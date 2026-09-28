Vești excelente în căutarea vieții extraterestre. Luna înghețată a planetei Saturn ar putea păstra indicii mai ușor de găsit decât se credea

Enceladus ascunde un ocean sub stratul de gheață

Enceladus este considerat unul dintre cele mai interesante obiective pentru cercetarea vieții din afara Pământului. Sub crusta sa înghețată s-ar afla un ocean global de apă lichidă, iar sub acesta există un nucleu stâncos. Activitatea criovulcanică din apropierea polului sud produce jeturi uriașe care traversează fisurile din suprafața înghețată și aruncă particule de gheață la sute de kilometri în spațiu.

Sonda Cassini a trecut de mai multe ori prin aceste jeturi și a analizat materialul ejectat. Situația este deosebit de importantă pentru cercetători deoarece Enceladus este singurul corp ceresc din afara Pământului al cărui ocean a putut fi analizat direct prin intermediul unor probe ejectate în spațiu.

Datele obținute de Cassini au indicat prezența unor săruri și compuși organici. Cercetările anterioare au oferit, de asemenea, indicii despre existența unor procese hidrotermale pe fundul oceanului, precum și despre condiții care ar putea susține anumite forme de viață.

Acum, noile rezultate oferă o perspectivă diferită asupra modului în care aceste materiale ajung în spațiu și asupra felului în care ar putea fi identificate de viitoarele misiuni.

Picăturile de apă îngheață lent și separă materialele din ocean

Cercetarea coordonată de Frank Postberg a analizat ce se întâmplă cu apa oceanului atunci când ajunge din interiorul lui Enceladus în spațiu. Echipa a combinat datele obținute de Cassini cu experimente de laborator desfășurate pe perioade lungi și modele teoretice.

Procesul începe atunci când bulele umplute cu gaze se ridică spre suprafața oceanului și se sparg. Se formează picături care sunt transportate de vaporii de apă prin fisurile din crusta de gheață, după care ajung în spațiu.

Până acum, cercetătorii presupuneau că aceste picături îngheață aproape instantaneu. Noile rezultate indică însă faptul că procesul este mai lent. În acest timp, componentele dizolvate în apă se separă. Sărurile și materialele organice ajung în zone diferite ale picăturilor înghețate, iar chiar și diferitele tipuri de săruri se pot separa între ele.