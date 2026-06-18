Sony Future Filmmaker Awards 2026 și-a desemnat câștigătorii. Cine sunt regizorii care ar putea schimba viitorul cinematografiei

De la ficțiune și documentar până la animație și filme studențești

Marele premiu la categoria Ficțiune a fost câștigat de britanicul Jack Hughes pentru scurtmetrajul „Deadheading”. Filmul urmărește povestea unei femei care află că soțul ei mai are puțin timp de trăit și decide să îi îndeplinească visul de a avea grădina perfectă, ignorând obstacolele și regulile care îi stau în cale.

Categoria dedicată filmelor non-ficționale a fost câștigată de Christine Seow, din Singapore, cu producția „Two Travelling Aunties”. Scurtmetrajul prezintă două femei aflate în jurul vârstei de 50 de ani care aleg să renunțe la modelul clasic de viață și să pornească într-o aventură care le oferă independență și libertatea de a-și trăi existența după propriile reguli.

La animație, premiul principal a mers către Michelle Brøndum și Ida Melum, reprezentând Danemarca și Norvegia, pentru „Ovary-Acting”. Filmul folosește umorul și elementele fantastice pentru a aborda una dintre cele mai discutate teme ale vieții adulte: alegerea de a deveni sau nu părinte. În poveste, o femeie aflată la petrecerea organizată pentru viitorul copil al surorii sale este obligată să își confrunte propriile dileme atunci când organele sale reproductive apar în mod neașteptat și capătă un rol central în narațiune.

Premiul pentru categoria Student a revenit cineastei Ana A. Alpizar, originară din Cuba și studentă la Universitatea din New York. Filmul său, „Norheimsund”, spune povestea unei tinere cubaneze și a mamei sale, care văd într-o relație la distanță cu un bărbat norvegian mai în vârstă o posibilă ieșire din sărăcie. Lucrurile se complică însă pe măsură ce realitatea începe să destrame imaginea idealizată a viitorului.