit de un producător suedez cunoscut pentru experiența sa în condiții dificile de iarnă, a întâmpinat o problemă surprinzătoare la un test desfășurat chiar în Suedia. Noul Volvo EX60, un model care pune accent pe tehnologie și design minimalist, nu a mai putut fi deschis după ce mânerele sale electronice au înghețat. Incidentul ridică întrebări despre cât de practice sunt anumite soluții moderne atunci când temperaturile scad mult sub zero grade.

Potrivit publicației suedeze Elbilen, testul a fost realizat în localitatea Funäsdalen, în timpul evaluărilor pentru competiția Mașina electrică a anului 2026. Jurnaliștii au vrut să afle cum rezistă noile mânere ale Volvo EX60 la zăpadă și gheață. Rezultatul nu a fost tocmai încurajator: la aproximativ -15 grade Celsius, portierele au devenit imposibil de deschis în mod obișnuit.

Mânerele futuriste ale Volvo EX60 au cedat în fața gheții

Volvo EX60 utilizează un sistem neobișnuit de deschidere a portierelor. În locul mânerelor tradiționale, automobilul are elemente fixe, asemănătoare unor mici aripioare, amplasate sub geamurile laterale. Acestea integrează un mecanism electronic pentru deblocarea ușilor.

Soluția oferă un aspect modern și contribuie la designul minimalist al automobilului. Totuși, forma mânerelor creează și spații înguste în care se pot acumula zăpada și gheața, așa cum au descoperit jurnaliștii suedezi.

Pentru test, echipa Elbilen a acoperit zona mânerelor cu zăpadă, apoi a adăugat apă, simulând condițiile unei ninsori umede sau ale ploii care îngheață peste noapte. Temperatura exterioară era de aproximativ -15 grade Celsius.

Dimineața, în jurul mânerelor se formase un strat dur de gheață. Jurnaliștii au încercat să deschidă portierele, însă nu au reușit. Gheața împiedica atât prinderea corespunzătoare a mânerului, cât și utilizarea normală a mecanismului de deschidere.

Situația a fost relatată și de publicația suedeză Carup, care precizează că testerii au evitat să forțeze excesiv componentele, de teamă să nu le deterioreze.

Problema este cu atât mai interesantă cu cât Volvo este un constructor care și-a construit reputația inclusiv prin automobile adaptate condițiilor nordice, unde temperaturile negative și zăpada sunt obișnuite.

Soluția a venit după zece minute de preîncălzire

După mai multe încercări nereușite, jurnaliștii au decis să activeze sistemul de preîncălzire al habitaclului. Funcția permite încălzirea automobilului înainte ca șoferul să urce la volan, fiind deosebit de utilă pentru modelele electrice în sezonul rece.

După aproximativ zece minute, geamurile începuseră să se dezghețe, iar habitaclul devenise mai cald. Totuși, deschiderea portierei a necesitat în continuare îndepărtarea manuală a gheții și mai multe încercări.

Testul a demonstrat că sistemul poate crea dificultăți în anumite condiții de iarnă. Nu înseamnă însă că toate exemplarele Volvo EX60 vor întâmpina aceeași problemă la temperaturi scăzute. În acest caz, acumularea gheții a fost provocată intenționat, pentru a reproduce un scenariu dificil.

Incidentul apare într-un moment în care modelul electric atrage deja atenția prin tehnologiile sale. Așa cum am relatat anterior pe Playtech, Volvo EX60 promite o autonomie de până la 810 kilometri, dar producătorul se confruntă cu dificultăți de fabricație și livrare.

În România, SUV-ul electric are un preț de pornire de aproximativ 63.150 de euro, ceea ce îl plasează în segmentul premium, unde așteptările clienților privind confortul și funcționalitatea sunt ridicate.

O problemă care reaprinde discuția despre siguranța mânerelor electronice

Incidentul din Suedia readuce în atenție o dezbatere mai amplă din industria auto: înlocuirea mecanismelor tradiționale cu sisteme electronice. Mânerele moderne pot oferi avantaje estetice și aerodinamice, însă funcționalitatea lor în situații dificile rămâne un aspect important, mai ales atunci când deschiderea portierelor depinde de componente electronice.

Subiectul a ajuns inclusiv în atenția autorităților. Așa cum Playtech a relatat în octombrie, China a introdus restricții pentru anumite tipuri de mânere ascunse și sisteme de deschidere electronică. Măsurile urmăresc îmbunătățirea siguranței și asigurarea posibilității de deschidere mecanică a portierelor în situații de urgență.

În cazul Volvo EX60, testul suedez nu demonstrează existența unei defecțiuni generale a modelului și nici nu stabilește că sistemul electronic a cedat. El evidențiază însă o vulnerabilitate practică a designului atunci când în jurul mânerelor se formează un strat consistent de gheață.

Situația contrastează cu rezultatele bune obținute de automobil în alte evaluări. De exemplu, Volvo EX60 a parcurs 566 de kilometri într-un test independent de autonomie, depășind estimarea oficială EPA pentru configurația testată.

Pentru un producător care și-a asociat mult timp imaginea cu siguranța și adaptarea la condițiile climatice nordice, experimentul reprezintă un semnal important. Tehnologia avansată nu ar trebui să transforme o operațiune atât de simplă precum deschiderea unei portiere într-o provocare de zece minute, chiar și în condiții de iarnă severă.

Video: Urmărește experimentul realizat de jurnaliștii suedezi de la Elbilen.